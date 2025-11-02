Tizenegyesek döntöttek a Kiskunfélegyháza, Harta mérkőzésen – fotók

A hartaiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, de így is tizenöt megszerzett pontjukkal a tizedik helyen álltak a találkozó előtt a tabellán. Ezzel szemben a kiskunfélegyháziak három pontot gyűjtve, az utolsó előtti, tizenötödik helyet foglalták el.

Győzött Kiskunfélegyházán a Harta

Fotó: Szentirmay Tamás

Vendég rohamokkal kezdődött a találkozó, amit a szögletek egyre növekvő száma is bizonyított. Az első említésre méltó esemény a 8. percben esett, amikor is Nagy Szabolcs a hazaiak hálóőre a tizenhatos belül, lábbal próbálta eltalálni a labdát, de ez elsőre nem sikerült, másodjára pedig az oldalvonalon túlra rúgta. Továbbra is a hartaiak támadtak, de ahogyan ez lenni szokott, az ellenfél szerzett gólt. A 21. percben Erős Gergő a saját tizenhatosáról indította Kurgyis Kevint, aki még a saját térfelükön vette át a labdát és versenyt futott Nitsch Mátéval. A hazai csatár bizonyult gyorsabbnak, előnyt szerzett, és Ámann Márk mellett a hálóba gurította a labdát 1–0. Öt perccel később Kovács László a tizenhatoson belül fektében, kézzel ért a labdához, amiért a játékvezető a tizenegyes pontra mutatott. Az ítéletvégrehajtó Ivacs Gábor volt 1–1. Három perc múlva Zsákovics kezezett, Maurer játékvezető ezúttal is határozottan mutatott a tizenegyes pont felé, de később kiderült, hogy csak a tizenhatos vonaláról lehet szabadrúgást elvégezni. Kurgyis lövése a sorfalban akadt el. Öt perc volt hátra az első játékrészből, amikor Kanyó Máté fellökte Varga Milánt a büntető területen belül, ami szintén tizenegyest ért. A büntetőt ezúttal is Ivacs értékesítette 1–2.

Alig kezdődött el a második félidő, amikor Molnár fellökte Varga Milánt, ezúttal is a tizenhatoson belül. A büntetőt maga a sértett rúgta a hálóba 1–3. A 65. percben Makány szabadrúgását Sánta Dávid fejelte a kapu fölé. Nem sokkal később jobb oldali keresztlabda után Varga közelről nem találta el a kaput. A rendes játékidő utolsó előtti percében Palást a bal oldalról végzett el szabadrúgást. Átívelte a másik oldalra, ahol Sánta középre fejelte a labdát Kanyó János elé, aki kapásból a léc alá lőtt 2–3. A 93. percben jobboldali szögelt után Nagy Szabolcs is előre ment fejelni, hozzá is került a labda, de rossz helyre továbbított. Varga még a saját térfelén kapta meg a játékszert, és egy rövid vágta után az üres kapuba lőtt 2–4.