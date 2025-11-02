3 órája
Tizenegyesek döntöttek a Kiskunfélegyháza, Harta mérkőzésen – fotók
A vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság tizenegyedik fordulójában a Kiskunfélegyháza a Harta SE-t fogadta. A hazaiak nem olyan jól szerepeltek eddig a bajnokságban, mint ahogyan azt a szurkolók szerették volna. Most azonban jó játékot produkáltak, de ez is kevés volt a pontszerzéshez.
A hartaiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, de így is tizenöt megszerzett pontjukkal a tizedik helyen álltak a találkozó előtt a tabellán. Ezzel szemben a kiskunfélegyháziak három pontot gyűjtve, az utolsó előtti, tizenötödik helyet foglalták el.
Vendég rohamokkal kezdődött a találkozó, amit a szögletek egyre növekvő száma is bizonyított. Az első említésre méltó esemény a 8. percben esett, amikor is Nagy Szabolcs a hazaiak hálóőre a tizenhatos belül, lábbal próbálta eltalálni a labdát, de ez elsőre nem sikerült, másodjára pedig az oldalvonalon túlra rúgta. Továbbra is a hartaiak támadtak, de ahogyan ez lenni szokott, az ellenfél szerzett gólt. A 21. percben Erős Gergő a saját tizenhatosáról indította Kurgyis Kevint, aki még a saját térfelükön vette át a labdát és versenyt futott Nitsch Mátéval. A hazai csatár bizonyult gyorsabbnak, előnyt szerzett, és Ámann Márk mellett a hálóba gurította a labdát 1–0. Öt perccel később Kovács László a tizenhatoson belül fektében, kézzel ért a labdához, amiért a játékvezető a tizenegyes pontra mutatott. Az ítéletvégrehajtó Ivacs Gábor volt 1–1. Három perc múlva Zsákovics kezezett, Maurer játékvezető ezúttal is határozottan mutatott a tizenegyes pont felé, de később kiderült, hogy csak a tizenhatos vonaláról lehet szabadrúgást elvégezni. Kurgyis lövése a sorfalban akadt el. Öt perc volt hátra az első játékrészből, amikor Kanyó Máté fellökte Varga Milánt a büntető területen belül, ami szintén tizenegyest ért. A büntetőt ezúttal is Ivacs értékesítette 1–2.
Alig kezdődött el a második félidő, amikor Molnár fellökte Varga Milánt, ezúttal is a tizenhatoson belül. A büntetőt maga a sértett rúgta a hálóba 1–3. A 65. percben Makány szabadrúgását Sánta Dávid fejelte a kapu fölé. Nem sokkal később jobb oldali keresztlabda után Varga közelről nem találta el a kaput. A rendes játékidő utolsó előtti percében Palást a bal oldalról végzett el szabadrúgást. Átívelte a másik oldalra, ahol Sánta középre fejelte a labdát Kanyó János elé, aki kapásból a léc alá lőtt 2–3. A 93. percben jobboldali szögelt után Nagy Szabolcs is előre ment fejelni, hozzá is került a labda, de rossz helyre továbbított. Varga még a saját térfelén kapta meg a játékszert, és egy rövid vágta után az üres kapuba lőtt 2–4.
Palásti Sándor játékosedző: Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, tudtuk, hogy a Harta rutinos jó csapat, és régóta egyben vannak. Ezen a mérkőzésen megpróbáltunk egy új felállásban játszani, ami úgy gondolom, hogy sikerült is. A kontrákra építettünk, ez ült is, mert 1–0-ra vezettünk. Érzésem szerint egy véleményes tizenegyesből egyenlített a Harta. Az egész mérkőzés alatt tudatosan adtuk át a játékot az ellenfelünknek. Fura ezt kimondani a vereség után, de ettől függetlenül, szerintem az idény eddigi legjobb játékát nyújtottuk. Megyünk tovább és gratulálok a Hartának.
Győzött Kiskunfélegyházán a HartaFotók: Szentirmay Tamás
Báló Tamás játékosedző: Nehéz volt összeállnunk, mert vannak belső problémáink, de szerencsére a csapat megmutatta az erejét. Tudtuk, hogy elég hektikus a Félegyháza játéka, de általában szoros meccseket játszottak, így nehéz volt rájuk készülni. Egész héten próbáltam a csapatot rendbe tenni, az akarat, a küzdés látszott is a játékosokon. Nagyon egyben voltunk ezen a mérkőzésen, és azt gondolom, hogy hétről hétre fejlődni fogunk. Ebbe a győzelembe mindenki beletette a munkát, nagyon akarta mindenki és szerencsére meg is lett.
Kiskunfélegyháza–Harta SE 2–4 (1–2)
Kiskunfélegyháza, Maurer János (dr. Kádár Németh Zoltán, Minda Gábor).
Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Kovács L., Kanyó M., Lőrincz, Magony (Solymosi 52.), Erős (Hegedűs L. 81.), Molnár E. (Palásti 63.), Makány, Jókai, Sánta D., Kurgyis K. (Kanyó J. 52.). Technikai vezető: Balog Huba
Harta: Ámann – Fekete T., Nagy M. (Gugyella 68.), Csehi (Dunai 77.), Ivacs, Koszovcsuk, Nitsch, Németh T. (Puskás A. 61.), Zsákovics, Varga M. Báló. Játékos-edző: Báló Tamás
Gólszerző: Kurgyis 21., Kanyó J. 89., illetve Ivacs 28., 41. mind kettőt 11-esből, Varga M. 47. 11-esből, a 93. percben.
Sárga lap: Makány 35., Molnár 47., Magony 52., Sánta 53., Jókai 54., Erős 81., Palásti 86. illetve Zsákovics 29., Németh 34., Nagy M. 64., Gugyella 82. percben.
