Első hazai meccsét játssza a hétvégén a Kenderes SE

Az ősz folyamán a Kenderes SE minden olyan találkozó alkalmával, amit elméletileg hazai pályán játszott volna, felcserélte a pályaválasztói jogot, mivel az öltözőjük – nyár óta – régen esedékes felújítás alatt áll.

A Kenderes SE Bátmonostor csapata

Fotó: Márton Anna

– Az öltöző mostanra elkészült, így végre tudunk kulturált körülmények között hazai meccset rendezni – mondta Szlavikovics Ede, az egyesület elnöke. – A hivatalos átadásra még várni kell, de nem sokáig, november 29-én ugyanis, a Csátalja elleni őszi záróforduló idején igazi öltözőavatót fogunk tartani.

A Kenderes SE megérezte a hazai pálya hiányát

Az első négy fordulóban igen méretes zakókat kaptak. Az ötödik körben aztán megszerezték az első győzelmüket is, Tataházán. Rá egy héttel Dávodról is pontot mentettek. Ezt a két pontszerzést aztán újabb négy vereség követte, de már jóval kevésbé riasztó arányúak, mint az őszi idény elején.

Az pedig, hogy szükség volt kulturált öltözőre Bátmonostoron, nem is kérdés. Nem is csak azért, hogy kulturált körülmények között rendezhessék meg a meccseket, hanem azért is, mert a bátmonostori pálya ma már nemcsak labdarúgó-mérkőzésekre szolgál: az idei év első felében már helyt adott egy, szinte az egész falut megmozgató rendezvénynek, egy egynapos focitornának.

– Azzal, hogy a bajnoki meccsek mellett egyéb programot is szerveztünk a pályára, felpezsdítettük a falu életét – mondta Szlavikovics Ede. – Nagy volt a focitorna iránt az érdeklődés, arra nemcsak a labdarúgók érkeztek. Ami a jövőt illeti, szeretnénk még nagyobb rendezvényt szervezni. Próbálok szponzort is keresni, ha találnék, akkor lehetne igazán nagyot dobni, olyan estet lebonyolítani – sztárvendéggel –, ami akár ezer főt is meg tud mozgatni – vázolta a terveit Szlavikovics Ede.

A Kenderes SE–Bátmonostor–Sükösd SC mérkőzést most vasárnap, 13 óra 30 perckor rendezik a bátmonostori focipályán.