3 órája
Négy kapufát, három gólt és tiszakécskei sikert hozott a derbi – fotók
A Merkantil Bank Liga 12. fordulójában Tiszakécskén lépett pályára a KTE a vármegyei derbin. A négy kapufát is hozó találkozón a hazai pontrúgások okozták a Kecskeméti TE vesztét, egyben a hazaiak sikerét.
Tímár Krisztián Banó-Szabó Bence játékára betegség, míg a másik oldalon Pintér Csaba eltiltás miatt Szekér, Lucas és Ramos játékára nem számíthatott. Csordultig megtelt kezdésre a vendég lelátó, de hazai oldalon is sok néző volt a találkozón. Inkább küzdelmes játékkal indult a meccs, főleg mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, de a jeget végül a Kecskeméti TE törte meg. Kovács és Eördögh játszott jól össze kicsiben a tizenhatos bal oldalánál, utóbbi aztán belépett a védők mögé, és jobbal a hosszú alsóba lőtt (0-1). A félidő közepén aktívabb lett a Tiszakécske, ezt jelezte Zámbó lövése is, aki 22 méterről lőtt a bal alsó mellé. A 31. percben kecskeméti sansz is adódott, Beke robogott végig a pályán, lövéssel zárta le az akciót, de Prokop fogta azt. A 33. percben aztán egy szöglet után egyenlített a hazai gárda, Bódi tekert a hosszúra, ahol Balázs érkezett és fejelte a labdát pár méterről a hálóba (1-1).
A Kecskeméti TE csak kapufákig, a Tiszakécske gólig jutott
A második félidőt jobban kezdte a Tiszakécske, az 54. percben Bocskay már gólhelyzetben tisztázott. Az 59. percben Derekas került helyzetbe, vissza akarta húzni jobb lábára labdát, de így le is szerelték. Két sérülés is nehezítette a hazaiak dolgát ezután, Terbe és Balázs is cserét kért. Két kecskeméti kapufa is jött, Győrfi mindkét alkalommal balról cselezett befelé, előbb a hosszú felsőt, majd a rövid alsót vétette el így kevéssel. Az utolsó húsz percbe érve Bódi lőtt középre több szögletet, az utolsóból gól lett, Takács Tamás robbant be, majd fejelt a hálóba közelről (2-1). A 75. percben előbb Pataki, majd Horváth is kapufát találta el egy akción belül, majd Czékus fejelt közelről fölé a másik oldalon. A hajrában folyamatosan jöttek a felívelések és a beadások vendég részről. A 83. percben Czékus beadását vágta fölé a hosszú érkező Győrfi ballal, majd a 90. percben Pálinkás is kétszer odaért a kapu elé, de betalálni nem tudott, így maradt a 2-1.
Pintér Csaba, a Tiszakécskei LC vezetőedzője: – Tipikus derbi volt hangulatában, ebből mi jöttünk ki győztesen. Taktikusan futballoztunk, annak ellenére, hogy gyorsan gólt kaptunk. Mentünk az eredmény után, egy pontrúgásból egyenlítettünk. Nem éreztem nagy problémát a szünetben, amit kértünk a fiúktól, az jól működött. Jó szellemben jöttünk ki, és egy újabb pontrúgásból betaláltunk. Bár volt kapufánk, de kellett a szerencse is a sikerünkhöz, ezért viszont megdolgoztak a játékosok, amire büszkék lehetünk.
Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője: – Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez! Nem kezdtünk rosszul, vezetést szereztünk, de sajnos azt éreztem, hogy sokkal tompábbak vagyunk a hét harmadik meccsén, ezt több játékoson is tapasztaltam. Sok párharcot nyert a Tiszakécske, nem voltunk kellően élesek több szituációban sem. Ikszes meccs volt ezzel együtt, melyen az döntött, hogy a pontrúgásokat melyik csapat védekezi le jobban, ebben alulmaradtunk, ami meg is pecsételte a sorsunkat. Volt két kapufánk, lehetőségeink, a végén nyomtunk, de ez már kevés volt. Sajnálom a meccset és a szurkolóinkat, mert remek hangulatot teremtettek, de mennünk kell tovább. Komoly céljaink vannak, és aki azt tűz ki maga elé, nem kaphat ilyen gólokat, fejlődnünk kell tehát. Ez ma nem volt egy jó teljesítmény részünkről, ugyanakkor jó sorozat van mögöttünk, szeretnénk, ha a hátralévő három meccsünk ismét a sikerekről szólna.
Tiszakécskén lépett pályára a KTEFotók: Szentirmay Tamás
Tiszakécskei LC – Kecskeméti TE 2-1 (1–1)
Tiszakécske, 1500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)
TLC: Prokop – Balázs B. (Takács Zs., 63.), Visinka, Varga J., Grünvald – Bódi, Horváth E. (Csáki, 86.), Zámbó (Vukk, 86.), Terbe (Géringer, 61.) – Pataki B., Takács T. Vezetőedző: Pintér Csaba
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma (Debreceni Á., a szünetben) – Győrfi, Derekas, Bocskay, Eördögh (Bolyki, 81.) – Beke (Bolgár, a szünetben), Kovács B. (Czékus, 62.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gól: Balázs (33.), Takács T. (70.), ill. Eördögh (12.)
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!