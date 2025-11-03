Négy kapufát, három gólt és tiszakécskei sikert hozott a derbi – fotók

Tímár Krisztián Banó-Szabó Bence játékára betegség, míg a másik oldalon Pintér Csaba eltiltás miatt Szekér, Lucas és Ramos játékára nem számíthatott. Csordultig megtelt kezdésre a vendég lelátó, de hazai oldalon is sok néző volt a találkozón. Inkább küzdelmes játékkal indult a meccs, főleg mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, de a jeget végül a Kecskeméti TE törte meg. Kovács és Eördögh játszott jól össze kicsiben a tizenhatos bal oldalánál, utóbbi aztán belépett a védők mögé, és jobbal a hosszú alsóba lőtt (0-1). A félidő közepén aktívabb lett a Tiszakécske, ezt jelezte Zámbó lövése is, aki 22 méterről lőtt a bal alsó mellé. A 31. percben kecskeméti sansz is adódott, Beke robogott végig a pályán, lövéssel zárta le az akciót, de Prokop fogta azt. A 33. percben aztán egy szöglet után egyenlített a hazai gárda, Bódi tekert a hosszúra, ahol Balázs érkezett és fejelte a labdát pár méterről a hálóba (1-1).

A Kecskeméti TE kikapott Tiszakécskén

Fotó: Szentirmay Tamás

A Kecskeméti TE csak kapufákig, a Tiszakécske gólig jutott

A második félidőt jobban kezdte a Tiszakécske, az 54. percben Bocskay már gólhelyzetben tisztázott. Az 59. percben Derekas került helyzetbe, vissza akarta húzni jobb lábára labdát, de így le is szerelték. Két sérülés is nehezítette a hazaiak dolgát ezután, Terbe és Balázs is cserét kért. Két kecskeméti kapufa is jött, Győrfi mindkét alkalommal balról cselezett befelé, előbb a hosszú felsőt, majd a rövid alsót vétette el így kevéssel. Az utolsó húsz percbe érve Bódi lőtt középre több szögletet, az utolsóból gól lett, Takács Tamás robbant be, majd fejelt a hálóba közelről (2-1). A 75. percben előbb Pataki, majd Horváth is kapufát találta el egy akción belül, majd Czékus fejelt közelről fölé a másik oldalon. A hajrában folyamatosan jöttek a felívelések és a beadások vendég részről. A 83. percben Czékus beadását vágta fölé a hosszú érkező Győrfi ballal, majd a 90. percben Pálinkás is kétszer odaért a kapu elé, de betalálni nem tudott, így maradt a 2-1.

Pintér Csaba, a Tiszakécskei LC vezetőedzője: – Tipikus derbi volt hangulatában, ebből mi jöttünk ki győztesen. Taktikusan futballoztunk, annak ellenére, hogy gyorsan gólt kaptunk. Mentünk az eredmény után, egy pontrúgásból egyenlítettünk. Nem éreztem nagy problémát a szünetben, amit kértünk a fiúktól, az jól működött. Jó szellemben jöttünk ki, és egy újabb pontrúgásból betaláltunk. Bár volt kapufánk, de kellett a szerencse is a sikerünkhöz, ezért viszont megdolgoztak a játékosok, amire büszkék lehetünk.