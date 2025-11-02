Kecskeméten átérzik a vármegyei derbi fontosságát

A Kecskeméti TE és a Tiszakécske három év után vív majd újra tétmeccset, akkor a MOL Magyar Kupában a KTE 3-0-ra nyert idegenben, igaz, azóta alaposan kicserélődött mindkét együttes. Ennek ellenére azok is átérzik egy ilyen csata jelentőségét, akik debütálnak a párosításban, így a vezetőedzők is. A Tiszakécskei LC trénere, Pintér Csaba már nyilatkozott a vasárnapi derbi előtt, de Tímár Krisztián is megosztotta várakozásait.

A Kecskeméti TE vezetőedzője, Tímár Krisztián (balra) szerint hideg fejjel kell futballozniuk

Fotó: Bús Csaba

– Örülünk annak, hogy a héten és a hónapban is veretlenek maradtunk, de ez már történelem, csak előre tekintünk. Bajnoki után hétközi kupameccs van mögöttünk, ebben a sűrű periódusban az volt a fő célunk, hogy a lehető legfrissebben mehessünk Tiszakécskére vasárnap, mert tudjuk, hogy szurkolóinknak is nagyon fontos ez a találkozó. Ugyanez igaz a csapatra is, hiszen szeretnénk tovább gyűjtögetni a pontokat, hogy ott maradjunk az élbolyban. Győzni szeretnénk idegenben, alaposan fel is készültünk a Tiszakécskéből, hogy három ponttal térhessünk haza – mondta a KTE trénere.

A Kecskeméti TE 60 éve nyert utoljára bajnokit Tiszakécskén

Érdekes adalék a meccshez, hogy a KTE 1965-ben, azaz 60 éve nyert utoljára a Tisza-partiak otthonában bajnoki meccsen. Tímár Krisztián szerint ahhoz, hogy ezt újra átélje csapat, nagyon higgadtan és koncentráltan kell futballozniuk.

– A legfontosabb talán az, hogy a hév ne vigye el a fejeket, mert abból butaság jöhet a pályán, aminek nagy ára lehet. Fontos, hogy a meccstervet tartsuk végig, maximálisan a feladatunkra koncentráljunk, illetve a három pont megszerzésére. Tisztában vagyunk a mérkőzés fontosságával, de az érzelmek előtt a megfelelő munkát és mentalitást kell beletennünk ebbe a találkozóba is – tette hozzá Tímár Krisztián.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik Tiszakécskén.