Labdarúgás

31 perce

Kecskeméten átérzik a vármegyei derbi fontosságát

Vasárnap 17 órakor vármegyei derbit rendeznek az NB II-ben Tiszakécskén. A hazaiak stabilizálnák helyüket, míg a lila-fehérek éppen az élbolyban szeretnének előrébb kerülni, így a presztízs mellett komoly jelentősége van a pontoknak. Tisztában van ezzel a Kecskeméti TE edzője, Tímár Krisztián is.

Nyitray András

A Kecskeméti TE és a Tiszakécske három év után vív majd újra tétmeccset, akkor a MOL Magyar Kupában a KTE 3-0-ra nyert idegenben, igaz, azóta alaposan kicserélődött mindkét együttes. Ennek ellenére azok is átérzik egy ilyen csata jelentőségét, akik debütálnak a párosításban, így a vezetőedzők is. A Tiszakécskei LC trénere, Pintér Csaba már nyilatkozott a vasárnapi derbi előtt, de Tímár Krisztián is megosztotta várakozásait. 

A Kecskeméti TE vezetőedzője, Tímár Krisztián (balra) szerint hideg fejjel kell futballozniuk
A Kecskeméti TE vezetőedzője, Tímár Krisztián (balra) szerint hideg fejjel kell futballozniuk
Fotó: Bús Csaba
Fotó: Bús Csaba 

– Örülünk annak, hogy a héten és a hónapban is veretlenek maradtunk, de ez már történelem, csak előre tekintünk. Bajnoki után hétközi kupameccs van mögöttünk, ebben a sűrű periódusban az volt a fő célunk, hogy a lehető legfrissebben mehessünk Tiszakécskére vasárnap, mert tudjuk, hogy szurkolóinknak is nagyon fontos ez a találkozó. Ugyanez igaz a csapatra is, hiszen szeretnénk tovább gyűjtögetni a pontokat, hogy ott maradjunk az élbolyban. Győzni szeretnénk idegenben, alaposan fel is készültünk a Tiszakécskéből, hogy három ponttal térhessünk haza – mondta a KTE trénere. 

A Kecskeméti TE 60 éve nyert utoljára bajnokit Tiszakécskén

Érdekes adalék a meccshez, hogy a KTE 1965-ben, azaz 60 éve nyert utoljára a Tisza-partiak otthonában bajnoki meccsen. Tímár Krisztián szerint ahhoz, hogy ezt újra átélje csapat, nagyon higgadtan és koncentráltan kell futballozniuk. 

– A legfontosabb talán az, hogy a hév ne vigye el a fejeket, mert abból butaság jöhet a pályán, aminek nagy ára lehet. Fontos, hogy a meccstervet tartsuk végig, maximálisan a feladatunkra koncentráljunk, illetve a három pont megszerzésére. Tisztában vagyunk a mérkőzés fontosságával, de az érzelmek előtt a megfelelő munkát és mentalitást kell beletennünk ebbe a találkozóba is – tette hozzá Tímár Krisztián. 

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik Tiszakécskén. 

