Labdarúgás

3 órája

A KTE középpályása tudja, hogy presztízs meccs előtt állnak

Címkék#KTE#Bocskay Bertalan#Kecskeméti TE#Tiszakécskei LC#labdarúgás

Vasárnap vármegyei derbit rendeznek a Merkantil Bank Ligában. A Kecskeméti TE a Tiszakécskei LC vendége lesz, presztízs csata lesz ez mindkét oldalon, erről beszélt Bocskay Bertalan is, a KTE középpályása.

Nyitray András

A Kecskeméti TE 2-1-es sikerrel vette a MOl Magyar Kupa 4. fordulóját, és a következő körben majd az MTK vendége lesz. A kecskemétiek játékosa, Bocskay Bertalan győztes gólt rúgott, és véleménye szerint továbbjutásuk megérdemelt volt. A következő ellenfélnek sem feltartott kézzel mennek majd neki. 

A Kecskeméti TE vármegyei derbire készül
Fotó: Réti Attila / KTE
Fotó: Réti Attila / KTE

– Kicsit nehezebben ment a továbbjutás kiharcolása, de a helyzetek alapján sokkal több is lehetett volna a különbség, mint egyetlen gól. Ezen a folytatásra nézve javítanunk kell. Sokkal előbb lezárhattuk volna a meccset, magunknak tettük így nehezebbé ezt a 90 percet. Nem éreztem ezzel együtt a Tiszafüred hatalmas gólja után sem, hogy baj lehetne, csináltuk a dolgunkat és megérdemelten jutottunk végül tovább. Számomra mindegy volt igazából, hogy kit kapunk, ha ugyanúgy dolgozunk, készülünk minden meccsre, ahogy az utóbbi hetekben, akkor bárki ellen lehet esélyünk. A legjobbunkat szeretnénk nyújtani, meglátjuk, mire lesz majd elég – mondta a kupa kapcsán Bocskay. 

A Kecskeméti TE Tiszakécskére megy

A KTE vasárnap 17 órakor Tiszakécskén vív vármegyei derbit, a játékosok tisztában vannak vele, hogy ennek a párharcnak különös jelentősége van. 

– Sokat beszéltünk már róla, a fókusz természetesen a kupameccs lefújása óta ezen a derbin van. Tudjuk, hogy a városnak és a szurkolóknak is nagy presztízzsel bír ez a meccs, de ez igaz ránk is. A munka és az edzések ugyanúgy kell menjenek a hét a folyamán is, ezen nincs okunk változtatni. A legfontosabb az, hogy ezen a hétvégén is olyan mentalitással lépjünk pályára, hogy mindent megteszünk a győzelemért. Szeretnénk elhozni a három pontot Tiszakécskéről, ami nem lesz könnyű, de bízom a csapatban – mondta Bocskay. 

