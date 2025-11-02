1 órája
Nem adott esélyt a TFSE a KRC-nek
A 3. fordulót rendezték hétvégén a férfi röplabda Extraligában. A Kecskeméti RC a TFSE vendége volt, és nyert szett nélkül maradt alul a fővárosban.
A Kecskeméti RC a PSE elleni vereség után, ezúttal sorrendben 18, 21, és pontot szerezve maradt alul a házigazdákkal szemben, így egy győzelem mellett két vereséget számol az alapszakaszban. Csütörtökön 19 óra 30 perckor a Közgáz-Corvinus vendége lesz a kupában a KRC.
A Kecskeméti RC magához képest is gyengén teljesített a férfi röplabda Extraligában
– Gratulálok a TFSE-nek! Ma magunkhoz képest is gyengén teljesítettünk alap játékelemekben, ami bosszantó. Csiszolnunk kell a feladó és a támadók közötti kapcsolatot, mert nem találjuk a játékunk ritmusát. Ha pozitív dolgot kellene kiemeli, az a cserék játéka volt – értékelt Deák Márk, a KRC vezetőedzője.
TFSE – Kecskeméti RC 3–0 (18, 21, 21)
Budapest, 81 néző. Vezette: Kósa, Adler
TFSE: Füzék, Balázs B., Tóth K., Dóczi, Majoros, Tóth M. Csere: Horváth B., Bakos, Zeitler, Knobloch, Szalaki, Laczi. Vezetőedző: Bartal Gergely
KRC: Szabó A., Bartus, Király B., Szabó Cs., Bari, Kocsis V. Csere: Komáromi, Török Sz., Nagy M., Bogdán. Vezetőedző: Deák Márk
