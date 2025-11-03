november 3., hétfő

Röplabda

1 órája

Megvan a KRC első sikere a bajnokságban

Címkék#Kecskeméti RC#KRC#Haladás#röplabda

Remek formába került a KRC, mely a Haladás ellen megnyerte első NB I-es meccsét az idényben. A kupa után ismét sikernek örülhetett a Kecskeméti RC, mely így egymás után másodjára hagyhatta el győztesen a pályát.

Nyitray András

A Kecskeméti RC egyelőre első sikerét üldözte a női röplabda NB I-ben, de véget ért a hajsza, a hírös városiak legyőzték a Haladást, ezzel először örülhettek győzelemnek. Rendkívül izgalmas csatát vívott a KRC, mely nem kezdett jól, szoros szettekben, de 2-0-os hátrányba került Szombathelyen, ami talán a hosszú utazásnak is betudható volt. Először 20, majd 23 pontig jutott a Kecskemét, mely aztán beindult, 23–25-re hozta a harmadik játszmát, a negyedikben pedig mindösszesen 7 pontot engedett a HVSE-nek. Jött a mindent eldöntő aranyszett, melynek a végét Farkas Péter csapata bírta jobban idegekkel, így 3–2-re megnyert a találkozót. 

A Kecskeméti RC először nyert a bajnokságban
A Kecskeméti RC először nyert idén bajnokit
Fotó: Réti Attila

A Kecskeméti RC tartalékosan is nyert

– Az első két szettben a nyitásfogadásunk nem volt a helyén, a harmadik szettől volt olyan a játék, amit mi tudunk képviselni, onnantól kezdve küzdöttünk egymásért. Sajnos több hiányzónk is volt, emiatt nehéz volt megtalálni azt a felállást ami a legjobban működik, de örülök a győzelemnek és gratulálok a lányoknak – értékelt Farkas Péter vezetőedző. 

A KRC jó passzban van, hiszen a Magyar Kupában is sikerrel vette a selejtezőt, a Kispestet verte a bajnoki előtt 3-0-ra. A bajnokságban szombaton 18 órakor a TRSE vendége lesz a Kecskemét. 

Haladás VSE – Kecskeméti RC 2-3 (-20, -23, 23, 7, 14)

Szombathely, 450 néző. V: Mezőffy, Veres

HVSE: Marton, Derdák, Kovács A., Horváth Sz., Tárnoki, Vörös P. Csere: Kőrösi, Tóth B., Horváth K., Fodor, Stéger, Némethy, Varga. Vezetőedző: Mucsi Péter 

KRC: Pokó, Lehoczki, Berényi, Pádár, Illés, Reyes. Csere: Pintér, Kiss L., Varga L., Horváth J., Szűcs E. Vezetőedző: Fodor Péter 

