Szarvason nyert a Kecskeméti NK

A Nemesnádudvar szombaton kikapott hazai pályán, a Kecskeméti NK viszont ha tartani akarta a lépést az élbollyal, nem hibázhatott Szarvason. Az első pár perc még a hazaiaké volt, de ezt követően felzárkózott, majd fordított a KNK, mely a félidő felénél már 6-10-ra húzott el. Szünetig többször csökkentette a különbséget a Szarvas, de végül 13-16-ra a vendégek vezettek.

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti NK Szarvason nyert a kézilabda-bajnokságban

Fordulás után az első tíz percben egyenlő erők küzdelme zajlott, ám két gólnál közelebb nem engedte vendéglátóját a Kecskemét, 18-20 után pedig zsinórban három gólt szerzett, amivel szinte el is döntötte a meccset. Nem találta a ritmust ekkor már támadásban és védekezésben sem a Szarvas, a kiállítások pedig meg is pecsételték a hazaiak sorsát, így a vége 22-32 lett.

A Kecskeméti NK öt győzelemmel és egy vereséggel a 3. helyen áll a D csoportban, a tabellát a még hibátlan Kispest vezeti. A hírös városiak szombaton 18 órakor éppen az éllovast fogadják majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokában.

Szarvasi NKK – Kecskeméti NK 22-32 (16-19)

Szarvas. V: Grézló, Miklós

Szarvas: Skorka (k), Urbaniczki 4, Szöllősi 1, Nyerges, Jani 1, Barna M., Trnyik 2, Bakró (k), Száva, Tasgyik 3, Benke, Majoros 10 (5), Csillik, Pétervári 1, Kiss F. Vezetőedző: Száva Flórián

KNK: Szegedi (k), Micevski 4, Vuletity 2, Ádám G. 1, Járvás 2 (2), Szabó L. 4, Czenczik 1, Ádám L. 2, Vazul 2, Radics (k), Tóth I. 1, Soltész (k), Moharos 7, Pécsi 4 (2), Hirman 2 (1). Vezetőedző: Bíró-Kisjuhász Petra

Kiállítások: 10 perc ill. 14 perc.

Hétméteresek: 8/7 ill. 6/5