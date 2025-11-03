november 3., hétfő

Kézilabda

1 órája

Szarvason nyert a Kecskeméti NK

Vasárnap újabb Bács-Kiskun vármegyei gárda lépett pályára a női kézilabda NB II. D csoportjában. A Kecskeméti NK Szarvason nyert magabiztosan.

Nyitray András

A Nemesnádudvar szombaton kikapott hazai pályán, a Kecskeméti NK viszont ha tartani akarta a lépést az élbollyal, nem hibázhatott Szarvason. Az első pár perc még a hazaiaké volt, de ezt követően felzárkózott, majd fordított a KNK, mely a félidő felénél már 6-10-ra húzott el. Szünetig többször csökkentette a különbséget a Szarvas, de végül 13-16-ra a vendégek vezettek. 

A Kecskeméti NK Szarvason tudott nyerni
A Kecskeméti NK Szarvason nyert
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti NK Szarvason nyert a kézilabda-bajnokságban

Fordulás után az első tíz percben egyenlő erők küzdelme zajlott, ám két gólnál közelebb nem engedte vendéglátóját a Kecskemét, 18-20 után pedig zsinórban három gólt szerzett, amivel szinte el is döntötte a meccset. Nem találta a ritmust ekkor már támadásban és védekezésben sem a Szarvas, a kiállítások pedig meg is pecsételték a hazaiak sorsát, így a vége 22-32 lett. 

A Kecskeméti NK öt győzelemmel és egy vereséggel a 3. helyen áll a D csoportban, a tabellát a még hibátlan Kispest vezeti. A hírös városiak szombaton 18 órakor éppen az éllovast fogadják majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokában. 

Szarvasi NKK – Kecskeméti NK 22-32 (16-19) 

Szarvas. V: Grézló, Miklós 

Szarvas: Skorka (k), Urbaniczki 4, Szöllősi 1, Nyerges, Jani 1, Barna M., Trnyik 2, Bakró (k), Száva, Tasgyik 3, Benke, Majoros 10 (5), Csillik, Pétervári 1, Kiss F. Vezetőedző: Száva Flórián 

KNK: Szegedi (k), Micevski 4, Vuletity 2, Ádám G. 1, Járvás 2 (2), Szabó L. 4, Czenczik 1, Ádám L. 2, Vazul 2, Radics (k), Tóth I. 1, Soltész (k), Moharos 7, Pécsi 4 (2), Hirman 2 (1). Vezetőedző: Bíró-Kisjuhász Petra 

Kiállítások: 10 perc ill. 14 perc. 

Hétméteresek: 8/7 ill. 6/5 

