A Jánoshalma zárt az élen az U19-es bajnokságban

Rangadójával zárult az őszi idény az U19-es bajnokság Déli csoportjában. Az őszi idény záró, 9. fordulójában az éllovas Jánoshalma a 2. helyen álló Tompa vendége volt. A mérkőzés előtt mind a két csapat egyaránt 21-21 pontot szerzett – hét győzelem, egy vereség volt a mérleg mindkét oldalon –, a jobb gólkülönbségével állt az élen a Jánoshalma.

A Jánoshalma U19-es csapata

Fotó: Jutasi Szabina

Három pontos előnnyel várja a tavaszt a Jánoshalma

A mérkőzést, amelyen szépszámú szurkolótábor fogadta a csapatokat, biztosan nyerték a vendégek. Már az első játékrész 3-0-ás Jánoshalma vezetéssel zárult – Gáspár Adrián kétszer, Halász Barnabás egyszer volt eredményes –, a folytatásban Gáspár Zalán is betalált. Bálint Milán találatával megszerezte a Tompa a becsületgólját, a gólok sorát Gáspár Adrián zárta, aki a 62. percben a saját maga harmadik, csapata ötödik gólját jegyezhette. A tompai győzelemnek köszönhetően a Jánoshalma három pont előnnyel kezdheti a tavaszi idényt.

– Rangadóhoz méltó teljesítménnyel zártuk az őszt – tekintett vissza a meccsre Szabó Kornél, a Jánoshalma U19-es csapatának a vezetőedzője. – Az őszi szezon utolsó mérkőzésén a második helyezett Tompa SE vendégei voltunk. Remek hangulat, szép számú hazai közönség fogadta a csapatokat, de ezen a napon minket semmi sem tudott megállítani. Fegyelmezett, lendületes és érett játékkal 5-1 arányban győztünk – mondta a mester.

A Jánoshalma kilenc mérkőzésen hatvan gólt rúgott, és mindössze hetet kapott. A kilenc meccséből nyolcat megnyert, így 24 ponttal zárt az élen.

– Ám nem a helyezés és a számok jelentik a számomra a legnagyobb büszkeséget, hanem az az öt év, amit ezekkel a srácokkal együtt töltöttünk – mondta Szabó Kornél. – Lépésről lépésre fejlődtek, igazi csapattá kovácsolódtak, és most megmutatták, hogy milyen sokat ér a közös munka, a kitartás és az egymásba vetett hit. Gratulálok minden játékosnak – ez a siker mindannyiunké. Ezzel persze a bajnokság még messze nem dőlt el, egy részsikert értünk el. Izgatottan várjuk a tavaszt és mindent megteszünk, hogy ugyanilyen eredményesen zárjuk a végén is a bajnokságot – mondta a mester.