1 órája
A Jánoshalma zárt az élen az U19-es bajnokságban
A hétvégén lezárult az őszi idény a Bács-Kiskun vármegyei U19-es bajnokság Déli csoportjában. Az utolsó fordulóban idegenben rangadót nyerő Jánoshalma várhatja az élről a tavaszt.
Rangadójával zárult az őszi idény az U19-es bajnokság Déli csoportjában. Az őszi idény záró, 9. fordulójában az éllovas Jánoshalma a 2. helyen álló Tompa vendége volt. A mérkőzés előtt mind a két csapat egyaránt 21-21 pontot szerzett – hét győzelem, egy vereség volt a mérleg mindkét oldalon –, a jobb gólkülönbségével állt az élen a Jánoshalma.
Három pontos előnnyel várja a tavaszt a Jánoshalma
A mérkőzést, amelyen szépszámú szurkolótábor fogadta a csapatokat, biztosan nyerték a vendégek. Már az első játékrész 3-0-ás Jánoshalma vezetéssel zárult – Gáspár Adrián kétszer, Halász Barnabás egyszer volt eredményes –, a folytatásban Gáspár Zalán is betalált. Bálint Milán találatával megszerezte a Tompa a becsületgólját, a gólok sorát Gáspár Adrián zárta, aki a 62. percben a saját maga harmadik, csapata ötödik gólját jegyezhette. A tompai győzelemnek köszönhetően a Jánoshalma három pont előnnyel kezdheti a tavaszi idényt.
– Rangadóhoz méltó teljesítménnyel zártuk az őszt – tekintett vissza a meccsre Szabó Kornél, a Jánoshalma U19-es csapatának a vezetőedzője. – Az őszi szezon utolsó mérkőzésén a második helyezett Tompa SE vendégei voltunk. Remek hangulat, szép számú hazai közönség fogadta a csapatokat, de ezen a napon minket semmi sem tudott megállítani. Fegyelmezett, lendületes és érett játékkal 5-1 arányban győztünk – mondta a mester.
A Jánoshalma kilenc mérkőzésen hatvan gólt rúgott, és mindössze hetet kapott. A kilenc meccséből nyolcat megnyert, így 24 ponttal zárt az élen.
– Ám nem a helyezés és a számok jelentik a számomra a legnagyobb büszkeséget, hanem az az öt év, amit ezekkel a srácokkal együtt töltöttünk – mondta Szabó Kornél. – Lépésről lépésre fejlődtek, igazi csapattá kovácsolódtak, és most megmutatták, hogy milyen sokat ér a közös munka, a kitartás és az egymásba vetett hit. Gratulálok minden játékosnak – ez a siker mindannyiunké. Ezzel persze a bajnokság még messze nem dőlt el, egy részsikert értünk el. Izgatottan várjuk a tavaszt és mindent megteszünk, hogy ugyanilyen eredményesen zárjuk a végén is a bajnokságot – mondta a mester.
Tompa SE-Jánoshalmi SE 1-5 (0-3)
Tompa, vezette: Tóth Csaba (Rácz Roland).
Tompa: Ercsi – Juhász (Rencsár N. 77.), Vecsernyés (Pribicki 68.), Konkoly (Német 72.), Kovács M., Mikó-Márki (Bálint 46.), Sümegi, Friebert, Pataki (Nyári 84.), Tanács, Szalma. Csapatvezető: Romity Bence.
Jánoshalma: Bíró – Geiger (Kalderás 68.), Markó (Rencsár R. 62.), Halász (Pócs 64.), Gáspár A., Karácsony (Király 80.), Gáspár Z., Lengyel Gy., Markó (Lengyel J. 57.), Prikidánovics (Vikor 72.), Bognár (Kelle 49.).
Gól: Bálint az 57. illetve Gáspár A. a 12., a 27., a 62., Halász a 18., Gáspár Z. a 48. percben.
U19-es bajnokság, Déli csoport
1. JÁNOSHALMA 9 8 0 1 60-7 24
2. TOMPA 9 7 0 2 30-12 21
3. DUNAGYÖNGYE SK 9 6 0 3 39-20 18
4. VASKÚT 9 5 1 3 30-15 16
5. FAJSZ 9 5 1 3 21-31 16
6. BÁCSBORSÓD 9 4 0 5 25-37 12
7. NEMESNÁDUDVAR 9 3 0 6 17-30 9
8. DUSNOK 9 2 2 5 16-19 8
9. KELEBIA 9 1 1 7 13-37 4
10. GARA 9 1 1 7 12-55 4
