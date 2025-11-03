november 3., hétfő

A Jánoshalma zárt az élen az U19-es bajnokságban

Címkék#bajnokság#Jánoshalma#u19#labdarúgás

A hétvégén lezárult az őszi idény a Bács-Kiskun vármegyei U19-es bajnokság Déli csoportjában. Az utolsó fordulóban idegenben rangadót nyerő Jánoshalma várhatja az élről a tavaszt.

Vincze Miklós

Rangadójával zárult az őszi idény az U19-es bajnokság Déli csoportjában. Az őszi idény záró, 9. fordulójában az éllovas Jánoshalma a 2. helyen álló Tompa vendége volt. A mérkőzés előtt mind a két csapat egyaránt 21-21 pontot szerzett – hét győzelem, egy vereség volt a mérleg mindkét oldalon –, a jobb gólkülönbségével állt az élen a Jánoshalma.

A Jánoshalma U19-es csapata
A Jánoshalma U19-es csapata
Fotó: Jutasi Szabina

Három pontos előnnyel várja a tavaszt a Jánoshalma

A mérkőzést, amelyen szépszámú szurkolótábor fogadta a csapatokat, biztosan nyerték a vendégek. Már az első játékrész 3-0-ás Jánoshalma vezetéssel zárult – Gáspár Adrián kétszer, Halász Barnabás egyszer volt eredményes –, a folytatásban Gáspár Zalán is betalált. Bálint Milán találatával megszerezte a Tompa a becsületgólját, a gólok sorát Gáspár Adrián zárta, aki a 62. percben a saját maga harmadik, csapata ötödik gólját jegyezhette. A tompai győzelemnek köszönhetően a Jánoshalma három pont előnnyel kezdheti a tavaszi idényt.

– Rangadóhoz méltó teljesítménnyel zártuk az őszt – tekintett vissza a meccsre Szabó Kornél, a Jánoshalma U19-es csapatának a vezetőedzője. – Az őszi szezon utolsó mérkőzésén a második helyezett Tompa SE vendégei voltunk. Remek hangulat, szép számú hazai közönség fogadta a csapatokat, de ezen a napon minket semmi sem tudott megállítani. Fegyelmezett, lendületes és érett játékkal 5-1 arányban győztünk – mondta a mester.

A Jánoshalma kilenc mérkőzésen hatvan gólt rúgott, és mindössze hetet kapott. A kilenc meccséből nyolcat megnyert, így 24 ponttal zárt az élen.

– Ám nem a helyezés és a számok jelentik a számomra a legnagyobb büszkeséget, hanem az az öt év, amit ezekkel a srácokkal együtt töltöttünk – mondta Szabó Kornél. – Lépésről lépésre fejlődtek, igazi csapattá kovácsolódtak, és most megmutatták, hogy milyen sokat ér a közös munka, a kitartás és az egymásba vetett hit. Gratulálok minden játékosnak – ez a siker mindannyiunké. Ezzel persze a bajnokság még messze nem dőlt el, egy részsikert értünk el. Izgatottan várjuk a tavaszt és mindent megteszünk, hogy ugyanilyen eredményesen zárjuk a végén is a bajnokságot – mondta a mester.

Tompa SE-Jánoshalmi SE 1-5 (0-3)

Tompa, vezette: Tóth Csaba (Rácz Roland).

Tompa: Ercsi – Juhász (Rencsár N. 77.), Vecsernyés (Pribicki 68.), Konkoly (Német 72.), Kovács M., Mikó-Márki (Bálint 46.), Sümegi, Friebert, Pataki (Nyári 84.), Tanács, Szalma. Csapatvezető: Romity Bence.

Jánoshalma: Bíró – Geiger (Kalderás 68.), Markó (Rencsár R. 62.), Halász (Pócs 64.), Gáspár A., Karácsony (Király 80.), Gáspár Z., Lengyel Gy., Markó (Lengyel J. 57.), Prikidánovics (Vikor 72.), Bognár (Kelle 49.).

Gól: Bálint az 57. illetve Gáspár A. a 12., a 27., a 62., Halász a 18., Gáspár Z. a 48. percben.

U19-es bajnokság, Déli csoport

1.    JÁNOSHALMA    9    8    0    1    60-7    24
2.    TOMPA    9    7    0    2    30-12    21
3.    DUNAGYÖNGYE SK    9    6    0    3    39-20    18
4.    VASKÚT    9    5    1    3    30-15    16
5.    FAJSZ    9    5    1    3    21-31    16
6.    BÁCSBORSÓD    9    4    0    5    25-37    12
7.    NEMESNÁDUDVAR    9    3    0    6    17-30    9
8.    DUSNOK    9    2    2    5    16-19    8
9.    KELEBIA    9    1    1    7    13-37    4
10.    GARA    9    1    1    7    12-55    4
 

