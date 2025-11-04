november 4., kedd

Labdarúgás

A Tiszakécske játékosa a kecskeméti drukkereknek is köszönetet mondott

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Tiszakécske 2-1-re megnyerte a vármegyei derbit vasárnap az NB II-ben a KTE ellen. Grünvald Attila, a hazaiak balhátvédje tagja volt az NB I-ben ezüstéremig menetelő Kecskeméti TE keretének is, és ezt a vendég drukkerek nem felejtették el, amit a játékos utólag meg is köszönt nekik.

Nyitray András

Grünvald Attila 2019 és 2023 között négy esztendőn keresztül volt a Kecskeméti TE játékosa, tagja volt az NB III-ban, NB II-ben és NB I-ben is ezüstérmes csapatnak is, kereken 100 tétmeccsen viselhette a lila-fehér mezt. 2023 szeptemberében előbb kölcsön, majd 2024 nyarán végleg a Tiszakécske játékosa lett, így számára mindenképpen különleges volt a vármegyei derbi. A 34 éves játékos végig játszotta a 2-1-re megnyert meccset, de a meccs után nem feledkezett meg a KTE szurkolóiról sem, akiknek megköszönte, hogy a felfokozott hangulatú csata végén is megtapsolták. A mérkőzésen csordultig megtelt a vendég oldal. 

Grünvald Attila (balról a második) köszönetet mondott
Grünvald Attila (balról a második) köszönetet mondott
Fotó: Szentirmay Tamás

Grünvald Attila örül, hogy nem felejtették el

A tiszakécskei játékos egy kecskeméti szurkolói csoportban üzent: 

„Szeretném megköszönni Nektek, akik tegnap a mérkőzésen megtapsoltak és pozitív szavakkal biztattak, nem lehetek eléggé hálás, örülök, hogy még vannak akik emlékeznek rám, ezért is éreztem úgy a meccs végén hogy jár Nektek a taps, még egyszer köszönöm” – írta Grünvald. 

A Tiszakécske győzelmével megerősítette helyét a középmezőnyben, míg a KTE továbbra is ott van a sűrű élbolyban, de riválisai nyertek, így hátránya nőtt. 

