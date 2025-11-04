A Tiszakécske játékosa a kecskeméti drukkereknek is köszönetet mondott

Grünvald Attila 2019 és 2023 között négy esztendőn keresztül volt a Kecskeméti TE játékosa, tagja volt az NB III-ban, NB II-ben és NB I-ben is ezüstérmes csapatnak is, kereken 100 tétmeccsen viselhette a lila-fehér mezt. 2023 szeptemberében előbb kölcsön, majd 2024 nyarán végleg a Tiszakécske játékosa lett, így számára mindenképpen különleges volt a vármegyei derbi. A 34 éves játékos végig játszotta a 2-1-re megnyert meccset, de a meccs után nem feledkezett meg a KTE szurkolóiról sem, akiknek megköszönte, hogy a felfokozott hangulatú csata végén is megtapsolták. A mérkőzésen csordultig megtelt a vendég oldal.

Grünvald Attila (balról a második) köszönetet mondott

Fotó: Szentirmay Tamás

Grünvald Attila örül, hogy nem felejtették el

A tiszakécskei játékos egy kecskeméti szurkolói csoportban üzent:

„Szeretném megköszönni Nektek, akik tegnap a mérkőzésen megtapsoltak és pozitív szavakkal biztattak, nem lehetek eléggé hálás, örülök, hogy még vannak akik emlékeznek rám, ezért is éreztem úgy a meccs végén hogy jár Nektek a taps, még egyszer köszönöm” – írta Grünvald.

A Tiszakécske győzelmével megerősítette helyét a középmezőnyben, míg a KTE továbbra is ott van a sűrű élbolyban, de riválisai nyertek, így hátránya nőtt.