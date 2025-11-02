november 2., vasárnap

Achilles névnap

Kosárlabda

1 órája

Bajai bravúr a Budafok ellen

#Foody-Basket-Baja#Budafok#kosárlabda

A hibátlan teljesítménnyel a második helyen álló Budafok gárdáját fogadta a Foody-BasketBaja a férfi kosárlabda NB I./B alapszakaszának az 5. fordulójában. Pálkerti Tamás csapata nagy csatában szép és értékes győzelmet aratott.

Vincze Miklós

Zsinórban három vereség után fogadta a veretlen Budafokot a Foody-BasketBaja.

Győzött a Foody-BasketBaja a Budafok ellen
Orgona Gergő (15-össel) huszonhét ponttal vette kis a részét a Foody-BasketBaja sikeréből
Fotó: Pulai Zsóka

Így játszott a Foody-BasketBaja

Már az első percekben látszott a hazai játékosokon, hogy motiváltak, és hogy eltökélt szándékuk nyerni hazai pályán. A kemény védekezés meghozta a gyümölcsét, Pálkerti Tamás együttese a első negyedben mindössze 12 pontot engedélyezett a Budafoknak.

A második negyedben is kiegyenlített játék folyt, fizikális, kemény összecsapást láthatott a csapatát lelkesen biztató bajai közönség. Sokáig tartotta az előnyét a BasketBaja, ám az utolsó két percben elég volt egyetlen rövidzárlat – amit a budafokiak egy 8-0-ás futással zártak – és így a Budafok vonulhatott minimális előnnyel a nagyszünetre.

A harmadik játékrészben többnyire a vendégcsapatnál volt az előny, elszakadni azonban nem tudtak, sőt, az etap végén 61-60-re vissza is vette a vezetést a Baja.

A negyedik negyedben aztán már nem volt megállás. Orgona Gergő, Kovács Péter és Pongó Martin vezetésével fokozatosan növelte az előnyét a hazai gárda. A 37. percbe már kilenc ponttal vezettek a Sugó-partiak. A Budafok még egyszer megmutatta, hogy nagyon jó csapat, pillanatok alatt visszajöttek négy pontra. Ám helyén volt a bajai szív, és óriási hangulatban, a nagyszerű közönség buzdítása mellett, az utolsó másfél percet okosan menedzselve megnyerte a Baja a mérkőzést.

– Gratulálok a csapatomnak, sikerült önmagunkat legyőzni és azért azt bebizonyítottuk, hogy azoknak az ellenfeleknek, akik Bajára jönnek, nem lesz könnyű dolguk, mert Baján nehéz nyerni és ezután még nehezebb lesz. Ettől függetlenül gratulálok a Budafoknak – nyilatkozta Pálkerti Tamás, a hazaiak vezetőedzője.

– Gratulálok a Bajának, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést, többet nem szeretnék mondani – mondta Károly Máté.

Foody-BasketBaja-Budafok 84-77

Baja, Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok, 300 néző., játékvezetők: Dr. Varga Zoltán, Borgula György, Drenyovszki Dániel.

Foody-BasketBaja: Pongó 14, Hódos 14, Nagy D. 8., Fehér 5, Cseresznyés. Csere: Kovács P. 16, Orgona 27., Kiss M. Vezetőedző: Pálkerti Tamás.

Budafok: Moravcsik 10, Bagó 17, Katona 14, Vincze 2, Siklós 4. Csere: Lados 13, Kozári 9., Piukovics 6, Kódor 2. Vezetőedző: Károly Máté.

A Foody-BasketBaja a következő mérkőzését is hazai pályán vívja, november 15-én a Győr lesz az ellenfél.

