Erőemelő-világbajnokság Lakiteleken, több mint 500 versenyző méri össze erejét – fotók, videó

Andrási Szilárd, az erőemelő-világbajnokság főszervezője elmondta, hogy a World Powerlifting Alliance (WPA) 1987-ben alakult az Egyesült Államokban, és jelenleg a világ harmadik legrégebbi erőemelő szervezete.

Több mint 500 versenyző mérte össze erjét Lakiteleken, az erőemelő-világbajnokságon

Fotó: Bús Csaba

– Nagy öröm számunkra, hogy idén a lakiteleki Hungarikum Liget adhat otthont a világbajnokságnak. A helyszín minden szempontból ideális: a sportcsarnok, a szállások és a kiszolgáló létesítmények egyaránt megfelelnek a nemzetközi színvonalnak – hangsúlyozta Andrási Szilárd.

Az erőemelő-világbajnokság helyszíne a versenyzők kedvence

A versenyzők számára különösen fontos a megfelelő infrastruktúra – például a szauna és az uszoda közelsége –, hiszen a testsúly döntő tényező a különböző súlycsoportok és pontszámítások miatt.

– A Hungarikum Ligetben minden adott: a sportolók akár a mérlegelés előtt is könnyedén le tudják adni a szükséges dekákat a szaunában, majd pár perc alatt átsétálhatnak a versenyhelyszínre. Ez hatalmas segítség a felkészülésben – tette hozzá a főszervező.

Több mint 700 nevezés – minden korosztály és kategória képviselteti magát

A világbajnokságon 36 ország sportolói vesznek részt, köztük olyan távoli nemzetek is, mint Argentína.

– Külön öröm számunkra, hogy argentin versenyzők is itt vannak, annak ellenére, hogy egy másik erőemelő-világszövetség épp most tartja világbajnokságát Argentínában. Ők több mint 24 órát utaztak, hogy Lakiteleken versenyezhessenek – emelte ki Andrási Szilárd.

A több mint 500 sportoló összesen 700 nevezést adott le – ez annak köszönhető, hogy egy versenyző akár több kategóriában is indulhat. A hivatalos erőemelő-számok – guggolás, fekvenyomás és felhúzás – mellett a szervezők egy bicepszgyakorlatot is felvettek a programba, ami bár nem hivatalos versenyszám, nagy népszerűségnek örvend.

Növekvő népszerűség, egyre több női versenyző

Az erőemelés világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb sportág.

– Egy verseny mindig célt ad a sportolónak: van egy dátum, amihez igazíthatja a felkészülését. Külön öröm, hogy egyre több női versenyző csatlakozik, akik sokszor lenyűgöző teljesítményt nyújtanak – mondta Andrási Szilárd, aki maga is aktív versenyző.