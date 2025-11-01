november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hungarikum Liget

3 órája

Erőemelő-világbajnokság Lakiteleken, több mint 500 versenyző méri össze erejét – fotók, videó

Címkék#baon videó#erőemelő világbajnokság#erőemelő#Hungarikum Liget

Több mint 30 ország több mint 500 versenyzője érkezett a lakiteleki Hungarikum Ligetbe, ahol ezen a héten rendezik meg a WPA Erőemelő Világbajnokságot. A látványos nemzetközi viadal szombaton és vasárnap még látogatható. Az erőemelő-világbajnokságra a belépés ingyenes.

Andrási Szilárd, az erőemelő-világbajnokság főszervezője elmondta, hogy a World Powerlifting Alliance (WPA) 1987-ben alakult az Egyesült Államokban, és jelenleg a világ harmadik legrégebbi erőemelő szervezete.

Erőemelő-világbajnokság Lakiteleken
Több mint 500 versenyző mérte össze erjét Lakiteleken, az erőemelő-világbajnokságon
Fotó: Bús Csaba

– Nagy öröm számunkra, hogy idén a lakiteleki Hungarikum Liget adhat otthont a világbajnokságnak. A helyszín minden szempontból ideális: a sportcsarnok, a szállások és a kiszolgáló létesítmények egyaránt megfelelnek a nemzetközi színvonalnak – hangsúlyozta Andrási Szilárd.

Az erőemelő-világbajnokság helyszíne a versenyzők kedvence

A versenyzők számára különösen fontos a megfelelő infrastruktúra – például a szauna és az uszoda közelsége –, hiszen a testsúly döntő tényező a különböző súlycsoportok és pontszámítások miatt.

– A Hungarikum Ligetben minden adott: a sportolók akár a mérlegelés előtt is könnyedén le tudják adni a szükséges dekákat a szaunában, majd pár perc alatt átsétálhatnak a versenyhelyszínre. Ez hatalmas segítség a felkészülésben – tette hozzá a főszervező.

Több mint 700 nevezés – minden korosztály és kategória képviselteti magát

A világbajnokságon 36 ország sportolói vesznek részt, köztük olyan távoli nemzetek is, mint Argentína.

– Külön öröm számunkra, hogy argentin versenyzők is itt vannak, annak ellenére, hogy egy másik erőemelő-világszövetség épp most tartja világbajnokságát Argentínában. Ők több mint 24 órát utaztak, hogy Lakiteleken versenyezhessenek – emelte ki Andrási Szilárd.

A több mint 500 sportoló összesen 700 nevezést adott le – ez annak köszönhető, hogy egy versenyző akár több kategóriában is indulhat. A hivatalos erőemelő-számok – guggolás, fekvenyomás és felhúzás – mellett a szervezők egy bicepszgyakorlatot is felvettek a programba, ami bár nem hivatalos versenyszám, nagy népszerűségnek örvend.

Növekvő népszerűség, egyre több női versenyző

Az erőemelés világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb sportág.

– Egy verseny mindig célt ad a sportolónak: van egy dátum, amihez igazíthatja a felkészülését. Külön öröm, hogy egyre több női versenyző csatlakozik, akik sokszor lenyűgöző teljesítményt nyújtanak – mondta Andrási Szilárd, aki maga is aktív versenyző.

Erőemelő Világbajnokság Lakiteleken

Fotók: Bús Csaba

Szilárd 2021 óta versenyez és az elmúlt években több nemzetközi profi versenyen is elindult.

– Az idei célom az volt, hogy olyan eredményt érjek el, amellyel méltón képviselhetem magam az egyik legerősebb orosz világszervezet profi mezőnyében. A 82 kg-os kategóriában sikerült elérnem a legnagyobb magyar „raw” felhúzást, 312,5 kilogrammos eredménnyel – tette hozzá büszkén.

A Hungarikum Liget hírét viszik a világban

Simon Zoltán, a Kárpátia Rendezvényház sportszervezője elmondta, hogy a Hungarikum Liget ideális helyszín egy világszintű esemény lebonyolításához.

– A sportcsarnok mellett több féle szálláslehetőség, étkezési opció, uszoda és szauna állt a versenyzők rendelkezésére. A felszereltség és a szervezés minősége biztosította, hogy a verseny zökkenőmentes legyen – mondta Simon Zoltán. Hozzátette: – Fontos számunkra, hogy a hozzánk érkező vendégek jól érezzék magukat, és jó hírét vigyék Lakiteleknek és a Hungarikum Ligetnek. Reméljük, sokan később családostul is visszatérnek.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu