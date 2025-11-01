3 órája
Erőemelő-világbajnokság Lakiteleken, több mint 500 versenyző méri össze erejét – fotók, videó
Több mint 30 ország több mint 500 versenyzője érkezett a lakiteleki Hungarikum Ligetbe, ahol ezen a héten rendezik meg a WPA Erőemelő Világbajnokságot. A látványos nemzetközi viadal szombaton és vasárnap még látogatható. Az erőemelő-világbajnokságra a belépés ingyenes.
Andrási Szilárd, az erőemelő-világbajnokság főszervezője elmondta, hogy a World Powerlifting Alliance (WPA) 1987-ben alakult az Egyesült Államokban, és jelenleg a világ harmadik legrégebbi erőemelő szervezete.
– Nagy öröm számunkra, hogy idén a lakiteleki Hungarikum Liget adhat otthont a világbajnokságnak. A helyszín minden szempontból ideális: a sportcsarnok, a szállások és a kiszolgáló létesítmények egyaránt megfelelnek a nemzetközi színvonalnak – hangsúlyozta Andrási Szilárd.
Az erőemelő-világbajnokság helyszíne a versenyzők kedvence
A versenyzők számára különösen fontos a megfelelő infrastruktúra – például a szauna és az uszoda közelsége –, hiszen a testsúly döntő tényező a különböző súlycsoportok és pontszámítások miatt.
– A Hungarikum Ligetben minden adott: a sportolók akár a mérlegelés előtt is könnyedén le tudják adni a szükséges dekákat a szaunában, majd pár perc alatt átsétálhatnak a versenyhelyszínre. Ez hatalmas segítség a felkészülésben – tette hozzá a főszervező.
Több mint 700 nevezés – minden korosztály és kategória képviselteti magát
A világbajnokságon 36 ország sportolói vesznek részt, köztük olyan távoli nemzetek is, mint Argentína.
– Külön öröm számunkra, hogy argentin versenyzők is itt vannak, annak ellenére, hogy egy másik erőemelő-világszövetség épp most tartja világbajnokságát Argentínában. Ők több mint 24 órát utaztak, hogy Lakiteleken versenyezhessenek – emelte ki Andrási Szilárd.
A több mint 500 sportoló összesen 700 nevezést adott le – ez annak köszönhető, hogy egy versenyző akár több kategóriában is indulhat. A hivatalos erőemelő-számok – guggolás, fekvenyomás és felhúzás – mellett a szervezők egy bicepszgyakorlatot is felvettek a programba, ami bár nem hivatalos versenyszám, nagy népszerűségnek örvend.
Növekvő népszerűség, egyre több női versenyző
Az erőemelés világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb sportág.
– Egy verseny mindig célt ad a sportolónak: van egy dátum, amihez igazíthatja a felkészülését. Külön öröm, hogy egyre több női versenyző csatlakozik, akik sokszor lenyűgöző teljesítményt nyújtanak – mondta Andrási Szilárd, aki maga is aktív versenyző.
Erőemelő Világbajnokság LakitelekenFotók: Bús Csaba
Szilárd 2021 óta versenyez és az elmúlt években több nemzetközi profi versenyen is elindult.
– Az idei célom az volt, hogy olyan eredményt érjek el, amellyel méltón képviselhetem magam az egyik legerősebb orosz világszervezet profi mezőnyében. A 82 kg-os kategóriában sikerült elérnem a legnagyobb magyar „raw” felhúzást, 312,5 kilogrammos eredménnyel – tette hozzá büszkén.
A Hungarikum Liget hírét viszik a világban
Simon Zoltán, a Kárpátia Rendezvényház sportszervezője elmondta, hogy a Hungarikum Liget ideális helyszín egy világszintű esemény lebonyolításához.
– A sportcsarnok mellett több féle szálláslehetőség, étkezési opció, uszoda és szauna állt a versenyzők rendelkezésére. A felszereltség és a szervezés minősége biztosította, hogy a verseny zökkenőmentes legyen – mondta Simon Zoltán. Hozzátette: – Fontos számunkra, hogy a hozzánk érkező vendégek jól érezzék magukat, és jó hírét vigyék Lakiteleknek és a Hungarikum Ligetnek. Reméljük, sokan később családostul is visszatérnek.
