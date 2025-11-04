november 4., kedd

Labdarúgás

43 perce

Edzőváltás történt a Harta kispadján

Címkék#Báló Tamás#Sümegi József#labdarúgás#edzőváltás#Harta SE#Csehi Tamás

A hétvégén Kiskunfélegyházán győzött 4-2-re a Harta a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ezen a mérkőzésen szakvezetőként már nem Sümegi József vezette a csapatot, hanem a Csehi Tamás-Báló Tamás páros.

Vincze Miklós

Sümegi József, a Harta immáron volt szakvezetője az előző, 10. fordulóban, a Harta-Baja mérkőzésen, hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereségét követően ajánlotta föl a lemondását. Az elnökség azt elfogadta.

Sümegi József, a Harta edzője
Sümegi József (balra), a Harta edzőjeként átveszi a győztes kupadöntő után az aranyérmet
Fotó: Szentiray Tamás / Archív-felvétel

A hartai vezetőség úgy döntött, hogy az őszi idény hátralévő részében a Csehi Tamás-Báló Tamás kettős irányítja a szakmai munkát a Duna-partján. Csehi Tamás az egyesület elnöke, Báló Tamás pedig a felnőtt csapat játékosa.

Sümegi József összesen közel egy évtizeden át szolgálta a Harta együttesét. Tavaly tavasszal a Harta XXI. századi történetének az egyik legjobb eredményét érte el: amikor a csapatával a vármegyei első osztályban ezüstérmet szerzett. A 2022/23-as idényben megszerezte a vármegyei kupát is.

