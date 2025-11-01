A Dusnok Kunszálláson megszerezte első idegenbeli pontjait

Kertész Gábor: – Ez a vereség már a múlt heti meccsen benne volt a levegőben. Érzésem szerint ma az alázat, azaz a fegyelem és az akarás hiányzott a csapatomból. Egy pozitívum van ebben a mai mérkőzésben, hogy rengeteg fiatal szerepelt megint. Viszont ha a játékos nem hallgat az edzőre, és nem tartja be a taktikát, annak ez az eredménye. Az ősz elején ment a szekér, ma még csak nem is döcögött, de persze ez is az én csapatom. Hiába mondtam a srácoknak, hogy ne tévessze meg őket, hogy a Dusnok az idén idegenben még nem szerzett pontot. A vendégek ma jobban akartak, jobban jöttek ki a párharcokból, a helyzetkihasználásuk is sokkal jobb volt. Amit ők ma kitettek a pályára, az megsüvegelendő, így nekem már csak egy dolgom maradt: gratulálni és sok sikert kívánni nekik.

Sáfrán Ferenc: – Több olyan meccset veszítettünk el idegenben, amelyeken jobb eredményt is elérhettünk volna, ma végre vendégként is kijött a lépés. Összeszedettebbek voltunk, és szerencsére nagyobb létszámban tudtunk ma elutazni, mint az előző fordulókban. A helyzeteink döntő többségét értékesítettük. A második játékrészben pedig ki tudtuk használni az emberelőnyt. Egyébként egy olyan fiatal csapat ellen sikerült győzelmet elérnünk, amely jó formában van az idén és meggyőződésem, hogy szép jövő előtt áll.

Kunszállás SE-Dusnok KSE 2-6 (0-3)

Kunszállás, vezette: Béleczki László (Farkas László, Kiss Réka)

Kunszállás: Dobos (Katona 73.) - Lovászi (Hatvani 46.), Balogh L., Ficsór (Szalai 54.), Fekete (Mészáros 73.), Agárdi, Páli, Somogyi, Kürtösi, Balogh Z. (Vincze II. 73.), Pomozi. Vezetőedző: Kertész Gábor.

Dusnok: Bolvári I. - Jagicza, Rogács, Pozsonyi, Szász, Bolvári Z., Bolvári D. (Bárdos 71.), Facskó (Varga A. 74.), Wachtler, Parrag (Eleki 74.), Rónai. Vezetőedző: Sáfrán Ferenc.

Gól: Balogh Z. a 63., Bolvári I. (öngól) a 82., illetve Rónai a 20., a 89., Facskó a 21., Bolvári Z. a 44., a 60., Bolvári D. a 69. percben.