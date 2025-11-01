1 órája
A Dusnok Kunszálláson megszerezte első idegenbeli pontjait
A nyolc forduló után a 3. helyen álló Kunszállás a 8. Dusnok gárdáját fogadta a vármegyei másodosztályú bajnokság 9. fordulójában. A mérkőzést megérdemelten nyerte a helyzeteit remekül kihasználó, a mérkőzésen az igazi arcát mutató Dusnok.
Az első perctől kezdve nagy csata bontakozott ki a pályán. A fiatalokkal teli hazai csapat lelkesen küzdött, a vendégcsapaton pedig hamar látszott, hogy ez nem az idegenben még nyeretlen, 8. helyen szerénykedő Dusnok, hanem a Déli csoport tavaszi ezüstérmese, amely – pestiesen szólva – nem az Ecserin vette az ezüstérmét. A 6. percben Bolvári Dávid laposan elvégzett szöglete után Szász Zoltán beleért a labdába, nagy ziccer alakult ki, ám a hazaiak menteni tudtak. Gólhoz kevés volt, ijesztgetéshez, figyelmeztetésnek bőven elég. A 17. percben Balogh Zoltán nyert meg jó értelemben vett agresszivitással egy légi csatát, balról, 15 méterről laposan lőtt, egy védő beleért, Bolvári István azonban menteni tudott. Két percre rá Bolvári Zoltán tört be a hazai 16-oson belülre, Balogh Levente lerántotta - 11-es. Rónai Antal állt a labda mögé, és magabiztosan ragasztotta a labdát a bal alsó sarokba, 0-1. A középkezdés után Facskó Ervin a saját térfeléről tisztázott, tért ölelő labdája megtréfálta a hazai kapust, átpattant fölötte, és a hálóban kötött ki, 0-2. Tíz perccel a félidő lefújása előtt Fekete Dávidot buktatták a 16-oson kívül, az alapvonal közelében. Pomozi Máté remek tekerése nyomán a labda nem sokkal kerülte el a hosszú fölső sarkot. A 40. percben Balogh Zoltán szöktette a félpályáról saját magát, utol is érte a labdát, a jó ütemben kilépő Bolvári István mellett azonban elpasszolni már nem tudta. Egy percre rá egy hazai beívelést követően Lovászi Ádámot találta meg a labda a hosszú oldalon az ötös sarkánál, ő a kapu bal oldalát célozta meg, Bolvári István azonban ezúttal is mentett. A 44. percben Rónai ment el a bal oldalon és lőtte be középre a labdát, Bolvári Zoltán első kísérletét még hárította Dobos Dániel, a kipattanót azonban Bolvári a bal alsó sarokba vágta, 0-3. A hosszabbítás első percében szabadrúgást végezhetett el 18 méterről a Kunszállás, Balogh Zoltán hajszállal lőtt a bal alsó sarok mellé. Két percre rá újra Balogh iramodott meg, nagy szólót vágott ki, balról, tíz méterről lőtt, Bolvári István beleért, így a keresztlécen csattant a labda.
A 0-3-as állás dacára a szünet után is elszántan jött ki a hazai csapat. A 48. percben Fekete Dávidhoz pattant a labda, aki egyből életerős lövést küldött meg a jobb sarok irányába, Bolvári István ezúttal is a helyén volt. Az ellentámadás végén Bolvári Zoltán fordult rá egyedül a hazai kapusra a 16-os előtt, Balogh Levente lerántotta, a játékvezető kiállította a hazaiak játékosát. Tíz emberrel se adta föl a Kunszállás, és hamarosan szépített. Fekete Dávid tört be balról a 16-oson belülre, buktatták. A 11-est Balogh Zoltán végezte el, magabiztosan küldte a léc alá a labdát, 1-3. Az emberhátrány dacára is küzdött, hajtott a hazai csapat, ugyanakkor a Dusnok sem vett vissza a tempóból. A 60. percben Bolvári Dávid adott be jobbról, a védők tisztáztak, a visszapattanót Bolvári fejjel küldte be újra vissza a kapu elé, ott Rónai Bolvári Zoltán elé stukkolta, aki közelről lőtt a hálóba, 1-4. A félidő derekán Somogyi Szilveszter eresztett meg balról egy kemény, lapos lövést, a labda a rövid alsó sarokba tartott, Bolvári István ezúttal is nagyot mentett. Pazar kontrát vezetett a 69. percben a Dusnok. Bolvári Dávid indult meg, egyet kényszerítőzött Rogács Leventével, majd miután visszakapta a labdát, jobbról, éles szögből a hosszú sarokba lőtt, 1-5. A 81. percben Rogács nézett föl a jobb oldalon, és ívelt tudatosan a hosszú oldalra Bárdos László fejére, ő megnézte magának a hosszú sarkot, ám a fejese nyomán a labda centiméterekkel elkerülte a kaput. Egy percre rá egy hazai beadás után Bolvári István először fogta a fölpördülő labdát, ám az kicsusszant a kezéből, és a hálóban landolt, 2-5. Hat perccel a lefújás előtt Vincze Nándor csinált meg a bal oldalon egy jó cselt majd lőtt laposan a rövid sarokra, Bolvári István lábbal mentett. A 89. percben Rónai tört be lendületesen balról a hazai 16-oson belülre, majd estében a kilépő kapus mellett laposan a kapu bal oldalába lőtt, 2-6. A Dusnok ilyen arányban is megérdemelten nyert, az egyre növekvő hátrány dacára is becsülettel küzdő hazaiak szempontjából a különbség túlzottnak tűnt.
Kertész Gábor: – Ez a vereség már a múlt heti meccsen benne volt a levegőben. Érzésem szerint ma az alázat, azaz a fegyelem és az akarás hiányzott a csapatomból. Egy pozitívum van ebben a mai mérkőzésben, hogy rengeteg fiatal szerepelt megint. Viszont ha a játékos nem hallgat az edzőre, és nem tartja be a taktikát, annak ez az eredménye. Az ősz elején ment a szekér, ma még csak nem is döcögött, de persze ez is az én csapatom. Hiába mondtam a srácoknak, hogy ne tévessze meg őket, hogy a Dusnok az idén idegenben még nem szerzett pontot. A vendégek ma jobban akartak, jobban jöttek ki a párharcokból, a helyzetkihasználásuk is sokkal jobb volt. Amit ők ma kitettek a pályára, az megsüvegelendő, így nekem már csak egy dolgom maradt: gratulálni és sok sikert kívánni nekik.
Sáfrán Ferenc: – Több olyan meccset veszítettünk el idegenben, amelyeken jobb eredményt is elérhettünk volna, ma végre vendégként is kijött a lépés. Összeszedettebbek voltunk, és szerencsére nagyobb létszámban tudtunk ma elutazni, mint az előző fordulókban. A helyzeteink döntő többségét értékesítettük. A második játékrészben pedig ki tudtuk használni az emberelőnyt. Egyébként egy olyan fiatal csapat ellen sikerült győzelmet elérnünk, amely jó formában van az idén és meggyőződésem, hogy szép jövő előtt áll.
Kunszállás SE-Dusnok KSE 2-6 (0-3)
Kunszállás, vezette: Béleczki László (Farkas László, Kiss Réka)
Kunszállás: Dobos (Katona 73.) - Lovászi (Hatvani 46.), Balogh L., Ficsór (Szalai 54.), Fekete (Mészáros 73.), Agárdi, Páli, Somogyi, Kürtösi, Balogh Z. (Vincze II. 73.), Pomozi. Vezetőedző: Kertész Gábor.
Dusnok: Bolvári I. - Jagicza, Rogács, Pozsonyi, Szász, Bolvári Z., Bolvári D. (Bárdos 71.), Facskó (Varga A. 74.), Wachtler, Parrag (Eleki 74.), Rónai. Vezetőedző: Sáfrán Ferenc.
Gól: Balogh Z. a 63., Bolvári I. (öngól) a 82., illetve Rónai a 20., a 89., Facskó a 21., Bolvári Z. a 44., a 60., Bolvári D. a 69. percben.
Kiállítva: Balogh L. az 51. percben.
Sárga lap: Somogyi 85. illetve Facskó 42. perc.
