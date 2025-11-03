november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

31 perce

Szerencsével, de a Dunagyöngye nyerte a másodosztályú rangadót – fotók

Címkék#labdarúgás#Dunagyöngye SK#Nyárlőrinci LSC

A vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulója két szempontból is különlegesnek ígérkezett. Egyrészt az első és a második helyezett találkozott egymással, másrészt a Nyárlőrinci LSC és a Dunagyöngye SK még soha nem meccselt egymással bajnoki mérkőzésen.

Szentirmay Tamás

A két csapat, a találkozó előtt, azonos pontszámmal, tizenhéttel, állt a tabella élén, de a Dunagyöngye SK két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a Nyárlőrinc. Ettől függetlenül élvezetes jó mérkőzésre volt kilátás, és az is lett belőle.

a Dunagyöngye SK nyerte a másodosztályú rangadót
A Nyárlőrinci LSC és a Dunagyöngye SK még soha nem meccselt egymással bajnoki mérkőzésen
Fotó: Szentirmay Tamás

Izgalmas meccset vívott a Dunagyöngye SK és a Nyárlőrinci LSC

A hazaiak kezdték jobban a játékot, egymás után rúgták a szögleteket. A 12. percben Sáfrány Dávid húzott el a bal oldalon, befele kanyarodott, lapos lövését szögletre ütötte Felső Zsombor. A 24. percben ismét Felső játszotta a főszerepet, amikor Kovács Mihály közeli lövését lábbal hárította. Két perccel később Vojtovics Ákos kapásból, fordulásból alig lőtt a kapu fölé. A következő támadásnál Inotai kiváló labdát kapott, de közelről a kapu fölé lőtt. Bő félóra telt el a találkozóból, amikor jobb oldali keresztlabda után Bölcskei Juhász György lába között gurított a hálóba 0–1. Az újabb szeremlei támadásnál Kudella Nándor bal oldalról rúgta be a labdát, Inotai Csanád alig lőtt a kapu mellé. Az első félidő utolsó percében Inotai röviden adta haza a labdát, Bali Gábor rácsapott, de tiszta helyzetben a kapu mellé lőtt.

A második játékrész elején nem alakult ki veszélyes szituáció a kapuk előtt. Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor Simon György több csel után tisztára játszotta magát, lövését azonban védte Juhász. Két perccel később Malomsoki a jobb oldalról tört kapura, már kicselezte Felsőt, de a lövésébe Újházi Donát becsúszott, így szöglet lett belőle. A 65. percben növelte előnyét a Dunagyöngye. Simon balra adta ki a labdát, Inotai pedig éles szögből kilőtte a jobb alsó sarkot 0–2. Egy perccel később ismét Malomsoki előtt adódott hatalmas helyzet, de Felsőbe rúgta a játékszert. A 80. percben jobb oldali bedobás után Nagy Levente a hosszú sarokba lőtt 1–2. A találkozó hajrájában ismét Malomsoki került helyzetbe, de ezúttal is elügyetlenkedte a lehetőséget.

Így nyilatkozott Bali Gábor és Szombati József

Bali Gábor csapatkapitány: Kicsit többet vártunk a tabellán elfoglalt helyétől a Dunagyöngyétől, mert a helyezésük alapján azt hittük, hogy többet fognak nyújtani. Igazából több helyzetet alakítottunk ki, mint ők, sokszor mögéjük kerültünk, de rossz döntéseket hoztunk a támadó zónában. Így nincs miről beszélni, hogy tíz tizenöt helyzetből csak egy gólt rúgunk, míg ők négyből kettőt. Kifelé pattanós korszakunk volt ez a mérkőzés. Megyünk tovább, amíg így focizunk, addig nem lesz baj.

Szombati József csapatvezető: Nem tudtunk semmit sem az ellenfélről és a pályáról sem. Mint kiderült, nekünk kicsit szűk volt ez a játéktér, így beszűkült a játékunk is. Éppen ezért engedtük egy kicsit a Nyárlőrincet támadni, de a végén beszorultunk. Kicsi szerencse is kellett ahhoz, hogy nyerjünk, de jó csapatnak van szerencséje. A középpályán nagyon sok labdát veszítettünk, ez okozhatta, hogy Nyárlőrinc irányította a mérkőzést, de a gólokat mi rúgtuk.

A Nyárlőrinci LSC és a Dunagyöngye SK vívott meg egymással

Fotók: Szentirmay Tamás

Nyárlőrinci LSC–Dunagyöngye SK 1–2 (0–1)

Nyárlőrinc, vezette: Horváth Béla Tamás (Kiss László, Marton Renáta).

Nyárlőrinc: Juhász – Dezső M., Sáfár, Vojtovics, Kovács M., Németh N., Sáfrány (Várszegi 81.), Medveczki (Faragó S. 66.), Rimóczi (Malomsoki 21.), Nagy L., Bali.

Dunagyöngye: Felső – Bölcskei, Ujházi (Loki 66.), Hesz, Farkas D., Inotai, Simon Gy., Kudella, Dózsa (Hegyi 91.), Újházi, Gál.

Csapatvezető: Szombati József

Gólszerző: Nagy L. 80. illetve Bölcskei 31., Inotai 65.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu