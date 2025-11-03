Szerencsével, de a Dunagyöngye nyerte a másodosztályú rangadót – fotók

A két csapat, a találkozó előtt, azonos pontszámmal, tizenhéttel, állt a tabella élén, de a Dunagyöngye SK két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a Nyárlőrinc. Ettől függetlenül élvezetes jó mérkőzésre volt kilátás, és az is lett belőle.

A Nyárlőrinci LSC és a Dunagyöngye SK még soha nem meccselt egymással bajnoki mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás

Izgalmas meccset vívott a Dunagyöngye SK és a Nyárlőrinci LSC

A hazaiak kezdték jobban a játékot, egymás után rúgták a szögleteket. A 12. percben Sáfrány Dávid húzott el a bal oldalon, befele kanyarodott, lapos lövését szögletre ütötte Felső Zsombor. A 24. percben ismét Felső játszotta a főszerepet, amikor Kovács Mihály közeli lövését lábbal hárította. Két perccel később Vojtovics Ákos kapásból, fordulásból alig lőtt a kapu fölé. A következő támadásnál Inotai kiváló labdát kapott, de közelről a kapu fölé lőtt. Bő félóra telt el a találkozóból, amikor jobb oldali keresztlabda után Bölcskei Juhász György lába között gurított a hálóba 0–1. Az újabb szeremlei támadásnál Kudella Nándor bal oldalról rúgta be a labdát, Inotai Csanád alig lőtt a kapu mellé. Az első félidő utolsó percében Inotai röviden adta haza a labdát, Bali Gábor rácsapott, de tiszta helyzetben a kapu mellé lőtt.

A második játékrész elején nem alakult ki veszélyes szituáció a kapuk előtt. Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor Simon György több csel után tisztára játszotta magát, lövését azonban védte Juhász. Két perccel később Malomsoki a jobb oldalról tört kapura, már kicselezte Felsőt, de a lövésébe Újházi Donát becsúszott, így szöglet lett belőle. A 65. percben növelte előnyét a Dunagyöngye. Simon balra adta ki a labdát, Inotai pedig éles szögből kilőtte a jobb alsó sarkot 0–2. Egy perccel később ismét Malomsoki előtt adódott hatalmas helyzet, de Felsőbe rúgta a játékszert. A 80. percben jobb oldali bedobás után Nagy Levente a hosszú sarokba lőtt 1–2. A találkozó hajrájában ismét Malomsoki került helyzetbe, de ezúttal is elügyetlenkedte a lehetőséget.

Így nyilatkozott Bali Gábor és Szombati József

Bali Gábor csapatkapitány: Kicsit többet vártunk a tabellán elfoglalt helyétől a Dunagyöngyétől, mert a helyezésük alapján azt hittük, hogy többet fognak nyújtani. Igazából több helyzetet alakítottunk ki, mint ők, sokszor mögéjük kerültünk, de rossz döntéseket hoztunk a támadó zónában. Így nincs miről beszélni, hogy tíz tizenöt helyzetből csak egy gólt rúgunk, míg ők négyből kettőt. Kifelé pattanós korszakunk volt ez a mérkőzés. Megyünk tovább, amíg így focizunk, addig nem lesz baj.