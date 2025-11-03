1 órája
Szerencsével, de a Dunagyöngye nyerte a másodosztályú rangadót – fotók
A vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulója két szempontból is különlegesnek ígérkezett. Egyrészt az első és a második helyezett találkozott egymással, másrészt a Nyárlőrinci LSC és a Dunagyöngye SK még soha nem meccselt egymással bajnoki mérkőzésen.
A két csapat, a találkozó előtt, azonos pontszámmal, tizenhéttel, állt a tabella élén, de a Dunagyöngye SK két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a Nyárlőrinc. Ettől függetlenül élvezetes jó mérkőzésre volt kilátás, és az is lett belőle.
Izgalmas meccset vívott a Dunagyöngye SK és a Nyárlőrinci LSC
A hazaiak kezdték jobban a játékot, egymás után rúgták a szögleteket. A 12. percben Sáfrány Dávid húzott el a bal oldalon, befele kanyarodott, lapos lövését szögletre ütötte Felső Zsombor. A 24. percben ismét Felső játszotta a főszerepet, amikor Kovács Mihály közeli lövését lábbal hárította. Két perccel később Vojtovics Ákos kapásból, fordulásból alig lőtt a kapu fölé. A következő támadásnál Inotai kiváló labdát kapott, de közelről a kapu fölé lőtt. Bő félóra telt el a találkozóból, amikor jobb oldali keresztlabda után Bölcskei Juhász György lába között gurított a hálóba 0–1. Az újabb szeremlei támadásnál Kudella Nándor bal oldalról rúgta be a labdát, Inotai Csanád alig lőtt a kapu mellé. Az első félidő utolsó percében Inotai röviden adta haza a labdát, Bali Gábor rácsapott, de tiszta helyzetben a kapu mellé lőtt.
A második játékrész elején nem alakult ki veszélyes szituáció a kapuk előtt. Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor Simon György több csel után tisztára játszotta magát, lövését azonban védte Juhász. Két perccel később Malomsoki a jobb oldalról tört kapura, már kicselezte Felsőt, de a lövésébe Újházi Donát becsúszott, így szöglet lett belőle. A 65. percben növelte előnyét a Dunagyöngye. Simon balra adta ki a labdát, Inotai pedig éles szögből kilőtte a jobb alsó sarkot 0–2. Egy perccel később ismét Malomsoki előtt adódott hatalmas helyzet, de Felsőbe rúgta a játékszert. A 80. percben jobb oldali bedobás után Nagy Levente a hosszú sarokba lőtt 1–2. A találkozó hajrájában ismét Malomsoki került helyzetbe, de ezúttal is elügyetlenkedte a lehetőséget.
Így nyilatkozott Bali Gábor és Szombati József
Bali Gábor csapatkapitány: Kicsit többet vártunk a tabellán elfoglalt helyétől a Dunagyöngyétől, mert a helyezésük alapján azt hittük, hogy többet fognak nyújtani. Igazából több helyzetet alakítottunk ki, mint ők, sokszor mögéjük kerültünk, de rossz döntéseket hoztunk a támadó zónában. Így nincs miről beszélni, hogy tíz tizenöt helyzetből csak egy gólt rúgunk, míg ők négyből kettőt. Kifelé pattanós korszakunk volt ez a mérkőzés. Megyünk tovább, amíg így focizunk, addig nem lesz baj.
Szombati József csapatvezető: Nem tudtunk semmit sem az ellenfélről és a pályáról sem. Mint kiderült, nekünk kicsit szűk volt ez a játéktér, így beszűkült a játékunk is. Éppen ezért engedtük egy kicsit a Nyárlőrincet támadni, de a végén beszorultunk. Kicsi szerencse is kellett ahhoz, hogy nyerjünk, de jó csapatnak van szerencséje. A középpályán nagyon sok labdát veszítettünk, ez okozhatta, hogy Nyárlőrinc irányította a mérkőzést, de a gólokat mi rúgtuk.
A Nyárlőrinci LSC és a Dunagyöngye SK vívott meg egymássalFotók: Szentirmay Tamás
Nyárlőrinci LSC–Dunagyöngye SK 1–2 (0–1)
Nyárlőrinc, vezette: Horváth Béla Tamás (Kiss László, Marton Renáta).
Nyárlőrinc: Juhász – Dezső M., Sáfár, Vojtovics, Kovács M., Németh N., Sáfrány (Várszegi 81.), Medveczki (Faragó S. 66.), Rimóczi (Malomsoki 21.), Nagy L., Bali.
Dunagyöngye: Felső – Bölcskei, Ujházi (Loki 66.), Hesz, Farkas D., Inotai, Simon Gy., Kudella, Dózsa (Hegyi 91.), Újházi, Gál.
Csapatvezető: Szombati József
Gólszerző: Nagy L. 80. illetve Bölcskei 31., Inotai 65.
