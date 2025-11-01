Nehéz és hosszú túra vár a Kecskemétre

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét is kellő önbizalommal kelhet útnak, hiszen legutóbb fontos sikert ért el az NKA Pécs ellen. Nem lesz azonban könnyű dolga, hiszen a Sopron KC ötből négy meccsét megnyerte, ezzel a 3. helyen áll és a legjobb formában lévő csapatok közé tartozik. Tisztában van ezzel Ivkovic Stojan, a csapat szakmai igazgatója is.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a legjobb formában lévő csapathoz látogat

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– A jelenleg egyik legjobb formában lévő csapat Magyarországon a Sopron. Jó edzőjük van, nagyon széles taktikai repertoárral rendelkeznek, mind védekezésben, mind támadásban. Nekünk a saját dolgainkkal kell most foglalkozni elsősorban, és ha kell, akkor rögtönözni a meccs alakulásának megfelelően. Sérültünk nincsen. A meccs után pedig vár minket a Tercia pulyka – mondta a végén viccesen Ivkovic.

Konkrét terv mentén halad a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A KTE szakmai igazgatója komolyra fordította a szót ezt követően, és értékelte az eddigi szereplést is:

– Több részre osztottuk az alapszakasz első felét. Az első és második öt meccsre, valamint a válogatott szünet utáni három mérkőzésre. Egyet terveztünk biztosra, de két győzelmet szereztünk az első etapból, viszont lehetett volna ez három is. Volt két összecsapás, amelyekkel kapcsolatban felemás érzéseim vannak. A Szolnok ellen színtiszta győzelem volt részükről. A 6-10. fordulók is ugyanilyen kiélezettnek ígérkeznek. Itt két sikerrel számolunk reálisan, de reméljük, hogy három lesz. Persze bármi lehet, lehet másképp fog alakulni, mert nagyon kiegyenlített a mezőny. Látjuk azt is, hogy több csapatnál már beindult a pánikvásárlás, elkezdtek játékosokat cserélni. Mi más szerkezetben fogunk játszani, változtatunk több dologban. Igyekszünk fejlődni, és utolérni magunkat, hiszen az alapozásunk nem teljes kerettel történt. A játékosok eddig nagyon jól reagáltak. A pécsi meccs igényes, fizikális ütközet volt. A legbüszkébb arra vagyok a legutóbbi siker kapcsán, hogy a hármas poszton Ivkovics Milán és Djuro Dautovics dominálni tudtak, nem tudtak áttörni minket a robusztus NKA légiósok. Schöll is remekül teljesített. A támadó lepattanókban jeleskedő légióst semlegesítette, nullával zárt ezúttal. A győzelem kulcsa az volt, hogy a harmadik felvonásban, mínusz 14 pontnál Wittmann, Seppala, Ivkovics, Kelenföldi és Karahodzsics hoztak egy stabilitást és plusz energiát a pályára, ekkor kezdtünk felzárkózni. Utána pedig jól látszódott, hogy milyen jól választottunk a légiósokkal a nyáron, mert mikor visszatértek a pályára, még rá tudtak tenni egy lapáttal harciasságukkal – mondta Ivkovic.