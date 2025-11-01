57 perce
Nem bírt a jó formában lévő Sopronnal a Kecskemét
Hosszú túrára indultak szombaton a KTE kosarasai az alapszakasz 6. fordulójában. Az utolsó pillanatig harcolt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Sopronban, a házigazda viszont jobbnak bizonyult a végén, és ezzel ötödik sikerét szerezte meg zsinórban.
Schöll szerezte meg a meccs és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első pontjait, majd Seppala és Wittmann is betalált a kecskemétiek részéről, 5-7. Csendes triplájával vezetést szerzett a Sopron, majd Kucsera büntetőzhetett, 14-12. Három trojkával jelentkeztek a gárdák, ebből kettőt a KTE jegyzett, 21-18. Az első tíz percet Seppala egypontosai zárták, 23-20.
Hármasokkal tudott meglépni az SKC, tíz egységre nőtt a differencia, Ivkovics Sztojan pedig egy eladott labda után időt kért, 31-21. Dautovics törte meg a csendet, több hiba adódott mindkét oldalon, majd Hajdu keze sült el, 38-23. Jarvi és Tomasevics tudta közelebb hozni a feleket, 40-28-as eredménnyel mehettek öltözőbe így a felek.
Két szép trojkával tért vissza a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, Seppala és Jarvi volt pontos, 40-34. Manjgafic reagált ezekre kétszer is, majd Tóth Barna a sarokból kiválóan állt bele a trojkába, 46-39. Thompson büntetői követően újra tíz fölé nőtt a Sopron fórja, de Jarvi hármassal vétette észre magát, így 50-42-nél időt kért a hazai együttes stábja. Ezután több pontatlanság volt tapasztalható mindkét oldalon. Takács kettesével 54-45-re módosult az állás, és így jöhetett az utolsó felvonás.
Büntetőket értékesítettek mindkét oldalon, majd Dautovics egy triplát is elsüllyesztett, 56-50. Zaklatott volt a játék, tapintható volt a feszültség szinte a parketten. Thompson és Takács két gyors kettest szerzett, ám Wittmann a sarokból nem hibázott, 62-56. Seppala távolról, Dautovics a büntetővonalról volt eredményes, és tették szorossá az utolsó négy és fél percet, 65-62. Manjgafics extra hármast dobott, ezért 72-65-nél időt kért Ivkovics Sztojan két minutummal a vége előtt. Mindent beleadtak a hírös városiak, hogy ne legyen meg zsinórban a Sopron ötödik győzelme, de a házigazda nem engedte kiénekelni a sajtot a szájából. A végeredmény: 79-68.
Extra hármasok is kellettek hazai részről a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét legyűréséhez
– Gratulálok a Sopronnak. Egy izgalmas és kemény meccset játszottunk. A végére visszajöttünk a meccsbe, ám volt egy extra hármas, ami eldöntötte a meccs kimenetelét. Sok büntetőt hagytunk ki, valamint sok labdát adtunk el, és így is partiban tudtunk lenni. A Sopron szép szezont fut, sok sikert kívánok nekik a folytatásra – értékelt Ivkovic Stojan, a KTE szakmai igazgatója.
A Kecskemét legközelebb szerdán lép pályára, 18 órakor a DEAC lesz a vendége a hírös városiaknak a Messzi István Sportcsarnokban.
Sopron KC - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79-68 (23-20,17-8, 14-17, 25-23)
Sopron. V: Kapitány Gellért, Téczely Roland, Nagy Bence László
Sopron: Thompson 16/6, Meszlényi -, Hajdu 5/3, Mangjafics 22/12, Struger -. Csere: Takács 12, Csendes 9/9, Kucsera 7, Nelson 7, Kovács 1, Flasár -, Keller -.
Kecskemét: Seppala 18/12, Jarvi 13/9, Dautovics 12/3, Kelenföldi -, Schöll 3. Csere: Tomasevics 11/3, Wittmann 6/6, Tóth 3/3, Karahodzsics 2, Körmendi -.
