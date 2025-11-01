november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Nem bírt a jó formában lévő Sopronnal a Kecskemét

Címkék#DEAC#Duna Aszfalt-DTKH Kecskem#Sopron#kosárlabda

Hosszú túrára indultak szombaton a KTE kosarasai az alapszakasz 6. fordulójában. Az utolsó pillanatig harcolt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Sopronban, a házigazda viszont jobbnak bizonyult a végén, és ezzel ötödik sikerét szerezte meg zsinórban.

Nyitray András

Schöll szerezte meg a meccs és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első pontjait, majd Seppala és Wittmann is betalált a kecskemétiek részéről, 5-7. Csendes triplájával vezetést szerzett a Sopron, majd Kucsera büntetőzhetett, 14-12. Három trojkával jelentkeztek a gárdák, ebből kettőt a KTE jegyzett, 21-18. Az első tíz percet Seppala egypontosai zárták, 23-20.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kikapott Sopronban
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kikapott Sopronban
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Hármasokkal tudott meglépni az SKC, tíz egységre nőtt a differencia, Ivkovics Sztojan pedig egy eladott labda után időt kért, 31-21. Dautovics törte meg a csendet, több hiba adódott mindkét oldalon, majd Hajdu keze sült el, 38-23. Jarvi és Tomasevics tudta közelebb hozni a feleket, 40-28-as eredménnyel mehettek öltözőbe így a felek. 

Két szép trojkával tért vissza a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, Seppala és Jarvi volt pontos, 40-34. Manjgafic reagált ezekre kétszer is, majd Tóth Barna a sarokból kiválóan állt bele a trojkába, 46-39. Thompson büntetői követően újra tíz fölé nőtt a Sopron fórja, de Jarvi hármassal vétette észre magát, így 50-42-nél időt kért a hazai együttes stábja. Ezután több pontatlanság volt tapasztalható mindkét oldalon. Takács kettesével 54-45-re módosult az állás, és így jöhetett az utolsó felvonás.

Büntetőket értékesítettek mindkét oldalon, majd Dautovics egy triplát is elsüllyesztett, 56-50. Zaklatott volt a játék, tapintható volt a feszültség szinte a parketten. Thompson és Takács két gyors kettest szerzett, ám Wittmann a sarokból nem hibázott, 62-56. Seppala távolról, Dautovics a büntetővonalról volt eredményes, és tették szorossá az utolsó négy és fél percet, 65-62. Manjgafics extra hármast dobott, ezért 72-65-nél időt kért Ivkovics Sztojan két minutummal a vége előtt. Mindent beleadtak a hírös városiak, hogy ne legyen meg zsinórban a Sopron ötödik győzelme, de a házigazda nem engedte kiénekelni a sajtot a szájából. A végeredmény: 79-68.

Extra hármasok is kellettek hazai részről a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét legyűréséhez

– Gratulálok a Sopronnak. Egy izgalmas és kemény meccset játszottunk. A végére visszajöttünk a meccsbe, ám volt egy extra hármas, ami eldöntötte a meccs kimenetelét. Sok büntetőt hagytunk ki, valamint sok labdát adtunk el, és így is partiban tudtunk lenni. A Sopron szép szezont fut, sok sikert kívánok nekik a folytatásra – értékelt Ivkovic Stojan, a KTE szakmai igazgatója. 

A Kecskemét legközelebb szerdán lép pályára, 18 órakor a DEAC lesz a vendége a hírös városiaknak a Messzi István Sportcsarnokban. 

Sopron KC -  Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79-68 (23-20,17-8, 14-17, 25-23)

Sopron. V: Kapitány Gellért, Téczely Roland, Nagy Bence László

Sopron: Thompson 16/6, Meszlényi -, Hajdu 5/3, Mangjafics 22/12, Struger -. Csere: Takács 12, Csendes 9/9, Kucsera 7, Nelson 7, Kovács 1, Flasár -, Keller -.

Kecskemét: Seppala 18/12, Jarvi 13/9, Dautovics 12/3, Kelenföldi -, Schöll 3. Csere: Tomasevics 11/3, Wittmann 6/6, Tóth 3/3, Karahodzsics 2, Körmendi -.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu