Károly névnap

Kosárlabda

Hajtós két hét előtt áll a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#DEAC#kosárlabda

A közelgő válogatott szünet miatt sűrű lesz a menetrendje a következő két hétben a Duna Aszfalt-DTHK Kecskemétnek, ugyanis két hét alatt négy meccs vár a kecskeméti férfi kosarasokra a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában. Ezen a héten az első ütközet szerdán 18 órától a Messzi István Sportcsarnokban lesz a Debrecen ellen, majd a csapat szombaton Paksra utazik.

Vincze Miklós

A hírös városiak a hétvégén nagy csatában maradtak alul a jó formában lévő Sopron otthonában, míg a szerdai ellenfél, a DEAC otthon gyűrte le az Oroszlányt. A vendégeknek neve mellett így jelenleg egy győzelemmel több áll.

Okko Jarvi, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét légiósa
Okko Jarvi, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét légiósa a Szolnok elleni mérkőzésen
Fotó: Bús Csaba

– Minden meccs ugyanolyan fontos, és maximálisan felkészülünk rájuk – nyilatkozta Ivkovics Sztojan, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója. – A következő a sorban a Debrecen hazai pályán, majd hétvégén utazunk Paksra. Két prémium csapat, ám szerintem megvan az esélyünk ellenük is, úgyhogy ebben a szellemben fogunk pályára lépni. Ami a DEAC-ot illeti, a felkészülés alatt már játszottunk velük, akkor ott viszonylag simán kikaptunk. Ez a meccs azonban teljesen más lesz, nem lehet abból a meccsből kiindulni. Nyilvánvalóan a DEAC-nál a cél rájátszás, és a négy közé kerülés. Én úgy érzem viszont, hogy nincs akkora különbség a két csapat között, hogy hazai pályán ne tudjunk nyerni. Sérültünk nincs továbbra sem. Szurkolóink biztatására számítunk – mondta a szakmai igazgató.

Kemény meccsre számít a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét légiósa 

– A hétvégi után hamar jön a következő meccs, ráadásul ezúttal is egy kemény csapat ellen – nyilatkozta Okko Jarvi, a kecskemétiek légiósa. – Játszottunk már velük a felkészülés alatt, tehát tudjuk, milyen csapatról van szó. Kemény a stílusok, a keretük teli van magas játékosokkal, hasonlóak, mint a múlt hétvégi ellenfél, a Sopron volt. Szerdán a lepattanózásra kell figyelni, és nem szabad eladni a labdákat. Keményen kell játszanunk hazai pályán. Velünk lesznek a szurkolók, mindent bele fogunk adni. Biztos vagyok benne, hogy nyerni fogunk – mondta a finn légiós.

