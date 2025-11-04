Vezetőedző lett Gera Zoltán segítője

Csizmadia Csaba tavaly ősszel lett a Kecskeméti TE asszisztens edzője, nem sokkal azok után, hogy Gera Zoltán átvette a lila-fehérek irányítását. A két szakember szakmai kapcsolata nem volt új már a hírös városban, hiszen előtte az U21-es válogatottnál és a Vasasnál is ebben a szereposztásban dolgoztak. A mostani idényt még együtt is kezdték Kecskeméten, ám a Budafokon elszenvedett vereség után edzőváltás következett, melynek eredményeként Csizmadia is távozott, aki korábban egyébként játékosa is volt a klubnak fiatalon.

Csizmadia Csaba (balra) vezetőedzőként folytatja

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Csizmadia Csaba vezetőedző lett

Kedden aztán az NB III. Észak-Nyugati csoportjában szereplő Dorog jelentette be, hogy Nikházi Márk távozik, a csapat új vezetőedzője pedig Csizmadia Csaba lett, aki 2026. június 30-ig kötelezte el magát. A Dorog 28 pontjával a 3. helyen áll a tabellán. Az éllovas, még hibátlan Gyirmóttól 14 ponttal van lemaradva.

Csizmadia nem először vág bele a vezetőedzői munkába, korábban két ízben is volt a Budafok trénere, az első időszakában feljutott a csapattal az NB I-be. Ezt követően rövid ideig Gyirmóton dolgozott, onnan került Gera mellé először az U21-es válogatotthoz.