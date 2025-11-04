november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Vezetőedző lett Gera Zoltán segítője

Címkék#Csizmadia Csaba#Kecskeméti TE#labdarúgás#Dorog#Gera Zoltán

Újra munkát vállalt Gera Zoltán korábbi segítője. Csizmadia Csaba – aki Kecskeméten is segítette Gera munkáját – Dorogon lett vezetőedző.

Nyitray András

Csizmadia Csaba tavaly ősszel lett a Kecskeméti TE  asszisztens edzője, nem sokkal azok után, hogy Gera Zoltán átvette a lila-fehérek irányítását. A két szakember szakmai kapcsolata nem volt új már a hírös városban, hiszen előtte az U21-es válogatottnál és a Vasasnál is ebben a szereposztásban dolgoztak. A mostani idényt még együtt is kezdték Kecskeméten, ám a Budafokon elszenvedett vereség után edzőváltás következett, melynek eredményeként Csizmadia is távozott, aki korábban egyébként játékosa is volt a klubnak fiatalon. 

Csizmadia Csaba (balra) vezetőedzőként folytatja
Csizmadia Csaba (balra) vezetőedzőként folytatja
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Csizmadia Csaba vezetőedző lett

Kedden aztán az NB III. Észak-Nyugati csoportjában szereplő Dorog jelentette be, hogy Nikházi Márk távozik, a csapat új vezetőedzője pedig Csizmadia Csaba lett, aki 2026. június 30-ig kötelezte el magát. A Dorog 28 pontjával a 3. helyen áll a tabellán. Az éllovas, még hibátlan Gyirmóttól 14 ponttal van lemaradva. 

Csizmadia nem először vág bele a vezetőedzői munkába, korábban két ízben is volt a Budafok trénere, az első időszakában feljutott a csapattal az NB I-be. Ezt követően rövid ideig Gyirmóton dolgozott, onnan került Gera mellé először az U21-es válogatotthoz. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu