Bódi Ádámnak tetszett a Tiszakécske, Kecskeméti TE mérkőzés

Minden bizonnyal sokan gondolták azt, hogy a két egyesület harcos, jó játékot fog produkálni, és ez így is volt. Mind a két csapat tagjai tudták, hogy presztízs mérkőzésről van szó, álljanak is bárhol a tabellán. A szurkolók többsége mégis a KTE-nek adott lehetőséget, és attól féltették a Tisza-parti kisváros csapatát, ha vesztesként hagyják el a pályát, akkor visszacsúsznak a középmezőny végére. Nem így történt, mert a hazaiak, a bajnokság eddigi legjobb játékát mutatva le tudták győzni a lilákat. A hazai játékosok közül kiemelkedett Bódi Ádám, aki rengeteget dolgozott és szögletből két gólpasszt is adott. Mint később kiderült, az ebből szerzett két gól három pontot jelentett a Tiszakécske számára. A középpályás szerényen nyilatkozott, pedig a vendégszurkolók mindig megtalálják őt, és ez így volt a Kecskemét elleni mérkőzésen is.

Bódi Ádámnak tetszett a Tiszakécske-Kecskemét mérkőzés

Fotó: Szentirmay Tamás

– Készültünk nagyon erre a mérkőzésen, mert az elmúlt héten két nagyon nehéz mérkőzést játszottunk. A bajnokságban a Csákvárral, majd hétközben a MOL Magyar Kupában az Ajkával találkoztunk. Mind a két mérkőzést idegenben vívtuk. Sajnos a Kecskemét elleni mérkőzésről több labdarúgónk is hiányzott eltiltás és sérülés miatt, hangsúlyozta Bódi Ádám. – Éppen ezért, nagy koncentrációra volt szükség a csapattól, hogy az erős Kecskemétet meg tudjuk verni, vagy legalább itthon tartsuk az egy pontot. A tabellán elfoglalt helyezésük alapján ők voltak a találkozó esélyesei, de tudtuk azt, hogy mi van a mi csapatunkban. Csak idő kérdése volt, hogy ez szépen, fokozatosan kijöjjön. Szerettünk volna az elmúlt héten is felülni arra vonatra, amelyen két mérkőzésen négy pontot szeretünk. Sajnos nem így történt, mert a Csákvár és az Ajka ellen is vereséget szenvedtünk. Mindig volt egy olyan pillanat, amikor azt hittük, hogy elindulhatnánk felfelé, de olyan hibákat vétettünk, amit ez meggátolt. Bízunk azonban abban, hogy a mostani, szép számú közönség előtt aratott győzelem elindít bennünket a felfelé vezető úton. Az eltiltásból visszatérnek majd a játékosaink és akkor újabb esélyeink lehetnek. Úgy gondolom, hogy ez a csapat a szezon végén magasabb pozícióban fog lenni, de addig még kemény munka vár ránk.