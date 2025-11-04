november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Bódi Ádámnak tetszett a Tiszakécske, Kecskeméti TE mérkőzés

Címkék#Bódi Ádám#Merkantil bank Liga#Kecskeméti TE#Tiszakécskei LC#labdarúgás

A Merkantil bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokság tizenkettedik fordulójában játszották a vármegyei rangadót, melyben a Tiszakécskei LC a Kecskeméti TE gárdáját fogadta. A találkozó előtt, a tabellán elfoglalt helyük alapján, harmadik és tizenegyedik, a találkozó esélyese a vendégcsapat volt, de ezúttal vesztesként hagyták el a pályát.

Szentirmay Tamás

Minden bizonnyal sokan gondolták azt, hogy a két egyesület harcos, jó játékot fog produkálni, és ez így is volt. Mind a két csapat tagjai tudták, hogy presztízs mérkőzésről van szó, álljanak is bárhol a tabellán. A szurkolók többsége mégis a KTE-nek adott lehetőséget, és attól féltették a Tisza-parti kisváros csapatát, ha vesztesként hagyják el a pályát, akkor visszacsúsznak a középmezőny végére. Nem így történt, mert a hazaiak, a bajnokság eddigi legjobb játékát mutatva le tudták győzni a lilákat. A hazai játékosok közül kiemelkedett Bódi Ádám, aki rengeteget dolgozott és szögletből két gólpasszt is adott. Mint később kiderült, az ebből szerzett két gól három pontot jelentett a Tiszakécske számára. A középpályás szerényen nyilatkozott, pedig a vendégszurkolók mindig megtalálják őt, és ez így volt a Kecskemét elleni mérkőzésen is.

Bódi Ádám
Bódi Ádámnak tetszett a Tiszakécske-Kecskemét mérkőzés
Fotó: Szentirmay Tamás

– Készültünk nagyon erre a mérkőzésen, mert az elmúlt héten két nagyon nehéz mérkőzést játszottunk. A bajnokságban a Csákvárral, majd hétközben a MOL Magyar Kupában az Ajkával találkoztunk. Mind a két mérkőzést idegenben vívtuk. Sajnos a Kecskemét elleni mérkőzésről több labdarúgónk is hiányzott eltiltás és sérülés miatt, hangsúlyozta Bódi Ádám. – Éppen ezért, nagy koncentrációra volt szükség a csapattól, hogy az erős Kecskemétet meg tudjuk verni, vagy legalább itthon tartsuk az egy pontot. A tabellán elfoglalt helyezésük alapján ők voltak a találkozó esélyesei, de tudtuk azt, hogy mi van a mi csapatunkban. Csak idő kérdése volt, hogy ez szépen, fokozatosan kijöjjön. Szerettünk volna az elmúlt héten is felülni arra vonatra, amelyen két mérkőzésen négy pontot szeretünk. Sajnos nem így történt, mert a Csákvár és az Ajka ellen is vereséget szenvedtünk. Mindig volt egy olyan pillanat, amikor azt hittük, hogy elindulhatnánk felfelé, de olyan hibákat vétettünk, amit ez meggátolt. Bízunk azonban abban, hogy a mostani, szép számú közönség előtt aratott győzelem elindít bennünket a felfelé vezető úton. Az eltiltásból visszatérnek majd a játékosaink és akkor újabb esélyeink lehetnek. Úgy gondolom, hogy ez a csapat a szezon végén magasabb pozícióban fog lenni, de addig még kemény munka vár ránk.

A mérkőzéssel kapcsolatban elmondta Bódi Ádám, hogy belülről is nagyon feszült volt a hangulat, a másodosztályú szintnél magasabb volt a tempó. Mind a két csapat szerette volna megnyerni a találkozót, éppen ezért jó játék alakult ki.

– Tudjuk, hogy az NB II-ben fontosak a pontrúgások, amivel mérkőzéseket lehet eldönteni. Sajnálom, hogy a két kapufából legalább az egyik nem ment be, mert akkor hamarabb lezárhattuk volna a találkozót. Az is igaz, hogy a Kecskemétnek is voltak kapufái, 1–1-nél bárhova eldőlhetett volna a találkozó sorsa. Szeretem az ilyen mérkőzéseket, az ilyeneket preferálom. A vezetésünk tudatában mi voltunk azok, akik jobban húztuk az időt, de ez minden olyan mérkőzésben benne van, amikor csak egy góllal vezet a találkozó befejezése előtt egy csapat. Örömteli volt az, hogy nagyon sokan látogattak ki a mérkőzésre, persze ehhez kellett az is, hogy a kecskeméti szurkolók is népes számban képviseljék magukat. Úgy gondolom, hogy a szurkolók számára is élvezhető meccs volt. Én ezeket a találkozókat szeretem, azt pedig külön öröm, számunkra, hogy megnyertük a találkozót, tette hozzá Bódi Ádám.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu