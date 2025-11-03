november 3., hétfő

Birkózás

39 perce

A félegyházi lányok is sikeresen szerepeltek a birkózóversenyen

Az elmúlt hétvégén Csepelen, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián rendezték meg a fiatal, 12-13 éves lányok nemzetközi versenyét, melyen Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület is képviseltette magát két sportolóval.

Szentirmay Tamás

A Kozma István emlékversenyen nagyon erős mezőny gyűlt össze, mert tizenegy ország tehetséges birkózói indultak rajta. Érkeztek versenyzők Ausztriából, Csehországból, Hollandiából, Horvátországból, Lengyelországból, Moldáviából, Olaszországból, Romániából, Szerbiából és Szlovákiából, a hazai legjobbakon kívül.

Kiskunfélegyházát két fiatal hölgy képviselte a birkózóversenyen
Nagy Nóra, Dobák Luca és edzőjük, Szabó József
Fotó: Beküldött fotó

Kiskunfélegyházát két fiatal hölgy képviselte, sikerrel. A 46 kg-os Nagy Nóra ezüst, míg a +66 kg-os Dobák Luca bronzérmet szerzett. Eredményük azért is elismerésre méltó, mert még fiatalok ebben a korosztályban.

