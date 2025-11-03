39 perce
A félegyházi lányok is sikeresen szerepeltek a birkózóversenyen
Az elmúlt hétvégén Csepelen, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián rendezték meg a fiatal, 12-13 éves lányok nemzetközi versenyét, melyen Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület is képviseltette magát két sportolóval.
A Kozma István emlékversenyen nagyon erős mezőny gyűlt össze, mert tizenegy ország tehetséges birkózói indultak rajta. Érkeztek versenyzők Ausztriából, Csehországból, Hollandiából, Horvátországból, Lengyelországból, Moldáviából, Olaszországból, Romániából, Szerbiából és Szlovákiából, a hazai legjobbakon kívül.
Kiskunfélegyházát két fiatal hölgy képviselte, sikerrel. A 46 kg-os Nagy Nóra ezüst, míg a +66 kg-os Dobák Luca bronzérmet szerzett. Eredményük azért is elismerésre méltó, mert még fiatalok ebben a korosztályban.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!