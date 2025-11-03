A félegyházi lányok is sikeresen szerepeltek a birkózóversenyen

A Kozma István emlékversenyen nagyon erős mezőny gyűlt össze, mert tizenegy ország tehetséges birkózói indultak rajta. Érkeztek versenyzők Ausztriából, Csehországból, Hollandiából, Horvátországból, Lengyelországból, Moldáviából, Olaszországból, Romániából, Szerbiából és Szlovákiából, a hazai legjobbakon kívül.

Nagy Nóra, Dobák Luca és edzőjük, Szabó József

Fotó: Beküldött fotó

Kiskunfélegyházát két fiatal hölgy képviselte, sikerrel. A 46 kg-os Nagy Nóra ezüst, míg a +66 kg-os Dobák Luca bronzérmet szerzett. Eredményük azért is elismerésre méltó, mert még fiatalok ebben a korosztályban.