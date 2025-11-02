51 perce
Megszerezte első győzelmét a Bácsalmás, a Bajai LC is győzedelmeskedett
Ezen a hétvégén a 11. fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ezúttal öt mérkőzés maradt vasárnapra. Egy idegenbeli győzelem született, némi meglepetésre a Bácsalmás szerezte a Kiskőrös vendégeként.
A Kiskőrös-Bácsalmás alsóházi rangadót a vendégcsapat nyerte, ráadásul imponáló arányban, 4-0 lett ugyanis az eredmény. Az első játékrészben Török Endre és Horváth Dominik talált be, a második félidőben Nagy Zorán és Hornyák Dávid volt eredményes. Ezzel a Bácsalmás megszerezte az idei első győzelmét, és elmozdult a sereghajtó pozícióból.
Nem csak a Bácsalmás győzedelmeskedett
Nagy csatát vívott a dobogóaspiráns Bajai LC és az éllovas SC Hírös-Ép. A vendégek kerültek előnybe a vezetést a 4. percben Kovács József találatával, Varga Stefano a félidő hajrájában egalizált. Amikor már úgy festett, hogy a felek megosztoznak a pontokon, Szűcs Bence megszerezte a bajai győzelmet jelentő találatot.
Nagy csatát hozott a Jánoshalma és a bajnoki címvédő Tiszakécske mérkőzése. 0-0-ás első félidő után Szabó Szilárd szerezte meg a vezetést a hazaiaknak a félidő derekán, a 79. percben válaszolt István László, majd a 81. percben Zsoldos Ákos öngóljával meg is nyerte a találkozót a Tiszakécske.
Az első játékrészben kétgólos vezetésre tett szert a Kecel a Kecskeméti LC elleni mérkőzésén – Szabó Zsolt és Killer Máté talált be –, a folytatásban Szabó Dominik két perc alatt egyenlített. A 82. percben azonban újra megszerezte a vezetést a Kecel – Banó Milán öngóljával – és onnantól már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.
Mindössze egy gól esett a Soltvadkert és a Kalocsa végig kiegyenlített és nagy küzdelmet hozó találkozóján. Azt a hazai Farkas Béla szerezte a 40. percben, így a Soltvadkert otthon tartotta a három pontot.
A 11. forduló eredményei:
Kecskeméti TE II.–Lajosmizse 2-1
Kiskunfélegyháza–Harta 2-4,
Kunbaja–Csólyospálos 5-1
Kiskőrösi LC–Bácsalmás 0-4,
Jánoshalma–Tiszakécskei LC II. 1-2,
Kecel–Kecskeméti LC 3-2,
Baja–SC Hírös-Ép 2-1,
Soltvadkerti TE Soltút–Anda Kalocsa 1-0.
A vármegye I. állása
1. KECSKEMÉTI TE II. 11 8 2 1 27-10 26
2. TISZAKÉCSKE II. 11 8 1 2 32-14 25
3. SC HÍRÖS-ÉP 11 8 0 3 20-11 24
4. KUNBAJA 10 7 1 2 24-9 22
5. BAJA 11 6 4 1 27-15 22
6. KALOCSA 11 6 3 2 32-14 21
7. SOLTVADKERT 11 6 3 2 22-13 21
8. HARTA 10 6 0 4 34-22 18
9. JÁNOSHALMA 11 5 2 4 21-14 17
10. LAJOSMIZSE 11 5 1 5 25-20 16
11. KECEL 11 2 3 6 13-230 9
12. KECSKEMÉTI LC 11 2 1 8 16-24 7
13. CSÓLYOSPÁLOS 11 2 1 8 11-50 7
14. KISKŐRÖS 11 1 3 7 10-33 6
15. BÁCSALMÁS 11 1 1 9 10-29 4
16. KISKUNFÉLEGYHÁZA 11 1 0 10 11-34 3
