Labdarúgás

Megszerezte első győzelmét a Bácsalmás, a Bajai LC is győzedelmeskedett

Ezen a hétvégén a 11. fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ezúttal öt mérkőzés maradt vasárnapra. Egy idegenbeli győzelem született, némi meglepetésre a Bácsalmás szerezte a Kiskőrös vendégeként.

Vincze Miklós

A Kiskőrös-Bácsalmás alsóházi rangadót a vendégcsapat nyerte, ráadásul imponáló arányban, 4-0 lett ugyanis az eredmény. Az első játékrészben Török Endre és Horváth Dominik talált be, a második félidőben Nagy Zorán és Hornyák Dávid volt eredményes. Ezzel a Bácsalmás megszerezte az idei első győzelmét, és elmozdult a sereghajtó pozícióból.

Megszerezte első győzelmét a Bácsalmás, a Bajai LC is győzedelmeskedett
Varga Stefano (kék mezben) szerezte a Bajai LC egyenlítő gólját
Fotó: Pulai Zsóka

Nem csak a Bácsalmás győzedelmeskedett

Nagy csatát vívott a dobogóaspiráns Bajai LC és az éllovas SC Hírös-Ép. A vendégek kerültek előnybe a vezetést a 4. percben Kovács József találatával, Varga Stefano a félidő hajrájában egalizált. Amikor már úgy festett, hogy a felek megosztoznak a pontokon, Szűcs Bence megszerezte a bajai győzelmet jelentő találatot.

Nagy csatát hozott a Jánoshalma és a bajnoki címvédő Tiszakécske mérkőzése. 0-0-ás első félidő után Szabó Szilárd szerezte meg a vezetést a hazaiaknak a félidő derekán, a 79. percben válaszolt István László, majd a 81. percben Zsoldos Ákos öngóljával meg is nyerte a találkozót a Tiszakécske.

Az első játékrészben kétgólos vezetésre tett szert a Kecel a Kecskeméti LC elleni mérkőzésén – Szabó Zsolt és Killer Máté talált be –, a folytatásban Szabó Dominik két perc alatt egyenlített. A 82. percben azonban újra megszerezte a vezetést a Kecel – Banó Milán öngóljával – és onnantól már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Mindössze egy gól esett a Soltvadkert és a Kalocsa végig kiegyenlített és nagy küzdelmet hozó találkozóján. Azt a hazai Farkas Béla szerezte a 40. percben, így a Soltvadkert otthon tartotta a három pontot.

A 11. forduló eredményei:

Kecskeméti TE II.–Lajosmizse 2-1

Kiskunfélegyháza–Harta 2-4,

Kunbaja–Csólyospálos 5-1

Kiskőrösi LC–Bácsalmás 0-4,

Jánoshalma–Tiszakécskei LC II. 1-2,

Kecel–Kecskeméti LC 3-2,

Baja–SC Hírös-Ép 2-1,

Soltvadkerti TE Soltút–Anda Kalocsa 1-0.

A vármegye I. állása

1. KECSKEMÉTI TE II. 11 8 2 1 27-10 26

2. TISZAKÉCSKE II. 11 8 1 2 32-14 25

3. SC HÍRÖS-ÉP 11 8 0 3 20-11 24

4. KUNBAJA 10 7 1 2 24-9 22

5. BAJA 11 6 4 1 27-15 22

6. KALOCSA 11 6 3 2 32-14 21

7. SOLTVADKERT 11 6 3 2 22-13 21

8. HARTA 10 6 0 4 34-22 18

9. JÁNOSHALMA 11 5 2 4 21-14 17

10. LAJOSMIZSE 11 5 1 5 25-20 16

11. KECEL 11 2 3 6 13-230 9

12. KECSKEMÉTI LC 11 2 1 8 16-24 7

13. CSÓLYOSPÁLOS 11 2 1 8 11-50 7

14. KISKŐRÖS 11 1 3 7 10-33 6

15. BÁCSALMÁS 11 1 1 9 10-29 4

16. KISKUNFÉLEGYHÁZA 11 1 0 10 11-34 3

