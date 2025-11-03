november 3., hétfő

Labdarúgás

2 órája

Menetel a Dunagyöngye, följött a második helyre az Akasztó

Címkék#vármegye II.#labdarúgás#Dunagyöngye SK#Akasztó FC

Ezen a hétvégén a 9. fordulót rendezték a vármegyei másodosztályú bajnokságban. Ezúttal két mérkőzés maradt vasárnapra. Nyárlőrincen a Dunagyöngye SK, az Akasztó–Mélykút találkozón pedig a hazai csapat nyert.

Vincze Miklós

Története során először találkozott hivatalos bajnoki mérkőzésen a Nyárlőrinci LSC és a Dunagyöngye SK. A bemutatkozás mind a két részről remekül sikerült, mind a két fél kiváló csapatot ismert meg az aktuális riválisában. A találkozón sokat tett a hazai gárda a vezetés megszerzése érdekében, de a vendég Bölcskei Máté szerezte meg az első gólt a 31. percben. Inotai Csanád növelte kettőre a szeremlei előnyt. Nagy Levente a 80. percben szépített, de tovább gól már nem esett, így az éllovas Dunagyöngye nyerte a mérkőzést. Az Akasztó–Mélykút találkozón pedig a hazai csapat győzött.

Menetel a Dunagyöngye, följött a második helyre az Akasztó
Labdakeresés tömegben a Nyárlőrinc-Dunagyöngye SK mérkőzésen
Fotó: Szentirmay Tamás

Második helyen az Akasztó

A nyolc kör után a negyedik helyen álló Akasztó a hetedik helyen tanyázó Mélykút csapatát fogadta. Suhajda Gergely révén a hazaiak szerezték meg a vezetést, 1-0-ás Akasztó-előny mellett fordultak a csapatok. A folytatásban Boldizsár Csaba két perc alatt eldöntötte a meccset az 51. és az 52. percben szerzett találataival, így biztosan nyert az Akasztó, és a tabellán följött a második helyre.

Érdekesség, hogy az újdonsült második Akasztó ezen a hétvégén a Dunagyöngye SK vendége lesz, ami azt jelenti, hogy az éllovas Dunagyöngye SK immáron negyedszer meccsel az aktuális második helyezettel.

Az e hétvégi, az őszi utolsó előtti, 10. forduló párosítása:

November 8., szombat, 13.30: Kerekegyházi SE-Kunszállás SE, Miklósi GYFE-Nyárlőrinci LSC, Kunfehértó KSE-Bácska SE Vaskút.

November 9., vasárnap, 13.30: Dunagyöngye SK-Akasztó FC, Mélykúti SE-Lakiteleki TE, Nemesnádudvari KSE-Dusnok KSE.

A vármegye II. állása

1. DUNAGYÖNGYE SK 8 6 2 0 22-7 20

2. AKASZTÓ 9 5 2 2 25-16 17

3. NEMESNÁDUDVAR 9 5 2 2 17-10 17

4. KEREKEGYHÁZA 8 5 2 1 25-19 17

5. NYÁRLŐRINC 9 5 0 4 28-22 15

6. KUNSZÁLLÁS 9 4 2 3 28-20 14

7. DUSNOK 9 4 1 4 20-23 13

8. LAKITELEK 9 3 3 3 24-19 12

9. MÉLYKÚT 9 3 1 5 17-24 10

10. KUNFEHÉRTÓ 9 2 1 6 22-33 7

11. MIKLÓSI GYFE 8 1 2 5 10-20 5

12. VASKÚT 8 0 0 8 4-29 0

