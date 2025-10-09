október 9., csütörtök

Dénes névnap

Pályára lépett a bajai Mándity Márkó a Wolfsburgban

Címkék#Mándity Márkó#labdarúgás#meccs

Nagy élményben volt része, egyúttal fontos lépést tett meg céljai felé a bajai Mándity Márkó, miután felkészülési mérkőzésen először lépett pályára a német első osztályban szereplő Wolfsburg csapatában.

Vincze Miklós

A másodosztályú Hertha BSC-vel játszott edzőmeccset a Bundesliga első osztályában szereplő VfL Wolfsburg. A mérkőzésen, amelyet 2-0 arányban a Hertha BSC nyert meg, a hazai csapatban az 58. percben csereként pályára lépett a klub U19-es csapatának a 17 éves támadója, a bajai születésű Mándity Márkó. Az U17-es magyar válogatott támadója ezen az edzőmeccsen első alkalommal szerepelt a német klub első csapatában. Mándity Márkó tavaly nyáron a Sugó-parti Főnix Gold FC-től került a wolfsburgi akadémiára.

Mándity Márkó a Wolfsburg csapatában
Mándity Márkó (8-assal) a Wolfsburg csapatában
Forrás: VFl Wolfsburg Facebook-oldala

 

