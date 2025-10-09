Pályára lépett a bajai Mándity Márkó a Wolfsburgban

A másodosztályú Hertha BSC-vel játszott edzőmeccset a Bundesliga első osztályában szereplő VfL Wolfsburg. A mérkőzésen, amelyet 2-0 arányban a Hertha BSC nyert meg, a hazai csapatban az 58. percben csereként pályára lépett a klub U19-es csapatának a 17 éves támadója, a bajai születésű Mándity Márkó. Az U17-es magyar válogatott támadója ezen az edzőmeccsen első alkalommal szerepelt a német klub első csapatában. Mándity Márkó tavaly nyáron a Sugó-parti Főnix Gold FC-től került a wolfsburgi akadémiára.

Mándity Márkó 2024 nyarán igazolt a Wolfsburg csapatához

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció