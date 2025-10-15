Wittmann Krisztián motiváltan várja a bajnokot

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét rajtja vegyesre sikerült, hiszen a hírös városiak a nyitányon nyerni tudtak Zalaegerszegen, ezt követően viszont az előző idény ezüstérmese, a Falco nagy csatában nyert a Messzi István Sportcsarnokban. Legutóbb az Oroszlány otthonában aztán idegenben is elvérzett a KTE, így javítani szeretne. A feladat viszont nem egyszerű, hiszen a címvédő Szolnok érkezik vasárnap, ezzel tisztában van Wittmann Krisztián is.

Wittmann Krisztián a bajnok ellen is a maximumra törekszik

Fotó: Réti Attila / archív felvétel

– Nem egyszerű a sorsolásunk, egy újabb nehéz hazai meccs vár ránk, egy másik bajnokesélyes gárda ellen - nyilatkozta Wittmann Krisztián, a Kecskemét csapatkapitánya. – Biztos vagyok benne, hogy vérbeli szomszédvári derbi lesz a vasárnapi, mindkét csapat és a szurkolótáborok is odateszik majd magukat. A Szolnok játszik a Bajnokok Ligájában is a héten, de van olyan mély a keretük és minőségi a játékosállományuk, hogy nagy gondot nem okoz majd nekik felkészülni a vasárnapi magyar bajnokira is – méltatta az ellenfelet Wittmann.

Wittmann Krisztián motivált

A kecskemétiek emblematikus arca bár tisztában van az erőviszonyokkal, már sokszor megmutatta társaival, hogy hazai pályán bárkit meg lehet lepni. Erre készülnek most is Ivkovic Stojan tanítványai.

– Ezt a meccset is ugyanolyan komolyan vesszük, mint az összes többit, és készülünk becsülettel, teljes intenzitással. Szeretnénk hazai közönség előtt bizonyítani. Oroszlányban is voltak remek periódusaink, de sok hibát is vétettünk, ami most pláne nem lesz megengedhető. Próbáljuk javítani ezeket a megingásokat mind támadásban, és mind védekezésben, és igyekszünk egy jó meccset vívni a címvédővel – zárta gondolatait a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatkapitánya.

A mérkőzést vasárnap 18 órakor rendezik a Messzi István Sportcsarnokban.