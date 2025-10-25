október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Labdarúgás

1 órája

Óriási csatában győzte le a Loki a Fülöpöt – videó

Címkék#loki#vasutas#labdarúgás#Fülöpszállási SE

Az 5. helyen álló Loki a 9. helyen álló Fülöpszállást fogadta a vármegyei harmadosztályú bajnokság 10. fordulójában. A találkozó az utolsó pillanatig kiélezett, óriás csatát hozott. A Vasutas SK végül mind a három pontot megszerezte a Fülöp vendéglátójaként.

Vincze Miklós

Hiányzó bőven volt mindkét oldalon, de ahogy mondani szokás: mindig az a legjobb tizenegy, amelyik kifut a pályára. Úgy tűnt, hogy a hazaiak kezdenek élénkebben, ezt mi sem jelezte jobban, mint hogy a 6. percben már nem az első alkalommal tapsolhattak a hazaiak sikeres labdaszerzésnek. Ekkor Szabó Krisztián volt a tettes: azonnal indította Makai Zoltánt, aki kiugrott, rávezette a Fülöp kapusára a labdát, elhúzta mellette, majd az üres kapuba passzolt, 1-0. A 8. percben akár egyenlíthetett volna a Fülöp. Tóth Szabolcs tekerte messziről kapura a labdát, amely a felső lécen landolt, és a vendégek ugyan besodorták a bal sarokba, de a hazai kapussal, Koczó Ferenccel együtt, így aztán érvénytelen lett a gól. 

Parádés mérkőzést vívott a Vasutas SK és a Fülöpszállás
Bevonulnak a csapatok a Vasutas SK-Fülöpszállás mérkőzésen
Fotó: Vincze Miklós

Nem kímélték egymást a csapatok

A 17. percben Nagy-Gál Róbert indította újra remek ütemben Makait, aki ezúttal balról vezette rá a vendégek hálóőrére a labdát. Ezúttal is sikeresen elhúzta mellette, viszont túlságosan kisodródott, a kapura gurítását a védők mentették – átmenetileg, mert még két közeli lövési kísérlet történt, végül azonban felszabadult a Fülöp kapuja. A 26. percben Tóth Szabolcs ívelt szögletből – a szelet kihasználva – a bal fölső sarok irányába, nem sokat tévesztett. Egy percre rá újra Tóth Szabolcs tüzelt egy befordulást követően, ezúttal a bal fölső sarok mellé. Kezdett állandósulni a vendégfölény. A 30. percben egy előrevágott labdát követően Gyarmati Ferenc lőtt éles szögből fölé – nem véletlenül, ugyanis az egyébként mezőnyjátékos, ezúttal kényszerűségből a kaput védő Koczó Ferenc jó ütemben lépett ki rá. Már épp nyomasztó lett volna a Fülöp dominanciája, amikor Makai indította Mizsei Adránt remek ütemben. Ő a jobb oldalon indult meg a kapu felé, kicselezte a kilépő kapust, majd jó húsz méterről, jobbról gurított az üres kapuba, 2-0. A 38. percben Vajda Bálint tört be balról egy jó csellel, tíz méterről kemény lövést küldött a rövid alsó sarok irányába, Koczó nagy bravúrral szögletre mentett. A szögletet az ötösre lőtték be a vendégek, a berobbanó Nagy Adrián centiméterekkel fejelt a keresztléc fölé. A 45. percben egy távolról érkezett ívelés találta meg Gyarmati fejét, aki a bal felső sarkot célozta meg egy erőteljes fejessel, Koczó ezúttal is menteni tudott.

A Vasutas SK csapata
A Vasutas SK csapata, azaz a Loki
Fotó: Vincze Miklós

Fölényben a Vasutas SK

A folytatásban a hazaiaknak már nem volt sürgős, a vendégek viszont igyekeztek mielőbb fölpörögni, ez sikerült is nekik. Az 55. percben egy előreívelést követően a hazai védelem nagy része bealudt, az egyik védő lábán pedig felpattant a labda, egyenest Gyarmatihoz, aki balról a hosszú sarokba pöccintett, 2-1. Három percre rá Vajda vágott ki nagy szólót a bal oldalon, beadása az ordítóan egyedül érkező Gyarmatihoz került, aki az ötös sarkából a hosszú alsó sarkot célozta meg. A labda a kapufa tövéről pattant vissza a hazai kapusra, majd róla, hazai szemmel hajmeresztő momentum: centiméterekkel újra a bal kapufa mellett – szögletre. A 63. percben ismét Makai kapott egy remek ütemű indítást, egyedül vezethette rá a vendégek kapusára, Nagy Tamásra a labdát, aki ezúttal remek ütemben ért ki, csakhogy a felszabadító rúgását követően Makait találta el, aki az őt eltaláló labda után eredt, és balról az üres kapuba helyezett, 3-1. Két percre rá újra Makai lépett ki, a vendégek portása ezúttal hárítani tudott, Mizsei Adrián ismételhetett harminc méterről, Nagy Tamás ezt a kísérletet is védte. A 73. percben szabadrúgáshoz jutott a vendégcsapat, a kaputól húsz méterre. Tóth Szabolcs a vélhetően nem a legideálisabban felállított sorfal mellett a bal alsó sarokba bombázott, 3-2. Egyre nagyobb fölénybe került a vendégcsapat

Parázs csatával teltek az utolsó percek

A hazaiak számára – ahogy mondani szokás – egyre melegebb lett a pite, a vendégek pedig versenyt futottak az idővel. Becsúszott néhány keményebb szabálytalanság, időnként félő volt, hogy egy-egy kibontakozóban lévő verbális csata akár tettlegességhez is fajulhat, pedig a sűrűsödő faultok nem aljasság, hanem inkább a nagy akarás következményei voltak. A 74. percben Duráncsik Gyula került lövőhelyzetbe, balról, tíz méterről leadott lökete nyomán a labda félmagasan a jobb kapufán csattant. Két percre rá Tóth Szabolcs eresztett meg középről, jó harminc méterről egy erőteljes bombát, a léc alá tartó labdát Koczó bravúrral hárította. Kisvártatva megfogyatkozott a hazai csapat Vincze Szabolcs kiállítása miatt, aki reklamálás miatt kapta meg a második sárgáját. A 85. percben egy tért ölelő keresztlabdát követően Duráncsik tulajdonképpen egy gyertyát fejelt a hazai kapu irányába, de nem volt veszélytelen a kísérlet, mert a labda a keresztlécre hullott. Parázs csatával teltek az utolsó percek is, újabb gól azonban már nem esett, így a Loki 3-2 arányban legyőzte a Fülöpöt. Megérdemelt volt a hazai győzelem, és ahol győztes van, ott másnak nem juthat pont, így a tartalékosan is, sok fiatallal a soraikban nagyot küzdő vendégek egy kitűnő, végig izgalmas meccs után pont nélkül voltak kénytelenek hazatérni.

Óriási csatában győzte le a Loki a Fülöpszállást
A Fülöpszállás csapata
Fotó: Vincze Miklós

Nagy-Gál Róbert, a Vasutas SK csapatkapitánya: – Kemény meccs volt, küzdenünk, hajtanunk kellett végig. Azt mondom, hogy ennél kisebb akarással egy meccsre sem érdemes kiállni. Ma egy-két szituációban a szerencse is mellénk állt. Lehetett volna egy nagyon durva meccs a végére, a második félidő derekán elég sok volt a keménykedés, ami addig nem volt benne a játék képében, örülök, hogy nem fajult el jobban a dolog. A győzelemnek nagyon örülök, és le a kalappal a srácok előtt, hogy így küzdöttünk végig, így végül tíz emberrel is meg tudtuk nyerni a meccset.

Szalkai Lajos, a Fülöpszállás csapatvezetője: – Szoros, izgalmas mérkőzés volt, a győzelemhez gratulálok az ellenfélnek. Behúzták a három pontot. Mi sajnos elég foghíjasan tudtunk eljönni, de maximálisan büszke vagyok a srácokra, akik itt voltak. Sokan most játszottak a szezonban először végig kilencven percet, teljes mértékig helytálltak. A kapufáink megvoltak – hirtelen összeszámolni sem tudnám, hány volt –, a helyzeteink megvoltak, egy kis szerencsével ezt a mérkőzést meg is nyerhettük volna, de a döntetlenre minimum rászolgáltunk volna.

Vasutas SK–Fülöpszállás 3-2 (2-0)

Kiskunfélegyháza, Miskolczy István Sportpálya, vezette: Végh Ferenc (Borbényi Miklós, Bábel Gréta)

Vasutas SK: Koczó – Horváth Á., Rádi, Tóth I., Makai, László, Szabó K., Nemcsok, Vincze, Nagy-Gál, Mizsei. Csapatvezető: Abonyi Péter.

Fülöpszállás: Nagy T. – Petrányi (Basa 46.), File, Vajda, Tóth Sz., Pintér, Viola (Farkas 67.), Pusztai, Nagy A., Gyarmati, Duráncsik. Csapatvezető: Szalkai Lajos.

Gól: Makai a 6., a 63., Mizsei a 32. illetve Gyarmati az 55., Tóth Sz. a 74. percben.

Kiállítva: Vincze Szabolcs a 79. percben.

Sárga lap: Szabó K. 21., Nagy-Gál 77. illetve File 44., Nagy A. 57. perc.

