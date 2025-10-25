Óriási csatában győzte le a Loki a Fülöpöt – videó

A Vasutas SK csapata, azaz a Loki

Fotó: Vincze Miklós

Fölényben a Vasutas SK

A folytatásban a hazaiaknak már nem volt sürgős, a vendégek viszont igyekeztek mielőbb fölpörögni, ez sikerült is nekik. Az 55. percben egy előreívelést követően a hazai védelem nagy része bealudt, az egyik védő lábán pedig felpattant a labda, egyenest Gyarmatihoz, aki balról a hosszú sarokba pöccintett, 2-1. Három percre rá Vajda vágott ki nagy szólót a bal oldalon, beadása az ordítóan egyedül érkező Gyarmatihoz került, aki az ötös sarkából a hosszú alsó sarkot célozta meg. A labda a kapufa tövéről pattant vissza a hazai kapusra, majd róla, hazai szemmel hajmeresztő momentum: centiméterekkel újra a bal kapufa mellett – szögletre. A 63. percben ismét Makai kapott egy remek ütemű indítást, egyedül vezethette rá a vendégek kapusára, Nagy Tamásra a labdát, aki ezúttal remek ütemben ért ki, csakhogy a felszabadító rúgását követően Makait találta el, aki az őt eltaláló labda után eredt, és balról az üres kapuba helyezett, 3-1. Két percre rá újra Makai lépett ki, a vendégek portása ezúttal hárítani tudott, Mizsei Adrián ismételhetett harminc méterről, Nagy Tamás ezt a kísérletet is védte. A 73. percben szabadrúgáshoz jutott a vendégcsapat, a kaputól húsz méterre. Tóth Szabolcs a vélhetően nem a legideálisabban felállított sorfal mellett a bal alsó sarokba bombázott, 3-2. Egyre nagyobb fölénybe került a vendégcsapat.

Parázs csatával teltek az utolsó percek

A hazaiak számára – ahogy mondani szokás – egyre melegebb lett a pite, a vendégek pedig versenyt futottak az idővel. Becsúszott néhány keményebb szabálytalanság, időnként félő volt, hogy egy-egy kibontakozóban lévő verbális csata akár tettlegességhez is fajulhat, pedig a sűrűsödő faultok nem aljasság, hanem inkább a nagy akarás következményei voltak. A 74. percben Duráncsik Gyula került lövőhelyzetbe, balról, tíz méterről leadott lökete nyomán a labda félmagasan a jobb kapufán csattant. Két percre rá Tóth Szabolcs eresztett meg középről, jó harminc méterről egy erőteljes bombát, a léc alá tartó labdát Koczó bravúrral hárította. Kisvártatva megfogyatkozott a hazai csapat Vincze Szabolcs kiállítása miatt, aki reklamálás miatt kapta meg a második sárgáját. A 85. percben egy tért ölelő keresztlabdát követően Duráncsik tulajdonképpen egy gyertyát fejelt a hazai kapu irányába, de nem volt veszélytelen a kísérlet, mert a labda a keresztlécre hullott. Parázs csatával teltek az utolsó percek is, újabb gól azonban már nem esett, így a Loki 3-2 arányban legyőzte a Fülöpöt. Megérdemelt volt a hazai győzelem, és ahol győztes van, ott másnak nem juthat pont, így a tartalékosan is, sok fiatallal a soraikban nagyot küzdő vendégek egy kitűnő, végig izgalmas meccs után pont nélkül voltak kénytelenek hazatérni.