Labdarúgás

Vármegyei fociprogram: az éllovas SC HÍrös-Ép Jánoshalmára utazik

Ezen a hétvégén a vármegyei első osztályban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában a 7. fordulót rendezik meg. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában az 5. kör mérkőzéseit vívják meg a csapatok.

Vincze Miklós

A hétvégén a vármegyei bajnokság mindegyik csoportjában rendeznek fordulót. A vármegye egy éllovasa, az SC Hírös-Ép a Jánoshalma vendége lesz. A második Kalocsa Kunbajára látogat. A képzeletbeli dogobó harmadik fokán álló Tiszakécskei LC II. a Csólyospálost látja vendégül. Vasárnap Baján igazi foci fiesztára várják a szurkolókat. 

vármegyei bajnokság mérkőzései a hétvégén
A hétvégén a vármegyei bajnokság mindegyik csoportjában rendeznek fordulót
Fotó: Nyitray András

A vármegyei bajnokság mérkőzései

SZOMBAT

Vármegye I.: Tiszakécskei LC II.-Csólyospálos, Lajosmizsei VLC-Bácsalmási PVSE, Kunbajai SE-Anda Kalocsa FC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Harta SE.

Vármegye II.: Kerekegyházi SE-Nemesnádudvari KSE, Miklósi GYFE-Kunfehértó KSE, Dunagyöngye SK-Mélykúti SE, Akasztó FC-Bácska SE Vaskút, Kunszállás SE-Lakiteleki TE.

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Hercegszántói FC, Bácsborsódi SK-Kisszállási SC, Tataháza SE-Felsőszentiván, Madarasi SE-Kenderes SE Bátmonostor.

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-Fülöpjakab SE, Jakabszállás KSE-Ballószögi FK, Katonatelepi SE-Ladánybenei LC, Szabadszállás VSE-Vasutas SK, Pálmonostora SE-Helvéciai SE.

Vármegye III., Közép csoport: Balotaszállási FC-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kecel FC II.-Kiskőrösi LC II., Jászszentlászlói SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Hajós FC, Bátyai SE-Fajsz SE, Szakmári KSE-Dunavecsei SE, Dunapataji KSE-Szentmárton SE, Solti FC-Dunaegyháza SE. A Dunaszentbenedek KSE-Uszód KSE mérkőzést a példátlan sérüléshullámmal küzdő hazaiak kérésére – miután az uszódiak sportszerűen elfogadták a javaslatot – későbbi időpontban fogják lejátszani.

VASÁRNAP, 15.00

Vármegye I.: Kiskőrösi LC-Kecskeméti LC, Jánoshalmi SE-SC Hírös-Ép Egyesület, Bajai LC-Kecel FC, Soltvadkerti TE Soltút-Kiskunfélegyháza.

Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC-Dusnok KSE.

Vármegye III., Déli csoport: Garai KSE-Sükösd SC, Bajaszentistváni SK-Tompai SE, Csátalja SE-Kelebia SE.

Vármegye III., Északi csoport: Tiszaalpári SE-TMSE Tiszaug, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Izsáki Építő SE.

Vármegye III., Közép csoport: Csólyospálos II.-Császártöltési EFSK.

Vármegye III., Nyugati csoport: Apostag KSE-Főnix SE Foktő.

