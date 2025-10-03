Labdarúgás 1 órája

Vármegyei fociprogram: az éllovas SC HÍrös-Ép Jánoshalmára utazik

Ezen a hétvégén a vármegyei első osztályban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában a 7. fordulót rendezik meg. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában az 5. kör mérkőzéseit vívják meg a csapatok.

A hétvégén a vármegyei bajnokság mindegyik csoportjában rendeznek fordulót. A vármegye egy éllovasa, az SC Hírös-Ép a Jánoshalma vendége lesz. A második Kalocsa Kunbajára látogat. A képzeletbeli dogobó harmadik fokán álló Tiszakécskei LC II. a Csólyospálost látja vendégül. Vasárnap Baján igazi foci fiesztára várják a szurkolókat. A hétvégén a vármegyei bajnokság mindegyik csoportjában rendeznek fordulót

Fotó: Nyitray András A vármegyei bajnokság mérkőzései SZOMBAT Vármegye I.: Tiszakécskei LC II.-Csólyospálos, Lajosmizsei VLC-Bácsalmási PVSE, Kunbajai SE-Anda Kalocsa FC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Harta SE. Vármegye II.: Kerekegyházi SE-Nemesnádudvari KSE, Miklósi GYFE-Kunfehértó KSE, Dunagyöngye SK-Mélykúti SE, Akasztó FC-Bácska SE Vaskút, Kunszállás SE-Lakiteleki TE. Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Hercegszántói FC, Bácsborsódi SK-Kisszállási SC, Tataháza SE-Felsőszentiván, Madarasi SE-Kenderes SE Bátmonostor. Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-Fülöpjakab SE, Jakabszállás KSE-Ballószögi FK, Katonatelepi SE-Ladánybenei LC, Szabadszállás VSE-Vasutas SK, Pálmonostora SE-Helvéciai SE. Vármegye III., Közép csoport: Balotaszállási FC-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kecel FC II.-Kiskőrösi LC II., Jászszentlászlói SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE. Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Hajós FC, Bátyai SE-Fajsz SE, Szakmári KSE-Dunavecsei SE, Dunapataji KSE-Szentmárton SE, Solti FC-Dunaegyháza SE. A Dunaszentbenedek KSE-Uszód KSE mérkőzést a példátlan sérüléshullámmal küzdő hazaiak kérésére – miután az uszódiak sportszerűen elfogadták a javaslatot – későbbi időpontban fogják lejátszani. VASÁRNAP, 15.00 Vármegye I.: Kiskőrösi LC-Kecskeméti LC, Jánoshalmi SE-SC Hírös-Ép Egyesület, Bajai LC-Kecel FC, Soltvadkerti TE Soltút-Kiskunfélegyháza. Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC-Dusnok KSE. Vármegye III., Déli csoport: Garai KSE-Sükösd SC, Bajaszentistváni SK-Tompai SE, Csátalja SE-Kelebia SE. Vármegye III., Északi csoport: Tiszaalpári SE-TMSE Tiszaug, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Izsáki Építő SE. Vármegye III., Közép csoport: Csólyospálos II.-Császártöltési EFSK.

Vármegye III., Nyugati csoport: Apostag KSE-Főnix SE Foktő. A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

