44 perce
Megszerezte első győzelmét a Kiskőrös
Az ünnepi hétvégén két mérkőzés maradt vasárnapra a vármegyei első osztályú bajnokság 10. fordulójában. A Kiskőrös három ponttal távozott Csólyospálosról, a Kalocsa pedig a Kecel vendéglátójaként otthon tartotta a pontokat.
Az újonc Csólyospálos a 2025/26-os idényben még nyeretlen Kiskőrös csapatát fogadta a vármegye egyben. A mérkőzésen 0-0-ás első félidőt követően magabiztos kőrösi győzelem született. Szedmák Roland indította a gólok sorát a 47. percben, Szabó Dávid növelte kettőre a vendégelőnyt az 52. percben. Húsz percre rá Szedmák ismételt, a 0-4-es végeredményt pedig Patai Gergő állította be.
Az első negyvenhárom percben már háromgólos előnyre tett szert a Kalocsa a Kecel vendéglátójaként. Sárközi János, Makró Renátó és Répási Péter találtak be Gillányi Áron kapujába, Killer Máté a félidő lefújása előtt 3-1-re szépített. Sárközi János az 57. percben visszaállította Vaskó József csapatának a háromgólos hazai előnyét, a végeredményt a keceli Gémesi János állította be a 88. percben. 4-2-re győzött a Kalocsa.
A vármegye egy állása:
1. SC HÍRÖS-ÉP 10 8 0 2 19-9 24
2. KTE II. 10 7 2 1 25-9 23
3. TISZAKÉCSKE II. 10 7 1 2 30-13 22
4. KALOCSA 10 6 3 1 32-13 21
5. KUNBAJA 9 6 1 2 19-8 19
6. BAJA 10 5 4 1 25-14 19
7. SOLTVADKERT 10 5 3 2 21-13 18
8. JÁNOSHALMA 10 5 2 3 20-12 17
9. LAJOSMIZSE 10 5 1 4 24-18 16
10. HARTA 9 5 0 4 30-20 15
11. KECSKEMÉTI LC 10 2 1 7 14-21 7
12. CSÓLYOSPÁLOS 10 2 1 7 10-45 7
13. KECEL 10 1 3 6 10-21 6
14. KISKŐRÖS 10 1 3 6 10-29 6
15. KISKUNFÉLEGYHÁZA 10 1 0 9 9-30 3
16. BÁCSALMÁS 10 0 1 9 6-29 1
