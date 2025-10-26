Megszerezte első győzelmét a Kiskőrös

Az újonc Csólyospálos a 2025/26-os idényben még nyeretlen Kiskőrös csapatát fogadta a vármegye egyben. A mérkőzésen 0-0-ás első félidőt követően magabiztos kőrösi győzelem született. Szedmák Roland indította a gólok sorát a 47. percben, Szabó Dávid növelte kettőre a vendégelőnyt az 52. percben. Húsz percre rá Szedmák ismételt, a 0-4-es végeredményt pedig Patai Gergő állította be.

A Kalocsa a Kecel vendéglátójaként otthon tartotta a pontokat a vármegye egyben

Fotó: Szentirmay Tamás

Az első negyvenhárom percben már háromgólos előnyre tett szert a Kalocsa a Kecel vendéglátójaként. Sárközi János, Makró Renátó és Répási Péter találtak be Gillányi Áron kapujába, Killer Máté a félidő lefújása előtt 3-1-re szépített. Sárközi János az 57. percben visszaállította Vaskó József csapatának a háromgólos hazai előnyét, a végeredményt a keceli Gémesi János állította be a 88. percben. 4-2-re győzött a Kalocsa.

A vármegye egy állása:

1. SC HÍRÖS-ÉP 10 8 0 2 19-9 24

2. KTE II. 10 7 2 1 25-9 23

3. TISZAKÉCSKE II. 10 7 1 2 30-13 22

4. KALOCSA 10 6 3 1 32-13 21

5. KUNBAJA 9 6 1 2 19-8 19

6. BAJA 10 5 4 1 25-14 19

7. SOLTVADKERT 10 5 3 2 21-13 18

8. JÁNOSHALMA 10 5 2 3 20-12 17

9. LAJOSMIZSE 10 5 1 4 24-18 16

10. HARTA 9 5 0 4 30-20 15

11. KECSKEMÉTI LC 10 2 1 7 14-21 7

12. CSÓLYOSPÁLOS 10 2 1 7 10-45 7

13. KECEL 10 1 3 6 10-21 6

14. KISKŐRÖS 10 1 3 6 10-29 6

15. KISKUNFÉLEGYHÁZA 10 1 0 9 9-30 3

16. BÁCSALMÁS 10 0 1 9 6-29 1



