Kalandoznak a magyarok Krétán, az élükön Varga Milán

A Socca Bajnokok Ligája küzdelmei október 17-én kezdődnek, és négy nap alatt dől el, melyik csapat ülhet fel Európa trónjára. A viadalon négy magyar csapat indul, köztük a Rooftop, amely szerdán utazott el Krétára, hogy pénteken már le is játssza első mérkőzését az A1 jelű csoportban.

Varga Milán (az első sor jobb szélén) a Rooftop nevű csapat keretében

Forrás: Rooftop

Miközben csapata, a Harta, a kunbajai szombati bajnoki mérkőzésre készül, Varga Milán a Rooftop soraiban melegít az első Bajnokok Ligája-meccsre. A Rooftop első ellenfele pénteken 14 órakor a lengyel Maciejkowice csapata lesz, szombaton a román CSC, majd este 19 órakor a máltai Viper FC gárdájával mérkőznek.

De hogyan kerül egyetlen Bács-Kiskun vármegyei játékos, Varga Milán, Kunbaja helyett Krétára?

– A volt hartai csapattársam, Szpirulisz Markosz hívott meg a csapatba, miután ő alapította ezt a formációt – mondta Varga Milán. – Már távozott Hartáról, de nemcsak jóban vagyunk azóta is, hanem a kapcsolatot is tartjuk. Tudta, hogy a kispályás foci az életem, így meghívott a csapatába. Nyáron, június végén Hajdúszoboszlón nyertünk meg egy kétnapos tornát, amivel kvalifikáltuk magunkat a Socca Bajnokok Ligájába.

Ami az eredményes szereplést illeti, Varga Milán nem aprózza el a célt:

– Aki ismer engem, az tudja, hogy mindig a győzelem a célom. Részemről tehát azt szeretném, ha megnyernénk a tornát – tette hozzá.