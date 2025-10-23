október 23., csütörtök

Varga Milán kalandjai Krétán – videó

Címkék#Varga Milán#socca#Rooftop#Kréta#Bajnokok Ligája

Október 17. és 21. között a görögországi Kréta szigetén, Retimno városában rendezték meg a 2025-ös kispályás foci Bajnokok Ligáját. A 106 csapat részvételével zajló tornán szerepelt a fővárosi Rooftop együttese is, amelynek soraiban Bács-Kiskun vármegye büszkesége, Varga Milán is szerepelt.

Vincze Miklós

Remek teljesítménnyel rukkolt elő a fővárosi Private Rooftops. Bár a csoportmeccseket egy döntetlennel indították, utána két parádés győzelemmel megnyerték a csoportjukat, így a legjobb 32 között folytathatták. Ott Varga Milánék az első mérkőzésükön egy nagyszebeni csapattal szemben komoly hátrányból fölálltak, és a rendes játékidőben elért döntetlen után rávezetésekkel továbbjutottak, majd a 16 között is sikerült győzniük.

Varga Milán a pályán Krétán
Varga Milán (jobbra) gólt is szerzett, gólpasszokat is adott a tornán
Fotó: Beküldött fotó

Így került a csapatba Varga Milán

Elsőként arról kérdeztük, hogy hogyan került bele ebbe a fővárosi csapatba.

– A volt hartai csapattársam, Szpirulisz Markosz hívott meg, miután ő alapította ezt a formációt. Már távozott Hartáról, de nemcsak jóban vagyunk azóta is, hogy egy nagypályás csapatban játszottunk, hanem a kapcsolatot is tartjuk. Így aztán tudja jól, hogy a kispályás foci az életem, és meghívott a csapatába. Nyáron, június végén Hajdúszoboszlón nyertünk meg egy kétnapos tornát, akkor kvalifikáltuk magunkat a Socca Bajnokok Ligájába  – mondta Varga Milán.

A kazah ellenfél

– Nagy menetelés után, amiben vívtatok nagy meccseket, bemutattatok nagy talpra állásokat, és tanúságot tettetek kötélidegzetről is, végül a kazah AFC Allur elleni meccsen egy gólnélküli döntetlent követően, rávezetés-párbajban estetek ki a legjobb négy közé jutásért vívott mérkőzésen. Mennyire volt csalódott a társaság, amikor kiderült, hogy nem sikerül a döntőig menetelni?

(A rávezetés párbaj a nagypályás büntetőpárbaj socca-változata, bár kivitelezési módjában inkább a jégkorongban ismert szétlövéshez hasonlít – A szerk.) 

– Előzőleg volt mire tisztelni a kazah ellenfelet, hiszen a kazah csapatban szerepelt több világbajnok is. Ezzel együtt a meccsen nekünk jóval több lehetőségünk volt a gólszerzésre, mint nekik. Nekik talán két lövésük volt, mi annál több ziccert dolgoztunk ki, de értékesíteni sajnos egyiket sem sikerült. Ott, a helyszínen az volt a benyomásom, hogy a rendes játékidő végén ők örültek a döntetlennek. A rávezetés – akárcsak a 11-es párban – az már lutri. Pedig a kapusunkon nem múlt, Szacskó László ugyanis egészen elképesztő módon négy rávezetést is hárítani tudott zsinórban, az volt a nagy pechje, hogy végeredményben a rivális mégiscsak eggyel többször talált a kapuba a ráadásban, így hiába volt az extra teljesítmény. A kazah ellenfelünk aztán végül elődöntőt játszhatott, és a 3. helyet szerezte meg. Csalódottak is vagyunk, de egyébként boldogok is, hiszen egy 107 csapatos mezőnyben sikerült bejutnunk a legjobb nyolc közé, ahol nem vallottunk szégyent. Az a bizonyos pohár tehát félig üres, de félig azért teli van.

Gól és a legemlékezetesebb meccs

– Gólt sikerült-e rúgnod?

– Igen, az egyik meccsen sikerült gólt is szereznem, illetve emellett három alkalommal gólpasszal segítettem az eredményességünket.

– Melyik volt a legemlékezetesebb meccs?

– Szerintem ami mindenkiben egyformán megmarad, az a marakeshi Sporting Snob elleni mérkőzés, amikor az ellenfél vezetett már 3-0-ra, majd 4-1-re is, mégis sikerült feljönnünk, és az utolsó után pillanatban döntetlenre hozni a meccset. De az egész torna egy nagy élmény volt. Minden meccsre szívesen gondolok vissza. Ugyanakkor az, hogy rendes játékidőben nem tudott minket megverni senki, az mindent elmond arról, hogy milyen erős csapatunk volt. 

– Megismerhetted tehát Kréta szigetét. A fociőrületedet ismerve talán álnaivnak hat a kérdés, mégis fölteszem: jobb volt Kréta-szigetére egy Bajnokok Ligája torna miatt elutazni annál, mint ha egy sima nyaralásra mentél volna?

– Nagyon szeretek én nyaralni is, tehát nagy örömmel tölt el egy sima nyaralás is, de mivel a foci az életem, így ez természetesen sokkal jobb volt, mint egy hétköznapi turistáskodás. Ugyanakkor meg jobb volt, mint egy sima focitorna, miután a barátnőm is el tudott kísérni. Tehát nyaralás és foci ideális elegye lett ez a számomra – zárta Varga Milán.

