Varga Milánék csoportgyőztesek Krétán

A socca Bajnokok Ligája küzdelmei október 17-én kezdődtek. A viadalon négy magyar csapat szerepel, köztük a budapesti Rooftop, amelynek az egyik kulcsjátékosa a hartai Varga Milán.

A fővárosi Rooftop együttese, az első sor jobb szélén Varga Milán

Forrás: Rooftop

A Málta ellen nyertek Varga Milánék

A Rooftop a szerdai Krétára érkezést követően péntek délután a lengyel Maciejkowice ellen kezdett, a találkozó 3–3-as döntetlennel zárult. Szombaton a román CSC következett, a Balteniből érkező együttest a magyar csapat 6–1-re múlta felül. A csoport zárómeccsén a két győzelemmel álló máltai Viper FC várt a Rooftopra, amely győzelmi kényszerben lépett pályára – de nemcsak akart, hanem tudott is nyerni: 4–0-ás diadallal zárta a csoportkört.

A Rooftop így az A1-es csoport élén végzett, és vasárnap a legjobb 32 között folytathatja. A nap nem ígérkezik könnyűnek: három mérkőzés is vár a magyar együttesre.

