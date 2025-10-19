október 19., vasárnap

Socca

3 órája

Varga Milánék csoportgyőztesek Krétán

Címkék#socca#rooftop#Varga Milán#Bajnokok Ligája

Az idei kispályás labdarúgó Bajnokok Ligáját a görögországi Kréta szigetén, Rethymnóban rendezik meg. A 106 csapat részvételével zajló tornán ott van a fővárosi Rooftop együttese is, soraiban a Bács-Kiskun vármegyei Varga Milánnal. A Rooftop csoportgyőztesként a legjobb 32 közé jutott.

Vincze Miklós

A socca Bajnokok Ligája küzdelmei október 17-én kezdődtek. A viadalon négy magyar csapat szerepel, köztük a budapesti Rooftop, amelynek az egyik kulcsjátékosa a hartai Varga Milán.

fővárosi Rooftop együttese, köztük varga milán is
A fővárosi Rooftop együttese, az első sor jobb szélén Varga Milán
Forrás: Rooftop

A Málta ellen nyertek Varga Milánék

A Rooftop a szerdai Krétára érkezést követően péntek délután a lengyel Maciejkowice ellen kezdett, a találkozó 3–3-as döntetlennel zárult. Szombaton a román CSC következett, a Balteniből érkező együttest a magyar csapat 6–1-re múlta felül. A csoport zárómeccsén a két győzelemmel álló máltai Viper FC várt a Rooftopra, amely győzelmi kényszerben lépett pályára – de nemcsak akart, hanem tudott is nyerni: 4–0-ás diadallal zárta a csoportkört.

A Rooftop így az A1-es csoport élén végzett, és vasárnap a legjobb 32 között folytathatja. A nap nem ígérkezik könnyűnek: három mérkőzés is vár a magyar együttesre.

