Socca

3 órája

Varga Milánék csapata a legjobb nyolc között

A budapesti Private Rooftop együttese a szombati csoportgyőzelem után vasárnap két mérkőzéssel folytatta a szereplését a socca Bajnokok Ligájában. Reggel még a legjobb 32-es mezőny tagjaként ébredt a hartai Varga Milán és a Rooftop kerete, vasárnap este pedig már úgy tértek nyugovóra, hogy két győztes párharc után hétfőn már a legjobb nyolc között folytathatják.

Vincze Miklós

Pedig a vasárnapi első mérkőzésen, a legjobb 16-ba jutásért vívott találkozón elúszni látszott a remény. A Private Rooftop ellenfele a Marakeshi Sporting Snob volt, és bár semmivel sem voltak jobbak a marokkóiak, a hatékony kontráiknak köszönhetően az első félidő után már 3-1-re vezettek a sznobok. A Varga Milánt is felvonultató Rooftop azonban nem adta fel, parádés második játékrésszel az eredmény ledolgozva, majd végül az utolsó pillanatban 4-4-re hozták a meccset, ezt követően rávezetésekkel döntötték el a találkozót. Katartikus hatású fordítás volt. 

Varga Milán és a Private Rooftop gárdája
Varga Milán és a Private Rooftop gárdája a Sporting Snob elleni győzelem után
Forrás: Socca Hungary Facebook-oldal

A legjobb nyolc közé jutottak Varga Milánék

– Egy gólpasszt adtam azon a meccsen, viszont amikor döntetlen lett, a rávezetést nem vállaltam – tekintett vissza Varga Milán, a Harta játékosa. – Én mindent elkövetek a csapatért, de egy ilyen rávezetés párbajban nem bízok magamban, forrófejűbb vagyok én annál, hogy az idegek ilyen jellegű harcában főszerepet vállaljak magamra – jelentette ki.

A rávezetést is hozta a Rooftop, így aztán vasárnap este már a legjobb nyolc közé jutásért játszhattak, ellenfelük a nagyszebeni ACS Pro Fotbal volt. Az erdélyi csapattal vívott mérkőzésen mindössze egyetlen gól született, azt a budapesti Rooftop szerezte, így hétfőn már a legjobb nyolc között folytathatja.

