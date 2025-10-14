Legyőzte a Vadkert FC az eddig hibátlan Csólyospálost

A várakozásoknak megfelelően nagy és kiegyenlített csatát hozott az éllovas Vadkert FC és az öt mérkőzés után százszázalékos teljesítménnyel büszkélkedő Csólyospálos meccse.

A Vadkert FC brillírozott Csólyospálossal szemben

Forrás: Facebook

A Vadkert FC brillírozott a pályán

A találkozót egyetlen gól döntötte el, azt a hazai Balogh Attila szerezte a 62. percben, így a Vadkert FC előnye négy pontra nőtt a tabellán, és most már a vesztett pontok tekintetében is a Soltvadkert vezet.

Volt még egy hatpontos rangadó ebben a körben, a 3. helyen álló Kiskunmajsa ugyanis a Kecel FC II.-t látta vendégül. a vesz. A két csapat helyezéséhez méltó és a tétnek megfelelő nagy csata bontakozott ki Majsán is. Varga Ferenc révén a vendégek szerezték meg a vezetést, Boros Tibor a 38. percben egyenlített. A 60. percben újra átvette a vezetést a Kecel II., Nagy Kristóf talált be Kovács Kristóf kapujába, a hazai csapat a hosszabbításban, Stránszki Gergő révén tudott egyenlíteni és otthon tartani az egyik pontot.

A másik három mérkőzésen biztos győzelmek születtek. A Kiskőrös II. 4-1 arányban győzte le a Balotaszállást, a Jászszentlászló egy hatost rúgott a Kiskunhalasnak úgy, hogy a hazai kapus, Borbély Attila hálója érintetlen maradt, a Bócsa pedig Császártöltésen aratott magabiztos, 5-0-ás győzelmet.

Eredmények

Kiskőrösi LC-Balotaszállás FC 4-1, Jászszentlászlói SE-Kiskunhalasi FC 6-0, Kiskunmajsa FC-Kecel FC II. 2-2, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Csólyospálos II. 1-0. Császártöltési EFSK-Bócsa-Market Bócsai SE 0-5.

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT FC 6 5 1 0 20-7 16

2. CSÓLYOSPÁLOS II. 5 4 0 1 18-6 12

3. KISKUNMAJSA 6 3 2 1 30-10 11

4. KECEL II. 5 3 2 0 12-4 11

5. KISKŐRÖS II. 6 3 1 2 20-8 10

6. KASKANTYÚ 5 2 0 3 18-13 6

7. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 5 2 0 3 16-15 6

8. BÓCSA 4 2 0 2 10-8 6

9. BALOTASZÁLLÁS 5 1 0 4 9-18 3

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 6 1 0 5 4-33 3

11. KISKUNHALAS 5 0 0 5 2-37 0