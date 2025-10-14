október 14., kedd

Labdarúgás

1 órája

Legyőzte a Vadkert FC az eddig hibátlan Csólyospálost

Címkék#Vármegye III#labdarúgás#Vadkert FC STE II#Kiskőrösi LC

A vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában a 6. fordulót rendezték meg a hétvégén. Erre a fordulóra esett a csoport jelenlegi top rangadója, az éllovas Soltvadkerti TE Vadkert FC a 2. helyen álló, ugyanakkor százszázalékos Csólyospálost fogadta. A Vadkert FC nyerte a találkozót.

Vincze Miklós

A várakozásoknak megfelelően nagy és kiegyenlített csatát hozott az éllovas Vadkert FC és az öt mérkőzés után százszázalékos teljesítménnyel büszkélkedő Csólyospálos meccse.

A Vadkert FC legyőzte a Csólyokpálosi csapatot
A Vadkert FC brillírozott Csólyospálossal szemben
Forrás: Facebook

A Vadkert FC brillírozott a pályán

A találkozót egyetlen gól döntötte el, azt a hazai Balogh Attila szerezte a 62. percben, így a Vadkert FC előnye négy pontra nőtt a tabellán, és most már a vesztett pontok tekintetében is a Soltvadkert vezet.

Volt még egy hatpontos rangadó ebben a körben, a 3. helyen álló Kiskunmajsa ugyanis a Kecel FC II.-t látta vendégül. a vesz. A két csapat helyezéséhez méltó és a tétnek megfelelő nagy csata bontakozott ki Majsán is. Varga Ferenc révén a vendégek szerezték meg a vezetést, Boros Tibor a 38. percben egyenlített. A 60. percben újra átvette a vezetést a Kecel II., Nagy Kristóf talált be Kovács Kristóf kapujába, a hazai csapat a hosszabbításban, Stránszki Gergő révén tudott egyenlíteni és otthon tartani az egyik pontot.

A másik három mérkőzésen biztos győzelmek születtek. A Kiskőrös II. 4-1 arányban győzte le a Balotaszállást, a Jászszentlászló egy hatost rúgott a Kiskunhalasnak úgy, hogy a hazai kapus, Borbély Attila hálója érintetlen maradt, a Bócsa pedig Császártöltésen aratott magabiztos, 5-0-ás győzelmet. 

Eredmények

Kiskőrösi LC-Balotaszállás FC 4-1, Jászszentlászlói SE-Kiskunhalasi FC 6-0, Kiskunmajsa FC-Kecel FC II. 2-2, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Csólyospálos II. 1-0. Császártöltési EFSK-Bócsa-Market Bócsai SE 0-5.

Vármegye III., Közép csoport

1.    VADKERT FC    6    5    1    0    20-7    16
2.    CSÓLYOSPÁLOS II.    5    4    0    1    18-6    12
3.    KISKUNMAJSA    6    3    2    1    30-10    11
4.    KECEL II.    5    3    2    0    12-4    11
5.    KISKŐRÖS II.    6    3    1    2    20-8    10
6.    KASKANTYÚ    5    2    0    3    18-13    6
7.    JÁSZSZENTLÁSZLÓ    5    2    0    3    16-15    6
8.    BÓCSA    4    2    0    2    10-8    6
9.    BALOTASZÁLLÁS    5    1    0    4    9-18    3
10.    CSÁSZÁRTÖLTÉS    6    1    0    5    4-33    3
11.    KISKUNHALAS    5    0    0    5    2-37    0

