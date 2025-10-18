Rangadót vív hétvégén a Tompa

A 2025/26-os idényt még jobban kezdte a Tompa csapata, vasárnap pedig az éllovas Érsekcsanád vendégeként vív rangadót a gárda, amely mindössze egy ponttal szerzett kevesebbet a Csanádnál. Teleki Martinnal, a csapat játékosedzőjével beszélgettünk a rangadó előtt.

A tompai csapat megköszöni a szurkolást

Fotó: Ercsiné Törköly Annamária

– Tavasszal igen tekintélyes szurkolótábort vonultattatok föl, amely elkísért titeket idegenbe is. Megmaradt-e ez a kiváló drukkeri hozzáállás? Most is sokan biztatják a helyszínen, helyszíneken a csapatot? Azt látni, hogy a meccs előtt már – igény esetén – szurkolói buszt is hirdettetek.

– A szurkolók részéről megmaradt a tavalyi hozzáállás. Az idei szezonban is sokan látogatnak ki a mérkőzéseinkre, és valóban, még idegenben is számosan elkísérnek bennünket. Sokan vállalják a túrát a saját személyautójukon, amelybe összeszedik a kis csapatukat, a baráti körüket, de a drukkereink használják az egyesületi kisbuszt is. Ezt nevezzük mi újabban szurkolói busznak. Igaz, csak kilencszemélyes, viszont ha valaki szeretné megnézni a meccsünket, és más módon nem tud elutazni idegenbe, annak a rendelkezésére áll. Szerencsére egyre nagyobb az igény arra, hogy élőben lássák a meccsünket és szurkoljanak nekünk. Az persze természetes, hogy a nagyobb rangadókra mindig jobban készülnek a szurkolók, főleg a vezérszurkolók. Gondolok itt például a színes füstrudak, a mindenféle plusz dudák bevetésére, rendre új énekkel, új arcokkal készülnek, illetve sok mindennel, amivel fel lehet kelteni a figyelmet. Kíváncsi vagyok, hogy ezen a hétvégén milyen újdonsággal állnak elő.

– Az őszi idénnyel mennyire vagy elégedett eddig? Tulajdonképpen csak egyetlen szeplő van benne, a Kelebia elleni rangadón elszenvedett vereség.

– Az idei szezonnal elégedettnek kell lennem. Nyolc mérkőzésből hetet nyertünk, mindössze egyszer kaptunk ki, ráadásul eddig nagyrészt a tabella felső felében található csapatokkal mérkőztünk meg. A Kelebia elleni vereségről pedig annyit, hogy ezeken a meccseken mindenki az átlagnál jobban akar nyerni, ezért az ilyen összecsapásokon bármi előfordulhat. Mi általában nem is szoktunk ikszelni. Az idén ősszel az egymás elleni mérkőzésünk után a Kelebia örülhetett – jogosan –, de azt mondanom sem kell, hogy az újonnan alakult Tompának ez a még csak a második szezonja, így sok összehasonlítási alapom nincs, lényegében csak a tavalyi szezon. Ha pedig az előző idényből indulok ki, akkor az idén egyértelműen jobban kezdtük a szezont.