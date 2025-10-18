2 órája
Rangadót vív hétvégén a Tompa
A 2024/25-ös idényben újra indított csapatot a Tompa – a vármegye három Déli csoportjában –, és egy biztató ősz után az 5. helyen zártak, majd egy vármegye hármas szinten szokatlannak mondható szurkolói háttérrel az idény végére már a dobogóra is odaértek. A rangadó előtt a Tompa csapatának játékosedzőjével beszélgettünk.
A 2025/26-os idényt még jobban kezdte a Tompa csapata, vasárnap pedig az éllovas Érsekcsanád vendégeként vív rangadót a gárda, amely mindössze egy ponttal szerzett kevesebbet a Csanádnál. Teleki Martinnal, a csapat játékosedzőjével beszélgettünk a rangadó előtt.
– Tavasszal igen tekintélyes szurkolótábort vonultattatok föl, amely elkísért titeket idegenbe is. Megmaradt-e ez a kiváló drukkeri hozzáállás? Most is sokan biztatják a helyszínen, helyszíneken a csapatot? Azt látni, hogy a meccs előtt már – igény esetén – szurkolói buszt is hirdettetek.
– A szurkolók részéről megmaradt a tavalyi hozzáállás. Az idei szezonban is sokan látogatnak ki a mérkőzéseinkre, és valóban, még idegenben is számosan elkísérnek bennünket. Sokan vállalják a túrát a saját személyautójukon, amelybe összeszedik a kis csapatukat, a baráti körüket, de a drukkereink használják az egyesületi kisbuszt is. Ezt nevezzük mi újabban szurkolói busznak. Igaz, csak kilencszemélyes, viszont ha valaki szeretné megnézni a meccsünket, és más módon nem tud elutazni idegenbe, annak a rendelkezésére áll. Szerencsére egyre nagyobb az igény arra, hogy élőben lássák a meccsünket és szurkoljanak nekünk. Az persze természetes, hogy a nagyobb rangadókra mindig jobban készülnek a szurkolók, főleg a vezérszurkolók. Gondolok itt például a színes füstrudak, a mindenféle plusz dudák bevetésére, rendre új énekkel, új arcokkal készülnek, illetve sok mindennel, amivel fel lehet kelteni a figyelmet. Kíváncsi vagyok, hogy ezen a hétvégén milyen újdonsággal állnak elő.
– Az őszi idénnyel mennyire vagy elégedett eddig? Tulajdonképpen csak egyetlen szeplő van benne, a Kelebia elleni rangadón elszenvedett vereség.
– Az idei szezonnal elégedettnek kell lennem. Nyolc mérkőzésből hetet nyertünk, mindössze egyszer kaptunk ki, ráadásul eddig nagyrészt a tabella felső felében található csapatokkal mérkőztünk meg. A Kelebia elleni vereségről pedig annyit, hogy ezeken a meccseken mindenki az átlagnál jobban akar nyerni, ezért az ilyen összecsapásokon bármi előfordulhat. Mi általában nem is szoktunk ikszelni. Az idén ősszel az egymás elleni mérkőzésünk után a Kelebia örülhetett – jogosan –, de azt mondanom sem kell, hogy az újonnan alakult Tompának ez a még csak a második szezonja, így sok összehasonlítási alapom nincs, lényegében csak a tavalyi szezon. Ha pedig az előző idényből indulok ki, akkor az idén egyértelműen jobban kezdtük a szezont.
– Nyáron nagyot változott a keret, vagy lényegében maradt a tavalyi?
– A felnőtt keret kezdő tizenegye megmaradt, ezért sem tartom meglepőnek a jó szezonkezdetet. A keret három emberrel egészült ki a nyáron, a háromból ketten sajnos már most, az őszi idény felénél sérüléssel és egyéb problémákkal küzdenek, ezért az idén is sokszor az ifistákra kell hagyatkoznunk a keret megerősítése érdekében. Példaértékű ugyanakkor a kitartásuk, mert már most három, négy ifista bebizonyította, hogy van, illetve lesz helye a csapatban. Hogy pár nevet is említsek, Tanács Bence és Friebert Viktor már a felnőtt kezdőbe is befértek, és én személyesen még mindig várok egy-két embert az ifiből, aki megérdemli, hogy megmutathassa magát. Meggyőződésem, hogy ők is meg fog állni a helyüket, és remélem, hogy az ő bemutatkozásukra is minél előbb sor kerül.
Az Érsekcsanáddal vív meg a tompai gárda
– Az éllovas Érsekcsanád vendégei lesztek. A végső helyezés szempontjából sem mindegy a meccs eredménye. A rendelkezésedre áll a keret?
– Az érsekcsanádi rangadó sajnos egy napra esik az ifi csapatunk mérkőzésével, és mivel nekünk fontos az utánpótlás is, ezért egy túlkoros játékos kivételével mindenki marad a saját korosztályában. Tehát a felnőtt csapatnál csak a felnőtt keret fog rendelkezésre állni, és ahogy már említettem is, sérültjeink vannak, tehát csak annyit tudok mondani, hogy biztosan nem tudunk tizennyolcas kerettel elutazni Érsekcsanádra.
– Ha azt mondanám, hogy Érsekcsanád-Tompa 2-2. Aláírnád most?
– Még a korábban jelzett problémák ellenére is elég erősnek érzem a csapatot ahhoz, hogy képes legyen egy nehéz rangadót idegenben is megnyerni. Annyit tudok mondani, hogy biztosan nem fogjuk beállítani a buszt a kapunk elé, hanem nyerni akarunk majd. Mivel ez a két csapat már jó ideje nem játszott egymással, ezért semmilyen kimenetelt nem tartok kizártnak, bármi elképzelhető.
Az Érsekcsanád-Tompa mérkőzést vasárnap, 14 óra 30 perces kezdettel vívják meg Érsekcsanádon.
