Érsekcsanádon is bizonyított a Tompa és a tábora

Megfelelő eredmény, mondjuk egy bajnoki cím esetén elképzelhető, hogy egy történészi módszereket felvonultató utólagos kutatás képes lenne kideríteni, hogy melyik volt előbb, a tompai tyúk vagy a tompai tojás. Azaz ki erősített be előbb, ki hatott kire. A 2024-ben újjáalakult csapat hozta lelkes játékával tűzbe-lázba a közönségét, vagy a hirtelen nagy létszámúra megnőtt, a meccseken egyre emlékezetesebben szurkoló, lassan vármegyeszerte egyre inkább irigyelt szurkolótábor űzte-hajtotta bele a sikerbe a csapatát. De a kutatásokkal még ráérünk, egy biztos: a Tompa a 9. fordulóban fontos rangadót nyert, az éllovas, nyolc fordulóban mindössze egy meccset döntetlenre adó, a többi megnyerő Érsekcsanád vendégeként. Teleki Martin, a csapat játékos-edzőjével beszélgettünk.

Megköszöni a Tompa csapata a közönségének a szurkolást

Forrás: Tompai SE

Visszaemlékezés a Tompai gólokra

– Fel tudnád idézni a gólokat?

– Nagy örömmel, a szép győzelemre való tekintettel még azt is, amit kaptunk, az se volt csúnya. Az első, és talán legfontosabb gólunkat Nyári Márk szerezte, aki most mutatkozott be a felnőtt csapatba kezdőjében, miután az ifi és a felnőtt mérkőzés ugyanarra a napra esett. Szerencsére jól döntöttünk, hogy őt neveztük, mert már a bemutatkozó meccsén bizonyította, hogy helye van a csapatban. A gól egy felívelt labdából, két-három passzos akció végén született: Márk a tizenhatoson belül átvette a labdát, és higgadtan a rövid alsó sarokba helyezett. Ezt követően az érsekcsanádi csapat egyenlíteni tudott. Egy tengelyben eladott labdából indult az akciójuk, majd az egyik középső játékosuk, Tóth Péter Gyula körülbelül 25 méterről szépen eltalálta a labdát, ami a hosszú felső sarokban kötött ki, el kell ismerni, szép gól volt.

A második találatunkat házi gólkirályunk, Szauter István szerezte, még az első félidő zárása előtt.

Egy körülbelül 35 méterről érkező szabadrúgás után Szegedi Szabolcs fejelt középre, a védők és a kapus félreértették egymást, István szemfülesen lecsapott a labdára, és így újra megszereztük a vezetést, ekkor 2–1 lett az állás. A harmadik gólunk egy saját térfélen szerzett labdából indult, a mérkőzés azon időszakában az érsekcsanádi csapat már feljebb tolta a védelmét. Bürgés Ferenc három embert is kicselezett, elképesztő sebességgel vitte végig a labdát, majd gyönyörűen passzolt középre Szauter Istvánhoz, aki a tizenhatoson belülről, körülbelül 15 méterről higgadtan elgurította a kapus mellett a labdát, ezzel beállítva a 3–1-es, megérdemelt végeredményt.