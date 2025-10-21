9 órája
Érsekcsanádon is bizonyított a Tompa és a tábora
Fontos rangadót nyert a Tompai SE a hétvégén a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. A Tompa a közel hibátlan, éllovas Érsekcsanád vendége volt, és taktikus játékkal, 3-1-es győzelemmel megszerezte a három pontot.
Megfelelő eredmény, mondjuk egy bajnoki cím esetén elképzelhető, hogy egy történészi módszereket felvonultató utólagos kutatás képes lenne kideríteni, hogy melyik volt előbb, a tompai tyúk vagy a tompai tojás. Azaz ki erősített be előbb, ki hatott kire. A 2024-ben újjáalakult csapat hozta lelkes játékával tűzbe-lázba a közönségét, vagy a hirtelen nagy létszámúra megnőtt, a meccseken egyre emlékezetesebben szurkoló, lassan vármegyeszerte egyre inkább irigyelt szurkolótábor űzte-hajtotta bele a sikerbe a csapatát. De a kutatásokkal még ráérünk, egy biztos: a Tompa a 9. fordulóban fontos rangadót nyert, az éllovas, nyolc fordulóban mindössze egy meccset döntetlenre adó, a többi megnyerő Érsekcsanád vendégeként. Teleki Martin, a csapat játékos-edzőjével beszélgettünk.
Visszaemlékezés a Tompai gólokra
– Fel tudnád idézni a gólokat?
– Nagy örömmel, a szép győzelemre való tekintettel még azt is, amit kaptunk, az se volt csúnya. Az első, és talán legfontosabb gólunkat Nyári Márk szerezte, aki most mutatkozott be a felnőtt csapatba kezdőjében, miután az ifi és a felnőtt mérkőzés ugyanarra a napra esett. Szerencsére jól döntöttünk, hogy őt neveztük, mert már a bemutatkozó meccsén bizonyította, hogy helye van a csapatban. A gól egy felívelt labdából, két-három passzos akció végén született: Márk a tizenhatoson belül átvette a labdát, és higgadtan a rövid alsó sarokba helyezett. Ezt követően az érsekcsanádi csapat egyenlíteni tudott. Egy tengelyben eladott labdából indult az akciójuk, majd az egyik középső játékosuk, Tóth Péter Gyula körülbelül 25 méterről szépen eltalálta a labdát, ami a hosszú felső sarokban kötött ki, el kell ismerni, szép gól volt.
A második találatunkat házi gólkirályunk, Szauter István szerezte, még az első félidő zárása előtt.
Egy körülbelül 35 méterről érkező szabadrúgás után Szegedi Szabolcs fejelt középre, a védők és a kapus félreértették egymást, István szemfülesen lecsapott a labdára, és így újra megszereztük a vezetést, ekkor 2–1 lett az állás. A harmadik gólunk egy saját térfélen szerzett labdából indult, a mérkőzés azon időszakában az érsekcsanádi csapat már feljebb tolta a védelmét. Bürgés Ferenc három embert is kicselezett, elképesztő sebességgel vitte végig a labdát, majd gyönyörűen passzolt középre Szauter Istvánhoz, aki a tizenhatoson belülről, körülbelül 15 méterről higgadtan elgurította a kapus mellett a labdát, ezzel beállítva a 3–1-es, megérdemelt végeredményt.
100 fős szurkolótábor
– Hogy volt-e öröm a tompai táborban, azt fölösleges megkérdezni, de azt talán nem, hogy mekkora tábor kísért el titeket?
– Az érsekcsanádi rangadóra több mint száz fős szurkolótábor kísért el bennünket. A csapat mellett tehát ott voltak a vezérszurkolóink, a szponzoraink, az ificsapat tagjai, sőt még olyanok is, akiknek nincs közvetlen tompai kötődésük, de szeretik a futballt és a csapatot. A hangulat fantasztikus volt, a szurkolók egy új szurkolói nótával is készültek, és nem csak készültek, elő is adták. A nóta nagyon jól bevált, olyannyira, hogy hazafelé úton is azt énekeltük.
Vélemény a mérkőzésről
– Milyen volt a mérkőzés képe?
– Úgy érzem, hogy mi irányítottuk a játékot. Több helyzetet alakítottunk ki, és végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Amit elterveztünk, azt a sok sérült ellenére is sikerült megvalósítanunk. Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de úgy gondolom, hogy még az érsekcsanádi csapat is elismerné, hogy megérdemelten nyertünk.
– Miben múltátok felül a hazai csapatot?
– Ez természetesen a saját véleményem, de őszintén úgy érzem, hogy mi több rutinnal rendelkeztünk. Az érsekcsanádiak számára ez a vármegye hármas bajnokság még új közeg, és szerintem időre van szükségük, hogy teljesen felvegyék a ritmust. Egyáltalán nem a rosszindulat beszél belőlem, de szerintem az, hogy ők önként léptek vissza a vármegye kettőből, pszichológiailag is óhatatlanul azzal jár, hogy úgy érezhették, dominálni fognak ebben az osztályban. Véleményem szerint talán nem számítottak rá, hogy itt is vannak komoly, szervezett csapatok. Mi tapasztaltabbak vagyunk ebben a bajnokságban, és szerintem ez most kijött a pályán is. Emellett nagyon sokat számított az első gól, sikerült megszereznünk, és onnantól kezdve már mi tudtuk irányítani a mérkőzést.
Óriási hangulatot teremtettek a szurkolók
– Hányas osztályzatot adnál csapatodnak, szurkolóknak?
– Az értékeléshez az 1-től 10-es skálát választanám. Kezdeném a szurkolókkal: nekik egyértelműen tízből tíz pont jár. Messzire utaztunk, mégis több mint százan elkísértek minket, és fantasztikus hangulatot teremtettek. Végig buzdítottak bennünket, ami rengeteget segített. A csapat teljesítményére is büszke vagyok, de tudom, hogy van még bennünk tartalék. Jól játszottunk, fegyelmezettek voltunk, de még nem tökéletes a játékunk. Ha osztályoznom kellene, a mai teljesítményünkre 10-ből egy erős 8,5-öt adnék.
A tompaiak ezzel a sikerrel újfent jelezték: komolyan számolni kell velük a bajnoki címért folytatott harcban.
Így látta az érsekcsanádi elnök, Hidas Pál
– Az eddig hozzánk hasonlóan jól szereplő Tompa megmutatta, hogy miért az egyik nagy esélyese a bajnokságnak, harcos, jó játékkal, mondhatni megérdemelten vitték el a három pontot Csanádról – tekintett vissza az összecsapásra Hidas Pál, az Érsekcsanád elnöke. – A mieinknek talán egy kicsit újdonság volt az eddigi meccseken megszokottnál gyorsabb, küzdősebb tempó, és az ellenfelünk is jól használta ki az adódó lehetőségeit. Az első félidőben az egyenlítést követően véleményem szerint nálunk volt a momentum, és kezdtük visszavenni a játék irányítását, ám a legrosszabb pillanatban, a félidő vége előtt kaptunk egy újabb gólt, ami aztán meghatározta a meccs kimenetelét. Mi lendületet veszítettünk, ők meg, miután ismét megszerezték a vezetést, nagyon felpörögtek. Sajnos a későbbiekben a meccs képe már nem változott. A mérkőzés után nagy fiesztát rendezett a népes tompai szurkolótábor, legyen ez számunkra kellő motiváció a visszavágóra! Tanulni fogunk a vereségből, semmi sincs veszve, hosszú még a bajnokság, hétvégén Kisszállásra látogatunk, ahol ismét a három pont megszerzése a cél – mondta Hidas Pál.
