A Tiszakécske játékstílusa még nem párosul eredménnyel, de ez megváltozhat

A fővárosi csapat a nyolcadik forduló után állt a tabella élére, miután Csontos és Zuigéber kettő, kettő, valamint Kántor góljaival, Kovalovszki és Pap ellenében 5–2 arányban legyőzte a másodosztály egyik újoncát a Karcagi SC-t. Igaz, a Vasas FC is tizennyolc pontot gyűjtött eddig, de a Honvédnak jobb a gólkülönbsége, így ők állnak jelenleg az első helyen.

Nehéz mérkőzésre számít Pintér Csaba (kép bal oldalán), a Tiszakécskei LC vezetőedzője

Fotó: Szentirmay Tamás

A Tiszakécskei LC az elmúlt hétvégén hazai pályán fogadta a Budafoki MTE gárdáját. És bár minden helyi szurkoló győzelmet várt a csapattól, ez nem következett be, mert Mészöly Géza tanítványai el tudták vinni a három pontot a Tisza-partjáról. Az eredmény sokak számára nagy csalódás. Egy teljesen felesleges szabálytalanság a tizenhatoson belül az első félidőben, egy gyors gól a másodikban talán azt tükrözte, hogy nem kellőképpen koncentráltak a játékosok. Pedig helyzeteket dolgoznak ki minden találkozón, de a gólgyártással eddig adósak maradtak. Egyedül Ramos az, aki olyan helyzetekből is képes betalálni, ami már szinte lehetetlennek számít.

Az eddigi eredmények ismeretében, a Budapest Honvéd ellen nem lehet sok jóra számítani. Már az egy pont megszerzése is bravúrnak számítana a kispestiek otthonában. A hazaiak célja egyértelmű, visszajutni az első osztályba. Ennek megfelelően senkit sem kímélnek és megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt az eredményt el is érjék. Többek között ezért is lesz nehéz a vasárnapi találkozó. De, ahogyan mondani szokták, a labda kerek és bármi előfordulhat. Nincsen olyan csapat, akit ne lehetne legyőzni. A Tiszakécskének most minden tudására és minden bizonnyal a szerencsére is szüksége lesz ahhoz, hogy olyat mutasson, ami pontokban mérhető.

Pintér Csaba azt is elárulta, milyen a hangulat a csapatnál

– Nem mondanám azt, hogy jó, de nem is gyászos. A srácokban meg van a bizonyítási vágy és előbb, vagy utóbb a jelenlegi helyzetnek meg kell fordulnia. Bízom a csapatomban és abban, hogy amit csinálunk, meg amit próbálunk játszani az működőképes. Még mindig hiányzik belőle egy apró nüansz, ami ahhoz kellene, hogy a mi javunkra fordítsa ezeket a mérkőzéseket. A tapasztalt játékosok segítik a fiatalokat, abszolút támogató a közeg az irányukba, ilyen szempontból teljes az összhang a csapaton belül. Egy célért küzdünk, egy csapat vagyunk, mindenki egyfelé húz. Az idősebb játékosok a rutinjukkal, tapasztalataikkal támogatják a fiatalokat. Elindultunk egy úton, de tudjuk azt, hogy ez egy hosszú folyamat. Meg van az egésznek a váza, az alapelve, mindig dolgozunk rajta, finomítjuk. Sajnos a rendszerben van még hiba, de bízunk abban, hogy meccsről meccsre, hétről hétre, edzésről edzésre tudjuk orvosolni. Mindenki ugyan olyan intenzitással edz, és akik esetleg kevesebb alkalommal lépnek pályára, támogatják az aktuális kezdő csapatot.