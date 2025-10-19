3 órája
Otthon tartotta a három pontot a Tiszakécske a Lajosmizse ellen – fotók
A vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság kilencedik fordulójában a Kécske II gárdája a Lajosmizsei VLC csapatát fogadta. A találkozó előtt a Tiszakécskei LC II az élről, míg a vendégek az ötödik helyről várták a folytatást.
Az eddig lejátszott bajnoki mérkőzésekből kiderült, hogy egyik csapat sem mehet biztosra a másik ellen. Történtek már váratlan meglepetések, de olyan eredmények is, amelyeken nagy arányú győzelmek születtek. Az előző fordulóban a Tiszakécskei LC II a Bácsalmás otthonában győzött 1–2 arányban, amivel a tabella élére állt. A Lajosmizse pedig hazai pályán, a Soltvadkert ellen döntetlent ért el úgy, hogy a vendégek a hosszabbításban egyenlítettek. Lajosmizsei győzelem esetén pontszámban utol érték volna a Tiszakécskét.
Izgalmas meccset játszott a Tiszakécskei LC II és a Mizse
A vendégek kezdték jobban a játékot, mert már a 13. percben veszélyes akciót vezettek, de Bán Róbert nagy helyzetben magasan a kapu fölé lőtt. A folytatásban is a Lajosmizse előtt adódott lehetőség, amikor Valkai hatalmas bombája a kapu fölé szállt. A gólt mégis a Tiszakécske szerezte meg a 39. percben. Juhász Gergő a jobb oldali szögletzászlótól visszagurított Szabó Dávidnak, aki egyet igazított a labdán, majd a jobb felső sarokba lőtt 1–0. Az első játékrész utolsó percében ismét a tiszakécskei szélső talált a kapuba, amikor bal oldali beadás után kapásból talált a jobb alsó sarokba 2–0.
A második félidőben hamar szépített a Lajosmizse. Az 51. percben jobb oldalról végeztek el szabadrúgást, a labda át szállt a védőkön, Fürj már nem érhette el, Orlov Ambrus pedig a hálóba fejelt 2–1. Pár perccel később jobb oldali szöglet után Majoros lövését hárította a tiszakécskei hálóőr. A 71. percben ismét ők voltak a főszereplők, de ezúttal is Fürj bravúrjának volt köszönhető, hogy nem zörrent meg a tiszakécskei háló. A 76. percben Czumbil lövése vágódott vissza a hazai védőkről a mezőnybe.
Változatos, jó mérkőzést vívott egymással a két csapat. Felvállalták az egymás elleni küzdelmet, amibe néhány alkalommal kemény játék is párosult. A második játékrész közepétől a lajosmizseiek mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább az egy pontot haza tudják vinni, de nem sikerült egyenlíteniük. Ettől függetlenül mind a két csapat megnyerhette volna a találkozót.
Fotók: Szentirmay Tamás
Edzői értékelések
Bagi Gábor: – Nagyon jó mérkőzést vártam, mert a Lajosmizsével mindig nagyon jó mérkőzést szoktunk játszani, és ez most is beigazolódott. Két nagyon jól felkészített csapat találkozott egymással. Az első félidőben Szabó Dávidnak köszönhetően, eldöntöttük a mérkőzést, mert rúgott két gólt. Az első találata fantasztikus volt, Ronaldo is megirigyelhette volna, mert óriási gólt rúgott. Nagyon jól játszott a csapat, még azt is mondhatom, hogy számunkra rosszul jött a szünet, mert olyan sebességgel tudtunk játszani és olyan fölényben voltunk az utolsó tíz percben.
A második játékrészben, amit el szerettünk volna kerülni, az nem sikerült, mert gyorsan kaptunk egy gólt.
Utána egy ki-ki mérkőzés kerekedett, mind a két kapu egyformán forgott veszélyben, mi megszerezhettük volna a harmadik a Lajosmizse pedig a második gólját. A foci az ilyen, szerencse kell hozzá és az most mellénk állt.
Árva Zsolt: – Gratulálunk a hazai csapatnak, mert az első félidőben tudott két gólt rúgni, amire mi a másodikban csak eggyel tudtunk válaszolni, így a Tiszakécske otthon tudta tartani a három pontot. Az első félidőben is meg voltak a lehetőségeink, de azt nem tudtuk gólra váltani. Az ellenfelünknek az első kapura lövése egy nagyon szép góllal zárult. A második góljuk miatt reklamáltunk, mert a játékvezető és az asszisztens között nem volt összhang. A mérkőzés egyébként jó volt, az eredmény a mi számukra fájdalmas, mert a második félidőeben is meg voltak a lehetőségeink, hogy el tudjunk vinni Tiszakécskéről egy pontot. Szép és jó lett volna, de nem sikerült. Megyünk tovább.
Tiszakécskei LC II–Lajosmizsei VLC 2–1 (2–0)
Tiszakécske, vezette: Kiss Richárd (Mucsi Zsolt, Vereska Hunor).
Tiszakécske: Fürj – István L., Szabó D (Klemenc P. 70.), Klemenc M., Káli (Hábenczius 89.), Németh G., Balla D., Lovas A., Sallai D. (Rizsa 71), Lovas Zs. (Faragó M. 80.), Juhász G.
Technikai vezető: Bagi Gábor
Lajosmizse: Kis Cs. – Sallai B. (Ubornyák 87.), Orlov L., Halasi, Peres (Majoros 37.), Valkai, Orlov A., Majos (Fekete A. 66.), Bán (Bodnár 67.), Juhász A., Czumbil.
Vezetőedző: Árva Zsolt
Gólszerző: Szabó D. 39., 45. illetve Orlov A., az 52. percben.
Sárga lap: Lovas A. 54., István L. 63., Szabó D. 70. illetve Orlov A. 41., Major 65., Orlov L. 68. percben.
