Otthon tartotta a három pontot a Tiszakécske a Lajosmizse ellen – fotók

Az eddig lejátszott bajnoki mérkőzésekből kiderült, hogy egyik csapat sem mehet biztosra a másik ellen. Történtek már váratlan meglepetések, de olyan eredmények is, amelyeken nagy arányú győzelmek születtek. Az előző fordulóban a Tiszakécskei LC II a Bácsalmás otthonában győzött 1–2 arányban, amivel a tabella élére állt. A Lajosmizse pedig hazai pályán, a Soltvadkert ellen döntetlent ért el úgy, hogy a vendégek a hosszabbításban egyenlítettek. Lajosmizsei győzelem esetén pontszámban utol érték volna a Tiszakécskét.

A Tiszakécskei LC II gárdája a Lajosmizsei VLC csapatát fogadta.

Fotó: Szentirmay Tamás

Izgalmas meccset játszott a Tiszakécskei LC II és a Mizse

A vendégek kezdték jobban a játékot, mert már a 13. percben veszélyes akciót vezettek, de Bán Róbert nagy helyzetben magasan a kapu fölé lőtt. A folytatásban is a Lajosmizse előtt adódott lehetőség, amikor Valkai hatalmas bombája a kapu fölé szállt. A gólt mégis a Tiszakécske szerezte meg a 39. percben. Juhász Gergő a jobb oldali szögletzászlótól visszagurított Szabó Dávidnak, aki egyet igazított a labdán, majd a jobb felső sarokba lőtt 1–0. Az első játékrész utolsó percében ismét a tiszakécskei szélső talált a kapuba, amikor bal oldali beadás után kapásból talált a jobb alsó sarokba 2–0.

A második félidőben hamar szépített a Lajosmizse. Az 51. percben jobb oldalról végeztek el szabadrúgást, a labda át szállt a védőkön, Fürj már nem érhette el, Orlov Ambrus pedig a hálóba fejelt 2–1. Pár perccel később jobb oldali szöglet után Majoros lövését hárította a tiszakécskei hálóőr. A 71. percben ismét ők voltak a főszereplők, de ezúttal is Fürj bravúrjának volt köszönhető, hogy nem zörrent meg a tiszakécskei háló. A 76. percben Czumbil lövése vágódott vissza a hazai védőkről a mezőnybe.

Változatos, jó mérkőzést vívott egymással a két csapat. Felvállalták az egymás elleni küzdelmet, amibe néhány alkalommal kemény játék is párosult. A második játékrész közepétől a lajosmizseiek mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább az egy pontot haza tudják vinni, de nem sikerült egyenlíteniük. Ettől függetlenül mind a két csapat megnyerhette volna a találkozót.