5 órája
Egy csapatként, egymásért is küzdött a Tiszakécske a Honvéd ellen
A Merkantil Bank Liga kilencedik fordulójában a Kécske csapata a fővárosba utazott. A Tiszakécskei LC a Budapest Honvéd FC gárdájával mérkőzött meg. A találkozó esélyese, a táblázaton elfoglalt helyük alapján a hazai csapat volt.
A két csapat tervei egészen mások. Addig, míg a Budapest Honvéd elsődleges célja az, hogy vissza jusson az első osztályba, a Tisza-parti kisváros csapatának egyetlen célja van, még pedig az, hogy benn maradjanak a másodosztályban. Az eddigi eredmények azt mutatták, hogy a Honvéd hat alkalommal tudott győzni, kétszer azonban vereséget szenvedett. Ez a Tiszakécskénél úgy alakult, hogy két győzelem, két döntetlen és négy vereség. Éppen ezért az számított volna bravúrnak, ha a vendégek pontot, vagy pontokat szereznek a Bozsik Arénában. Már csak azért is, mert a legutóbbi öt találkozóból négyet elveszített a Tiszakécskei LC és csak egy alkalommal sikerült nyernie. A Honvéd hazai pályán eddig veretlen volt és holtversenyben a Vassal a legtöbb gólt szerezték a találkozóig.
A két csapat máskor is találkozott már egymással
A két csapat eddig négy alkalommal találkozott bajnoki mérkőzéseken, amiből két Honvéd győzelem született, egy találkozó döntetlenül végződött, míg egy alkalommal tiszakécskei sikernek lehetett örülni. A mostani bajnoki évad felkészülési szakaszában a két egyesület már találkozott egymással, akkor 3–0 arányú Honvéd győzelem született.
Az első tíz perc végén Pataki húsz méteres lövését hárította Hujvel. Egy perccel később Zuigéber közeli fejesét bravúrral védte Prokop. A 12. percben megszerezte a vezetést a Honvéd. Gyurcsó a bal oldalon lefutotta Balázs Benjamint lövése pedig Prokop lába között jutott a kapuba 1–0. A 32. percben Pataki ugratta ki Bódit, a középpályás tisztán vezethette kapura a labdát, de addig várt a lövéssel, míg szerelték. Két perccel később Somogyi belőtt labdája Gyurcsóhoz került, lövését lábbal védte Prokop.
A következő hazai támadásnál Zuigeber lövését fogta a tiszakécskei hálóőr.
A 44. percben Vuk és Szabó Alex ütközött az oldalvonal közelében. A honvéd játékos kikerült a pályán kívülre, de a játékvezető nem engedte tovább a játékot, amiért Bódi reklamált, a földhöz csapta a labdát, ezért pedig sárga lapot kapott. Az első félidő hosszabbításában Ramos cselezte be magát a tizenhatoson belülre, az alapvonal közeléből lőtt, Hujvel a léc alá tartó labdát szögletre ütötte.
A 47. percben Zuigéber jobb oldali beadásába Balázs Benjamin rosszul ért bele, a lábáról lepattanó labdát azonban Prokop hárította. Az 54. percben Csontos 18 méteres szabadrúgását a léc alól ütötte ki Prokop. Két perccel később Kántor közeli lövését és védeni tudta a tiszakécskei hálóőr, majd Hangya éles helyzetből leadott lövését lábbal hárította Prokop. A 65. percben két hazai kapura lövés is elakadt egy védőben, a Honvéd játékosok kezezést reklamáltak, de a játékvezető engedte tovább a játékot. A 84. percben Horváth Emil lövése pattant le egy védőről. Egy perccel később Terbe keresztlabdát adott a jobb oldalon felfutó Bódinak, akinek beadását Takács Tamás öt méterről fejelte a kapuba 1–1.
Egyenlített a Tiszakécskei LC
Izgalmas mérkőzést játszott egymással a két csapat. Az első játékrészben, több helyzetet is kialakított a Honvéd, de Prokop Rostislav ezen a napon remek formát fogott ki, és a gólon kívül, minden lövést hárítani tudott. A második játékrészben feljebb tolta a védelmét a Tiszakécske és sorra vezették támadásaikat. Többet is birtokolták a labdát, melynek eredményeként, egy tökéletes akció után egyenlíteni tudtak. A határozott és jó védekezésnek köszönhetően a vendégek rászolgáltak az egy pontra.
– Jól álltunk bele a mérkőzésbe, jól is kezdtük, aztán a „hagyományoknak” megfelelően megkaptuk a gólt, így megint hátrányba kerültünk. Egy olyan helyzetből, amiből nem szabadna, mert úgy veszítettünk el egy labdát, amiből ők gólt tudtak lőni. Utána mentünk az eredmény után, de végig azt éreztem a fiúkon, hogy meg fogják oldani a feladatot. Nem nagyon éreztem azt, hogy pont nélkül fogunk távozni a Bozsik Arénából. Nagyon nagy munkát tettek bele a srácok, óriási az, amit ma lettek az asztalra. Azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemeltünk egy pontot. Nem emelnék ki senki, mert ezen a napon egy csapatként küzdöttek a fiúk egymásért, egymással. Ez a mi helyzetünkben nagyon fontos tényező, hogy ilyen mentális erőt tudtunk mutatni, főleg úgy, hogy két demoralizáló vereség után vagyunk – nyilatkozta a találkozó után Pintér Csaba vezetőedző.
Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC 1–1 (1–0)
Budapest, Bozsik Aréna 3951 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szécsényi István, Aradi József).
Honvéd: Hujvel – Ujváry (Gáspár 82.), Szabó A., Baki, Hangya – Somogyi Á. – Zuigéber (Pakár 73.), Gyurcsó (Pinte 73.), Csontos D., Medgyes (Pauljevics 82.) – Kántor K.
Vezetőedző: Feczkó Tamás
Tiszakécske: Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe – Lucas, Szekér (Takács T. 82.) – Bódi, Vukk (Horváth E. 60.), Pataki B. (Zámbó 60.) – M. Ramos (Burdika 94.).
Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Gyurvcsó a 12., illetve Takács T. a 85. percben.
