Egy csapatként, egymásért is küzdött a Tiszakécske a Honvéd ellen

A két csapat tervei egészen mások. Addig, míg a Budapest Honvéd elsődleges célja az, hogy vissza jusson az első osztályba, a Tisza-parti kisváros csapatának egyetlen célja van, még pedig az, hogy benn maradjanak a másodosztályban. Az eddigi eredmények azt mutatták, hogy a Honvéd hat alkalommal tudott győzni, kétszer azonban vereséget szenvedett. Ez a Tiszakécskénél úgy alakult, hogy két győzelem, két döntetlen és négy vereség. Éppen ezért az számított volna bravúrnak, ha a vendégek pontot, vagy pontokat szereznek a Bozsik Arénában. Már csak azért is, mert a legutóbbi öt találkozóból négyet elveszített a Tiszakécskei LC és csak egy alkalommal sikerült nyernie. A Honvéd hazai pályán eddig veretlen volt és holtversenyben a Vassal a legtöbb gólt szerezték a találkozóig.

A Tiszakécskei LC a Honvéd otthonába utazott

Fotó: Szentirmay Tamás / Archív-felvétel

A két csapat máskor is találkozott már egymással

A két csapat eddig négy alkalommal találkozott bajnoki mérkőzéseken, amiből két Honvéd győzelem született, egy találkozó döntetlenül végződött, míg egy alkalommal tiszakécskei sikernek lehetett örülni. A mostani bajnoki évad felkészülési szakaszában a két egyesület már találkozott egymással, akkor 3–0 arányú Honvéd győzelem született.

Az első tíz perc végén Pataki húsz méteres lövését hárította Hujvel. Egy perccel később Zuigéber közeli fejesét bravúrral védte Prokop. A 12. percben megszerezte a vezetést a Honvéd. Gyurcsó a bal oldalon lefutotta Balázs Benjamint lövése pedig Prokop lába között jutott a kapuba 1–0. A 32. percben Pataki ugratta ki Bódit, a középpályás tisztán vezethette kapura a labdát, de addig várt a lövéssel, míg szerelték. Két perccel később Somogyi belőtt labdája Gyurcsóhoz került, lövését lábbal védte Prokop.

A következő hazai támadásnál Zuigeber lövését fogta a tiszakécskei hálóőr.

A 44. percben Vuk és Szabó Alex ütközött az oldalvonal közelében. A honvéd játékos kikerült a pályán kívülre, de a játékvezető nem engedte tovább a játékot, amiért Bódi reklamált, a földhöz csapta a labdát, ezért pedig sárga lapot kapott. Az első félidő hosszabbításában Ramos cselezte be magát a tizenhatoson belülre, az alapvonal közeléből lőtt, Hujvel a léc alá tartó labdát szögletre ütötte.