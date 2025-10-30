A hosszabbításban szenvedett vereséget és esett ki a Magyar Kupából a Tiszakécske

Az ajkaiak a kupában szerették volna bizonyítani, hogy igenis képesek legyőzni a Tiszakécskei LC csapatát. A kezdőcsapatban ott volt az egykori két tiszakécskei játékos Kirchner Krisztián és Cipf Dominik is. Ahogyan az lenni szokott ilyenkor, a kupamérkőzéseken, Pintér Csaba vezetőedző azokat a játékosokat küldte pályára, akik eddig kevesebbet szerepeltek a bajnokságban.

A fotón Lucas, aki a Tiszakécskei LC egyetlen gólját szerezte

Fotó: Szentirmay Tamás

A 6. percben az egykori tiszakécskei játékos Kirchner Krisztián lőtt kapura, de Szmola résen volt. Három perccel később Kovács Nikolasz lövését szögletre ütötte a vendégek kapusa. A 17. percben Ramos alapvonalról visszaadott labdáját Lucas lőtte kapura, de egy védő lába beleért így szöglet lett belőle. A 26. percben Cipft kapott remek labdát középen, kicsit jobbra sodródott, de Csáki tudta szerelni. Három perccel később jobb oldali szabadrúgás után jól szállt be a labda, de lemaradtak a vendég csatárok, így Horváth Dániel meg tudta kaparintani a labdát. A 31. percben Doncsecz erős lövését védte Szmola.

A második félidő elején jobb oldali beadás után Kovács Nikolasz lőtt a kapu fölé. Az 50. percben Pataki jobb oldali beadását Ramos fejelte a kapu mellé. Három perccel később Cipf látta meg a félpálya közepén, hogy Szmola kint áll a kapujából, de lövése fölé szállt. Újabb három perc elteltével jobb oldali beadás után Cipf lőtt magasan a kapu fölé. A 67. percben ismét az egykori tiszakécskei csatár játszotta a főszerepet. Kecsegtető helyzetből végzett el szabadrúgást, de a sorfalba lőtte a labdát. A 69. percben Pataki kapott jó labdát a jobb oldalon, lövésébe azonban Kovács Nikolasz belevetődött, így oda lett a helyzet. Három perccel később Szmola rosszul találta el a labdát, egy ajkai csatárhoz került, de szerencsére mellé lőtt. A 78. percben Szabó Máté lőtt fordulásból a kapu fölé. Öt perccel később Szabó lövését bravúrral védte Szmola. A 87. percben Katona lába elől szedték fel a labdát a tiszakécskei védők.

A hosszabbításban jött a vereség

És amit senki sem akart, az bekövetkezett, a kétszer tizenöt perc hosszabbítás. Az, hogy ez mennyit vesz ki a játékosokból, az majd a vasárnapi bajnoki mérkőzésen fog kiderülni. Bár, azt ahogyan fentebb írtuk, ezúttal azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebbet szerepeltek bajnoki mérkőzéseken, és az a három labdarúgó, akik eltiltás miatt nem lehetnek ott a vasárnapi Kecskeméti TE elleni bajnoki találkozón. A 94. percben Kovács Nikolasz lövését Szmola csak kiütni tudta, Cipf ott termett és a jobb alsó sarokba lőtte a labdát 1–0. A bekapott gól megfogta a vendégeket, mert nem sokkal később Szabó az oldalhálót találta el. A 102. percben Ramos fejelte középre a jobb oldalról belőtt labdát, Lucas pedig a jobb alsóba lőtte 1–1. A 113. percben Ramos fordulásból lőtt, de egy védőn megpattanva szöglet lett az akcióból. Három perccel később Kovács Nikolasz egy lefejelt labdát lőtt a jobb felső sarokba, 2–1.